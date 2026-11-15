Đưa di sản đến gần với thế hệ trẻ thông qua 'Chạm Đồng Xuân'

“Chạm Đồng Xuân” không đưa nghệ thuật vào một không gian trưng bày tách biệt, mà để các tác phẩm len vào từng ngóc ngách của khu chợ, hòa cùng kiến trúc và nhịp sống thường ngày. Lần đầu tiên, sân mái chợ Đồng Xuân được mở cửa đón công chúng, hé lộ một không gian sinh hoạt văn hóa khác biệt ngay trên tầng cao của khu chợ. Sách, bàn cờ và những góc vườn nhỏ được bố trí đan xen, tạo nên điểm dừng chân yên tĩnh giữa nhịp giao thương sôi động bên dưới.

Tại đây, người tham quan có thể đọc sách, chơi cờ, nghỉ ngơi hay phóng tầm mắt ngắm nhìn những mái phố cổ từ một góc nhìn ít có dịp trải nghiệm. Không gian này tiếp tục được làm phong phú bằng các hoạt động biểu diễn âm nhạc và chiếu phim, diễn ra từ ngày 15/11 đến hết lễ hội.

Chạm Đồng Xuân’’ gây ấn tượng sáng tạo từ lòng di sản

Cuộc thi thời trang “Market to Mode” mở ra sân chơi sáng tạo, nơi hàng hóa quen thuộc tại chợ Đồng Xuân được nhìn nhận dưới một góc độ khác. Thông qua cách phối hợp và biến tấu theo tinh thần mix & match, người tham gia có thể đưa những sản phẩm vốn gắn với hoạt động giao thương vào các thiết kế trang phục độc đáo, biến chất liệu đời thường thành phương tiện thể hiện cá tính và tư duy thời trang riêng.

Chợ Đồng Xuân trở thành không gian sáng tạo độc đáo

Bên trong chợ, đại triển lãm “Chạm Đồng Xuân” giới thiệu 25 tác phẩm nghệ thuật đa giác quan của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn cho biết, có những nghệ sĩ quốc tế đã dành cả tháng nghiên cứu và sống trong không khí chợ Đồng Xuân để tạo ra các tác phẩm đặc biệt, khai thác từ hình ảnh, âm thanh, vật liệu đến những câu chuyện gắn với con người và không gian khu chợ. Sự đan xen giữa tác phẩm và môi trường hiện hữu tạo nên một trải nghiệm mà ở đó, ranh giới giữa nghệ thuật và đời sống trở nên khó phân định.

Nhiều hoạt động diễn ra tại chợ Đồng Xuân

Nghệ sĩ Đặng Văn Phúc cho biết, việc đưa tác phẩm và các workshop vào chính không gian chợ Đồng Xuân cũng là cách mở ra một cuộc đối thoại giữa di sản và thế hệ tiếp nối. Thay vì chỉ tiếp nhận lịch sử qua những tư liệu hay câu chuyện được kể lại, người trẻ có cơ hội trực tiếp quan sát kiến trúc, khám phá những dấu tích văn hóa và tìm thấy mối liên hệ của mình với khu chợ.

Người dân trải nghiệm nhiều hoạt động ở "Chạm Đồng Xuân"

Theo Giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn, tên gọi “Chạm Đồng Xuân” thể hiện mong muốn đưa công chúng đến gần hơn với khu chợ qua những tiếp xúc đa chiều, từ quan sát kiến trúc, hàng hóa đến lắng nghe âm thanh, cảm nhận mùi hương và nhịp sinh hoạt thường ngày.