Để người dân trực tiếp chạm vào di sản

Lần thứ hai đưa con nhỏ đến tham gia các hoạt động tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh, chị Tuyết Vân (phường Tân Sơn Nhất) cho biết hai mẹ con có thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Những không gian dành cho trẻ em như tô tượng, vui chơi và tiếp xúc với các hoạt động văn hóa giúp các em vừa giải trí vừa có cơ hội khám phá những điều mới mẻ.

Các hoạt động trải nghiệm làng nghề truyền thống tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

Theo chị Vân, việc đưa trẻ đến bảo tàng không chỉ nhằm tìm kiếm một địa điểm vui chơi sau giờ học mà còn giúp các em sớm tiếp xúc với văn hóa, nghệ thuật, mở rộng hiểu biết về đời sống xung quanh. Qua những hoạt động trực tiếp, cha mẹ cũng có thêm cơ hội đồng hành, chia sẻ và khơi gợi sự tò mò, ham tìm hiểu ở trẻ.

Từ trải nghiệm của hai mẹ con chị Vân, bảo tàng không còn đơn thuần là điểm đến để tham quan, tìm hiểu hiện vật mà đang trở thành không gian sinh hoạt văn hóa, nơi các gia đình có thể cùng nhau khám phá và trải nghiệm.

Hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Bảo tàng TP Hồ Chí Minh tổ chức Tuần lễ “Khai hội Văn hóa - Khởi sắc tinh hoa” với nhiều hoạt động trưng bày, trình diễn và trải nghiệm dành cho người dân, du khách.

Điểm nhấn của chương trình là không gian trải nghiệm nghề thủ công truyền thống. Khách tham quan có thể thử viết thư pháp, trang trí gốm, trang trí quạt giấy, đan lá dừa, trải nghiệm đóng guốc và làm các loại bánh dân gian. Thay vì chỉ quan sát những sản phẩm hoàn thiện, người tham gia được trực tiếp thử sức với các công đoạn thủ công, tìm hiểu cách làm và cảm nhận sự tỉ mỉ trong từng sản phẩm.

Bên cạnh đó, công chúng còn được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân tộc, khám phá triển lãm “Dấu xưa - Nét nay” giới thiệu vẻ đẹp trang phục truyền thống Việt Nam và trải nghiệm mặc trang phục mang đậm bản sắc dân tộc. Không gian ẩm thực với các món ăn, bánh dân gian cũng góp phần đưa những giá trị văn hóa quen thuộc trong đời sống thường ngày đến gần hơn với khách tham quan.

Trải nghiệm thưởng thức ẩm thực và mặc trang phục áo dài truyền thống.

Theo bà Đoàn Thị Trang, Giám đốc Bảo tàng TP Hồ Chí Minh, di sản văn hóa không chỉ là những ký ức của quá khứ mà còn là mạch nguồn nuôi dưỡng bản sắc và sức sống dân tộc qua nhiều thế hệ. Vì vậy, bảo tàng đang từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng đến xây dựng không gian văn hóa mở, nơi công chúng không chỉ tìm hiểu mà còn được trực tiếp chạm tới, trải nghiệm và cảm nhận các giá trị di sản.

Cách tiếp cận này cũng thể hiện qua việc kết hợp trưng bày với trình diễn, thực hành và giao lưu, tạo cơ hội để các nghệ nhân, người thực hành văn hóa truyền thống gặp gỡ công chúng. Qua đó, những giá trị từng được lưu giữ trong ký ức, trong các sản phẩm thủ công hay phong tục sinh hoạt có thêm không gian hiện diện trong đời sống hôm nay, đặc biệt với thế hệ trẻ.

Mở rộng không gian trải nghiệm, lan tỏa giá trị văn hóa

Không chỉ diễn ra trong khuôn viên bảo tàng, các hoạt động giới thiệu di sản còn được mở rộng đến những không gian sinh hoạt cộng đồng, tạo điều kiện để nhiều người dân và du khách tiếp cận văn hóa một cách tự nhiên hơn.

Người dân trải nghiệm khám phá các không gian trưng bày của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh nhờ ứng dụng công nghệ ngay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Việt Nam 2026 tại TP Hồ Chí Minh, bên cạnh chương trình tham quan trải nghiệm đêm, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh còn tham gia Không gian Du lịch Văn hóa TP Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tại đây, những câu chuyện lịch sử, ký ức chiến tranh và thông điệp hòa bình được giới thiệu đến công chúng bên ngoài không gian trưng bày quen thuộc của bảo tàng.

Theo ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách quản lý và điều hành Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, việc tham gia các không gian văn hóa cộng đồng góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận của người dân, đưa những câu chuyện lịch sử và thông điệp hòa bình đến gần hơn với công chúng, kể cả những người chưa có dịp trực tiếp đến bảo tàng.

Cũng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, các hoạt động trình diễn và giao lưu nghệ thuật truyền thống mang đến những trải nghiệm trực tiếp cho người dân. Trong đó, nghệ thuật hát bội được giới thiệu thông qua sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP Hồ Chí Minh cho biết, các nghệ sĩ tham gia biểu diễn, giao lưu kết nối nghệ thuật truyền thống với công chúng. Việc đưa hát bội đến không gian mở tạo cơ hội để khán giả tiếp cận gần hơn với loại hình sân khấu dân tộc, từ phục trang, hóa trang đến động tác biểu diễn và những đặc trưng nghệ thuật được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Đặc biệt, các hoạt động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ giới hạn ở việc giới thiệu, trình diễn mà còn hướng đến sự tham gia, tương tác của cộng đồng. Từ không gian giới thiệu các ngành công nghiệp văn hóa, trải nghiệm chuyển đổi số đến những chương trình nghệ thuật như hát bội, cải lương, đờn ca tài tử và nghệ thuật các dân tộc, người dân có thêm cơ hội khám phá sự phong phú của văn hóa Việt Nam ngay giữa không gian đô thị hiện đại.

Du khách nước ngoài thích thú với các hoạt động trải nghiệm văn hoá truyền thống Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đã nhấn mạnh yêu cầu lấy người dân làm chủ thể sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Đây cũng là tinh thần được thể hiện qua cách tổ chức các không gian văn hóa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi người dân không chỉ đến thưởng thức mà còn trực tiếp giao lưu, trải nghiệm và kết nối với các hoạt động.

Từ trải nghiệm của hai mẹ con chị Tuyết Vân tại bảo tàng đến những hoạt động thực hành nghề thủ công, khám phá trang phục, thưởng thức nghệ thuật và tìm hiểu lịch sử tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, có thể thấy di sản đang được đưa đến gần công chúng bằng nhiều hình thức đa dạng hơn.

Nghệ sĩ hát bội giới thiệu và giao lưu cùng du khách quốc tế.

Khi một đứa trẻ được tự tay làm sản phẩm thủ công, một gia đình cùng khám phá trang phục truyền thống hay một khán giả có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật hát bội, những giá trị di sản không còn là khái niệm xa cách mà trở thành trải nghiệm cụ thể trong đời sống. Chính sự tham gia của người dân sẽ góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa, tạo động lực để các giá trị truyền thống tiếp tục được thực hành, trao truyền và lan tỏa qua nhiều thế hệ.