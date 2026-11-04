Đưa đặc sản Lai Châu đến với người tiêu dùng

Những ngày này, hội chợ tấp nập người đến tham quan, mua sắm. Với quy mô 260 gian hàng, hội chợ quy tụ các doanh nghiệp, HTX… đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong, ngoài nước. Trong đó, tỉnh Lai Châu có 20 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng: Sâm Lai Châu, nấm đông trùng hạ thảo, mật ong rừng, miến dong, thịt sấy, mắc-ca, dược liệu… Các mặt hàng được sắp xếp khoa học với mẫu mã, bao bì đa dạng, tạo thuận lợi cho khách hàng tham quan, tìm hiểu và lựa chọn.

Trong số các sản phẩm được giới thiệu tại hội chợ lần này, nấm đông trùng hạ thảo Huy Cương của gia đình anh Đào Huy Cương (phường Đoàn Kết) thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. Gian hàng trưng bày các dòng sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo với mức giá khác nhau, từ khoảng 150 nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng/50g. Anh Đào Huy Cương - Chủ cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Huy Cương chia sẻ: “Trong những ngày diễn ra hội chợ, nhiều người dân ghé thăm gian hàng, tìm hiểu về sản phẩm, giá cả và lựa chọn mua hàng. Đây là dịp để chúng tôi giới thiệu sản phẩm đến đông đảo khách hàng, đồng thời, lắng nghe ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện chất lượng, mẫu mã, phục vụ nhu cầu thị trường”.

Không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, hội chợ còn tạo cơ hội để doanh nghiệp, HTX gặp gỡ, kết nối với các đơn vị kinh doanh và nhà phân phối. Qua trao đổi trực tiếp, các cơ sở sản xuất có điều kiện tìm hiểu nhu cầu thị trường, nắm bắt yêu cầu của đối tác về chất lượng, mẫu mã và khả năng cung ứng hàng hóa. Từ đó, mở ra cơ hội đưa sản phẩm vào các cửa hàng nông sản, siêu thị, đại lý và mở rộng thị trường tiêu thụ ngoài tỉnh.

Ông Phạm Đức Chín - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn dịch vụ tài chính, Sở Tài chính cho biết: “Lai Châu có nhiều sản phẩm đặc trưng. Thời gian qua, các chủ thể OCOP của tỉnh tích cực tham gia hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại tại nhiều địa phương trong cả nước. Hội chợ lần này thu hút trên 20 nghìn lượt khách tham quan, mua sắm, là cơ hội để các doanh nghiệp, HTX quảng bá sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng và tìm kiếm đối tác. Qua đó, góp phần giới thiệu tiềm năng, thế mạnh hàng hóa của tỉnh, thúc đẩy hoạt động kết nối cung cầu và mở rộng thị trường tiêu thụ”.Hiện nay, Lai Châu có 191 sản phẩm OCOP còn thời hạn công nhận, trong đó 178 sản phẩm đạt 3 sao, 13 sản phẩm đạt 4 sao, thuộc 98 chủ thể. Thời gian qua, các ngành chuyên môn của tỉnh quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, HTX tham gia hội chợ, triển lãm, tuần hàng OCOP và các chương trình kết nối cung cầu. Để nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, các đơn vị chú trọng lựa chọn những sản phẩm có chất lượng, mẫu mã phù hợp để tham gia trưng bày, giới thiệu. Đồng thời, kết nối các chủ thể với nhà phân phối, doanh nghiệp và đối tác tiêu thụ. Cùng với đó, việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, giới thiệu qua mạng xã hội, livestream bán hàng cũng được khuyến khích nhằm giúp các cơ sở mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, nhất là người tiêu dùng ở xa, không có điều kiện trực tiếp đến tham quan gian hàng. Qua đó, sản phẩm không chỉ được giới thiệu trong các sự kiện xúc tiến thương mại mà còn có thêm cơ hội tiếp cận thị trường thường xuyên.

Sự phong phú về hàng hóa thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm. Người tiêu dùng có dịp tìm hiểu sản phẩm của nhiều vùng miền, so sánh chất lượng, giá cả và lựa chọn mặt hàng phù hợp với nhu cầu. Đặc biệt, việc được gặp gỡ người sản xuất, nghe giới thiệu về nguồn gốc và cách làm ra sản phẩm giúp khách hàng có thêm thông tin trước khi quyết định mua. Anh Nguyễn Văn Thanh (phường Tân Phong) chia sẻ: “Hàng hóa tại hội chợ rất phong phú, đa dạng, có nhiều sản phẩm của các tỉnh, thành phố để lựa chọn. Chúng tôi được xem, tìm hiểu thông tin và mua những mặt hàng phù hợp với nhu cầu. Tôi cũng có dịp biết thêm nhiều sản phẩm đặc trưng của Lai Châu và các địa phương khác”.

Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026 tạo thêm cầu nối để doanh nghiệp, HTX gặp gỡ đối tác, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Qua đó, đặc sản Lai Châu từng bước mở rộng thị trường, nâng cao giá trị, tăng thu nhập cho người sản xuất, đồng thời quảng bá hình ảnh Lai Châu thân thiện, mến khách đến với bạn bè và du khách.