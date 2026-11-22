Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Em với Di sản” trong hai ngày 21 và 22.11 tại Công viên APEC, phường Hải Châu.

Chương trình có sự phối hợp, đồng hành của UBND các phường Hải Châu, Hòa Cường, An Hải, Cung Thiếu nhi Đà Nẵng, Trường Đại học Đông Á, các trường học, trung tâm năng khiếu cùng đông đảo nghệ nhân, họa sĩ và nghệ sĩ trên địa bàn thành phố.

“Em với Di sản” là điểm hẹn văn hóa đặc sắc, đưa các giá trị truyền thống bước ra từ trang sách để hòa nhịp trực tiếp vào đời sống tuổi thơ

Với định hướng đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ, chương trình xây dựng không gian văn hóa sinh động, kết hợp giữa trưng bày, trình diễn và trải nghiệm thực tế.

Qua đó, các em không chỉ tìm hiểu mà còn được trực tiếp tham gia, thực hành những loại hình nghệ thuật, nghề thủ công truyền thống gắn với văn hóa Việt Nam và vùng đất miền Trung.

Để thiếu nhi trực tiếp chạm vào di sản

Một trong những hoạt động mở đầu là sân chơi hội họa “Em vẽ di sản - Quê hương trong mắt em”. Đây là sân chơi hội họa tự do dành cho các em học sinh, nơi qua lăng kính ngây thơ và trong trẻo, các em thỏa sức phác họa nét đẹp di sản, danh thắng quê hương hay ước mơ về một Đà Nẵng tương lai.

Các tác phẩm xuất sắc được lựa chọn trưng bày triển lãm xuyên suốt sự kiện, qua đó lan tỏa góc nhìn và ý tưởng sáng tạo của thiếu nhi về văn hóa, di sản đến công chúng và du khách.

Không gian trải nghiệm “Em chạm di sản” với nhiều hoạt động tương tác dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, giảng viên và các đơn vị đồng hành.

Không gian “Thanh âm quê hương” các em được trực tiếp giao lưu cùng nghệ nhân để lắng nghe, cảm nhận và thử sức với những thanh âm mộc mạc, đậm đà bản sắc

Tại không gian “Thanh âm quê hương”, thiếu nhi được giao lưu cùng các nghệ nhân để lắng nghe, cảm nhận và thử sức với những âm thanh mộc mạc, đậm đà bản sắc của các loại nhạc cụ dân tộc như đàn T'rưng, cồng chiêng, đàn Abel, trống Tuồng…

Qua những thanh âm đặc trưng, các em có cơ hội cảm nhận sự phong phú của âm nhạc truyền thống và hiểu thêm về đời sống văn hóa của các cộng đồng dân tộc.

Bên cạnh đó, khu vực trải nghiệm thủ công và sáng tạo nghệ thuật mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn. Các em được tự tay tô vẽ mặt nạ Tuồng xứ Quảng, nặn tò he, lắp ráp lồng đèn Hội An, xếp hoa giấy Thanh Tiên (Huế), tìm hiểu hoa văn trống đồng Đông Sơn qua những sản phẩm thủ công.

Các em tự tay lắp ráp lồng đèn Hội An

Trải nghiệm làm gốm

Dưới sự dìu dắt tận tình của các nghệ nhân, các em còn được trải nghiệm từng nhát đục chạm trổ tinh xảo của Làng Mộc Kim Bồng để tạo nên mô hình cá gỗ thủ công, thỏa sức sáng tạo với đất sét để nặn nên những chiếc bình, chậu cây mang dấu ấn cá nhân, và đặc biệt là tự tay dập mực, in những bức tranh khắc gỗ dân gian trên giấy hay túi vải Canvas.

Thông qua các hoạt động thực hành, những giá trị văn hóa truyền thống được truyền tải bằng cách tiếp cận trực quan, gần gũi. Mỗi sản phẩm do chính tay mình thực hiện cũng trở thành món quà lưu niệm, giúp các em lưu giữ những trải nghiệm đáng nhớ về di sản.

Lan tỏa tình yêu di sản qua những câu chuyện của trẻ thơ

Một hoạt động giàu ý nghĩa giáo dục khác là mô hình tương tác “Cây di sản”, được tổ chức xuyên suốt hai ngày diễn ra sự kiện. Tại đây, các em thiếu nhi viết những thông điệp, suy nghĩ và mong muốn của mình về việc bảo tồn di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên lên những tấm thẻ giấy hình chiếc lá, sau đó gắn lên mô hình cây.

Từ những thông điệp giản dị, mô hình trở thành không gian kết nối tình cảm, nhận thức và trách nhiệm của thiếu nhi đối với việc gìn giữ các giá trị văn hóa, thiên nhiên. Đây cũng là cách để khuyến khích các em bày tỏ suy nghĩ, nuôi dưỡng ý thức bảo vệ di sản từ những hành động nhỏ trong cuộc sống.

Các em được nghệ nhân hướng dẫn nặn nên những hình thù sinh động từ nghệ thuật tò he truyền thống

Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Em kể chuyện quê hương”

Điểm nhấn khép lại chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật “Em kể chuyện quê hương”. Chương trình được dàn dựng với nhiều tiết mục ca múa nhạc thiếu nhi ca ngợi quê hương, đất nước; kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc và âm nhạc hiện đại, cùng những làn điệu hô hát bài chòi đặc sắc.

Đáng chú ý, những tác phẩm hội họa tiêu biểu của thiếu nhi được trình chiếu trong chương trình. Các em cũng trực tiếp chia sẻ câu chuyện, cảm xúc và ý tưởng gửi gắm qua từng bức tranh, tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật gần gũi, giàu cảm xúc.

Với cách tổ chức đa dạng, chú trọng trải nghiệm và tương tác, “Em với Di sản” không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi mà còn góp phần đổi mới phương thức giáo dục di sản, đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống học đường và cộng đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động mang tính giáo dục trực quan và giàu tính tương tác, chương trình không chỉ tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng, bồi đắp tình yêu di sản và lan tỏa ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong tâm hồn thế hệ trẻ thành phố

Thông qua chương trình, tình yêu quê hương, niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc và ý thức trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy di sản được bồi đắp từ những trải nghiệm cụ thể.

Qua đó, góp phần hình thành sự gắn kết giữa thế hệ trẻ với các giá trị văn hóa truyền thống, tạo nền tảng để di sản tiếp tục được gìn giữ và trao truyền trong đời sống hôm nay.