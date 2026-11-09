Đưa di sản đình Phú Khê lên không gian số

Livestream quảng bá đình Phú Khê thu hút sự quan tâm, tương tác của đông đảo người xem trên nền tảng số

Không chỉ hiện diện trong đời sống tín ngưỡng của người dân, Di tích lịch sử quốc gia đình Phú Khê còn lưu giữ những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc sắc.

Việc đưa di tích lên nền tảng số thông qua livestream đang mở thêm cách tiếp cận di sản, giúp những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tại xã Hoằng Phú, hoạt động quảng bá đình Phú Khê trên không gian số được triển khai với nội dung giới thiệu lịch sử hình thành, kiến trúc, tín ngưỡng thờ Thành hoàng và những nét văn hóa gắn với đời sống cộng đồng.

Qua hình thức truyền tải trực tiếp từ di tích, người xem có thể tìm hiểu những câu chuyện lịch sử, phong tục và giá trị văn hóa mà ngôi đình lưu giữ.

Các nghi thức tế lễ, trống hội góp phần tái hiện nét đẹp văn hóa truyền thống tại đình Phú Khê

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm là câu chuyện về Nhị vị Thành hoàng làng Chu Minh và Chu Tuấn, những vị thần được nhân dân tôn kính, thờ phụng tại đình.

Theo truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian lưu truyền ở địa phương, Nhị vị Thành hoàng từng hiển linh, phù trợ vua Lý Thái Tông trong công cuộc đánh dẹp giặc ngoại xâm.

Những câu chuyện được truyền lại qua nhiều thế hệ góp phần tạo nên chiều sâu văn hóa, tín ngưỡng của di tích.

Không gian cổ kính, những nét kiến trúc đặc sắc cùng các nghi thức truyền thống cũng được giới thiệu thông qua hình ảnh trực tiếp.

Các cụ cao niên tham gia livestream, chia sẻ những câu chuyện lịch sử, văn hóa gắn với Di tích Đình Phú Khê

Thay vì chỉ tiếp cận di tích qua những thông tin ngắn, người xem có thêm cơ hội khám phá không gian thờ tự, tìm hiểu những giá trị lịch sử và nghệ thuật kiến trúc gắn với đình Phú Khê.

Đáng chú ý, việc quảng bá di sản không dừng lại ở giới thiệu lịch sử mà còn kết hợp biểu diễn trống hội, tế lễ, quảng bá sản phẩm OCOP và giao lưu với người xem.

Sự tham gia của các cụ cao niên, đại diện chính quyền và thế hệ trẻ tạo nên sự kết nối giữa những người gìn giữ di sản với cộng đồng trên môi trường trực tuyến.

Các cụ cao niên chăm chú theo dõi chương trình livestream quảng bá di sản đình Phú Khê

Thực tế, phiên livestream quảng bá đình Phú Khê được tổ chức ngày 8.11 đã ghi nhận hơn 10.000 lượt tiếp cận, khoảng 5.500 lượt tương tác, 962 lượt bình luận và 247 lượt chia sẻ.

Kết quả này cho thấy những nội dung gắn với lịch sử, văn hóa địa phương vẫn có khả năng thu hút sự quan tâm trên nền tảng số nếu được tổ chức bằng hình thức phù hợp.

Từ góc độ chuyển đổi số, việc đưa di sản lên không gian mạng không chỉ giúp mở rộng phạm vi quảng bá mà còn tạo thêm phương thức lưu giữ, truyền tải và kết nối các giá trị văn hóa với đời sống đương đại.

Sản phẩm OCOP địa phương được giới thiệu, quảng bá trong chương trình livestream

Với Hoằng Phú, đình Phú Khê không chỉ là địa chỉ sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là nguồn lực văn hóa có khả năng kết nối cộng đồng, giáo dục truyền thống và quảng bá địa phương.