Đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới
Ngày 14/9/2026, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao đổi và truyền đạt Chuyên đề: “Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn trăm năm – Tư duy đột phá - Kiến tạo phát triển - Quản trị thực thi” cho các học viên đang tham gia Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ hai).
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dua-dat-nuoc-phat-trien-nhanh-ben-vung-trong-ky-nguyen-moi-post360613.html