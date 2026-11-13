Đưa di sản Hò Đồng Tháp đến gần người trẻ TPHCM

Các bạn trẻ được trải nghiệm hò dưới sự hướng dẫn của bà Nguyễn Thị Song Anh và NSƯT Văn Hai.

Tối 13/11, chương trình “Hẹn Hò Đồng Tháp – Vang tiếng Hò, tỏ tiếng lòng” diễn ra tại TPHCM, mở ra không gian trải nghiệm Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Hò Đồng Tháp cho khán giả từ 18 đến 24 tuổi. Được thiết kế như một “lớp học đặc biệt”, sự kiện dẫn dắt người trẻ tiếp cận điệu Hò qua trò chơi, tư liệu âm thanh và giao lưu cùng nghệ sĩ.

Dự án do nhóm Nam Âm – sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện - Trường Đại học FPT, khởi xướng. Theo đại diện nhóm, vấn đề không nằm ở sức hấp dẫn của di sản mà ở khoảng cách trong phương thức truyền tải. Vì vậy, nhóm triển khai lộ trình “nhận biết hò - hiểu hò - cùng hò”, kết hợp phim tài liệu Hò Đồng Tháp – Tiếng lòng từ miền sông nước, 5 tập hoạt hình, nội dung số và sự kiện thực tế nhằm đổi mới cách kể chuyện di sản.

Các bạn trẻ được hướng dẫn thực hành câu Hò ngay tại sự kiện.

Trước giờ talkshow, khu vực trò chơi “Chạm vào tiếng Hò, kết nối hồn quê” thu hút đông đảo bạn trẻ trải nghiệm. Tại trạm “Nối câu Hò, kết nối giao duyên”, người chơi ghép từ hoàn thiện câu Hò trên màn hình và thử thách đối đáp theo tình huống. Ở trạm “Sóng giao duyên, lắng nghe âm vang quê hương”, khách tham dự quét mã QR nghe bản ghi âm giọng Hò cố nghệ sĩ Kim Nhụy, khám phá sóng âm và nhận postcard cá nhân hóa cùng quà lưu niệm.

Ở phần talkshow, khán giả giao lưu cùng bà Nguyễn Thị Song Anh – con gái cố nghệ sĩ Kim Nhụy và NSƯT Văn Hai. Chương trình gồm ba chặng: “Khởi Âm” chia sẻ nguồn gốc, không gian diễn xướng và ý nghĩa biểu đạt cảm xúc của lời Hò trong đời sống người dân Đồng Tháp Mười; “Hòa âm” khuấy động không khí qua trò chơi đoán nhạc cụ truyền thống “Thanh âm dân tộc”; và “Giao âm” hướng dẫn người trẻ trực tiếp thực hành câu Hò ngay tại sự kiện.

Chương trình thu hút nhiều bạn trẻ tham gia trải nghiệm.

Tiếp nối hành trình, dự án sẽ tổ chức đêm nhạc “Đêm Trăng Bến Nước” vào ngày 28/11. Sự kiện kết hợp Hò Đồng Tháp với nghệ thuật kể chuyện, nhạc Pop, Rap và chất liệu âm nhạc hiện đại, giúp người trẻ bước ra khỏi vai trò khán giả để trực tiếp tương tác cùng văn hóa truyền thống.