Đưa đào tạo, nghiên cứu khoa học thành động lực chiến lược của ngành Công Thương

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, Bộ Công Thương có hệ thống các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu, cùng nguồn lực có khả năng tham gia, đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cần hướng mạnh hơn tới yêu cầu nâng cao năng suất lao động, tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới và nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị; đồng thời gắn kết đồng bộ hơn với quá trình phát triển các lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của các cơ sở giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trực thuộc Bộ trong thời gian qua, qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành Công Thương.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc phải xác định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Theo đó, đào tạo nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phải là động lực chính, quan trọng nhất để phát triển chiến lược ngành Công Thương.