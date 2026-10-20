Đưa đặc sản Tây Nguyên đến người tiêu dùng Thủ đô

Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” sẽ diễn ra từ ngày 23-25/10 tại Hà Nội. (Ảnh: BCT)

Theo đó, trong 3 ngày diễn ra chương trình, người dân có thể trực tiếp đến Không gian trưng bày Sức sống hàng Việt tại địa chỉ số 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) để tham quan, tìm hiểu và mua các sản phẩm đặc sản do doanh nghiệp địa phương vùng Tây Nguyên giới thiệu.

Một số sản phẩm đặc trưng của tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi sẽ góp mặt trong chương trình, từ cà-phê, hạt điều, sầu riêng sấy đến sâm Ngọc Linh, tỏi Lý Sơn, nước mắm truyền thống và yến sào.

Bên cạnh hoạt động bán hàng trực tiếp, phiên livestream từ 19 giờ đến 22 giờ 30 phút ngày 23/10 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ giới thiệu các sản phẩm tham gia chương trình, mở thêm kênh tiếp cận khách hàng trên môi trường số.

Một số sản phẩm đặc sản địa phương tham gia Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên”. (Ảnh: BCT)

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ phối hợp Tỉnh đoàn Gia Lai, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, TikTok Việt Nam và Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức.

Đây là hoạt động được tổ chức thường xuyên nhằm hướng tới quảng bá đặc sản địa phương, kết nối sản phẩm với người tiêu dùng và mở rộng cơ hội tiêu thụ hàng Việt.

Lễ khai mạc Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” dự kiến sẽ diễn ra lúc 10 giờ ngày 23/10. Chương trình mở cửa đón tiếp người dân đến hết ngày 25/10.