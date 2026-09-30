Đưa di sản cụ Huỳnh Thúc Kháng thành nguồn lực tinh thần phát triển Đà Nẵng

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu bế mạc hội thảo. Ảnh: T.HUY - T.CÔNG

Hội thảo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Thành ủy Đà Nẵng phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026).

Ban tổ chức nhận hơn 40 báo cáo, tham luận. Các ý kiến sâu sắc, tâm huyết, giàu tính khoa học, tiếp cận cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng qua nhiều góc độ; làm sáng tỏ những giá trị lịch sử, tư tưởng nhân văn của một nhà yêu nước, trí thức lớn, nhà báo, nhà lãnh đạo luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, nhân dân lên trên hết.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội thảo. Ảnh: T.HUY - T.CÔNG

Khái quát kết quả hội thảo, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, trước hết, hội thảo đã làm rõ hơn nền tảng hình thành nhân cách và tầm vóc lịch sử của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Đó là sự kết tinh truyền thống gia đình, cốt cách con người xứ Quảng và truyền thống yêu nước của dân tộc.

Là bậc đại khoa, cụ Huỳnh Thúc Kháng lựa chọn con đường cứu dân, cứu nước, không màng danh lợi, không khuất phục trước tù đày, không né tránh trách nhiệm khi đất nước cần. Ở cụ, lòng yêu nước không chỉ là tình cảm, mà trở thành sự lựa chọn hành động và trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc. Đó là khí phách của một người yêu nước, trách nhiệm của một bậc trí thức, phẩm chất của một người tận tâm với nước, với dân.

Thế hệ trẻ cần tiếp tục tìm hiểu, học tập lòng yêu nước và trách nhiệm với nhân dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh minh họa: T.HUY - T.CÔNG

Thứ hai, hội thảo làm nổi bật những đóng góp của cụ đối với dân tộc và cách mạng. Qua phong trào Duy Tân, hoạt động nghị trường, báo chí và tham gia chính quyền cách mạng, cụ nhất quán mục tiêu phụng sự đất nước, nhân dân. Đặc biệt, trên cương vị Quyền Chủ tịch nước, cụ góp phần củng cố chính quyền, tăng cường đại đoàn kết, bảo vệ thành quả cách mạng và nền độc lập.

Qua đó, khẳng định rõ một phẩm chất nổi bật ở cụ Huỳnh Thúc Kháng: kiên định về mục tiêu, linh hoạt trong hành động, giữ vững nguyên tắc nhưng không giáo điều, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và biết quy tụ những lực lượng có thể cùng phụng sự đất nước.

Thứ ba, hội thảo làm sâu sắc những giá trị tư tưởng, di sản của cụ về canh tân đất nước, đề cao dân trí, dân quyền, giáo dục, thực nghiệp; tinh thần tự lực tự cường, đổi mới xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng ở xã Thạnh Bình. Ảnh: T.HUY - T.CÔNG

Qua cuộc đời và hoạt động của cụ, hội thảo đã góp phần làm rõ vai trò của trí thức, báo chí, nghị trường và các hình thức hoạt động yêu nước trong đời sống chính trị - xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX. Qua đó, nhận diện đầy đủ hơn những đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng trong tiến trình vận động của lịch sử dân tộc và phong trào yêu nước Việt Nam.

Thứ tư, các kết quả nghiên cứu gợi mở yêu cầu chuyển những giá trị ấy thành nhận thức, trách nhiệm và hành động; xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, liêm chính, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; bồi đắp khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

PGS.TS. Bùi Đình Phong (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) phát biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: T.HUY - T.CÔNG

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, hội thảo không chỉ là hoạt động tri ân, tưởng nhớ nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, mà còn là dịp để nhận thức sâu sắc hơn những giá trị mà cụ để lại. Đà Nẵng cần đưa lòng yêu nước, khí phách, sự liêm chính, tinh thần canh tân và trách nhiệm với nhân dân của cụ thành nguồn lực tinh thần cho phát triển thành phố.

Thành phố tiếp tục đổi mới tư duy, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, phấn đấu phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc.

Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học tiếp tục bổ sung tư liệu, làm sâu sắc giá trị cuộc đời, sự nghiệp và di sản của cụ. Các cơ quan báo chí, truyền thông đổi mới phương thức thể hiện, nhất là trên môi trường số, đưa hình ảnh, tấm gương của cụ đến gần nhân dân và thế hệ trẻ.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại hội thảo. Ảnh: T.HUY- T.CÔNG

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cảm ơn các đơn vị phối hợp tổ chức, các cơ quan Trung ương, địa phương, nhà khoa học, chuyên gia và gia đình cụ Huỳnh Thúc Kháng đã dành tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm phối hợp tổ chức thành công hội thảo.

Đồng thời cho rằng, việc nghiên cứu, giữ gìn và lan tỏa di sản cụ Huỳnh Thúc Kháng cần được tiếp tục. Quan trọng hơn là khí tiết, trí tuệ, lòng yêu nước và tinh thần phụng sự của cụ cần tiếp tục được trao truyền, trở thành nguồn cảm hứng và trách nhiệm hành động của các thế hệ hôm nay và mai sau.