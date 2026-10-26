Đưa đặc sản Hà Tĩnh lan tỏa trên các nền tảng số

Hưởng ứng Tháng tiêu dùng số (tháng 10) với nhiều chính sách ưu đãi, nhiều cơ sở sản xuất - kinh doanh tại Hà Tĩnh tăng cường tiếp cận người tiêu dùng thông qua mạng xã hội và các nền tảng số.

Hợp tác xã (HTX) Thu mua và chế biến thủy hải sản Chiến Thắng (phường Hải Ninh) đang tận dụng các kênh quảng bá trực tuyến để mở rộng thị trường. Nước mắm Luận Nghiệp vừa được xếp hạng nước mắm ngon nhất thế giới, tạo lợi thế cho hoạt động xúc tiến thương mại.

HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Chiến Thắng và các nghệ sĩ livestream quảng bá nước mắm Luận Nghiệp tại Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào diễn ra tại Hà Nội.

Anh Đặng Đình Minh - Phó Giám đốc HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Chiến Thắng cho biết: “Với sản phẩm đặc trưng như nước mắm truyền thống, việc kể câu chuyện về nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất và giá trị văn hóa bản địa sẽ tạo dấu ấn với khách hàng. Khi được truyền tải bằng hình thức phù hợp trên các nền tảng số, những giá trị ấy có thể trở thành lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm. Riêng tháng 10/2026, HTX đã tham gia 2 hội chợ thương mại. Đặc biệt, tại Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào (diễn ra từ ngày 1 - 4/10/2026 tại Hà Nội), tôi cùng các nghệ sĩ tham gia phiên livestream quảng bá sản phẩm. Việc kết hợp hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp với quảng bá trên môi trường số giúp sản phẩm tiếp cận với nhiều khách hàng, tạo cơ hội kết nối với các nhà phân phối. Năm nay, HTX phấn đấu tiêu thụ 800.000 lít nước mắm, tăng 30% so với năm 2025”.

Tại Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh Thiên Sơn (phường Trần Phú), livestream bán hàng đã trở thành hoạt động quảng bá được duy trì thường xuyên. Riêng trong tháng 10/2026, đơn vị đã tổ chức 5 phiên livestream, thu hút hàng nghìn lượt người theo dõi.

Lãnh đạo các sở, ngành ở Hà Tĩnh tham gia livestream quảng bá sản phẩm địa phương.

Theo ông Nguyễn Duy Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh Thiên Sơn: Sản phẩm bánh ram Thiên Sơn đã được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Thời gian qua, bánh ram Hà Tĩnh từng bị một số đối tượng lợi dụng giả mạo nhãn hiệu, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Do vậy, cơ sở xác định việc nâng cao chất lượng sản phẩm phải đi đôi với tăng cường quảng bá, giúp khách hàng nhận diện đúng thương hiệu. Đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số là cơ hội để người tiêu dùng nhận diện thương hiệu, mẫu mã sản phẩm. Nhờ đó, cơ sở kết nối giao thương và ký kết hợp đồng với các nhà phân phối tại nhiều tỉnh, thành.

Không chỉ các chủ cơ sở, các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp tại Hà Tĩnh cũng tích cực đưa sản phẩm địa phương lên không gian mạng. Ngày 23/10/2026, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp UBND phường Trần Phú và các đơn vị tổ chức chương trình “KOL về làng - Doanh nhân trẻ đồng hành, đặc sản quê hương vươn xa”. Trong đó, điểm nhấn là hoạt động livestream quảng bá sản phẩm OCOP với sự tham gia của lãnh đạo phường Trần Phú. Phiên livestream thu hút hàng nghìn lượt theo dõi, với gần 1.000 đơn hàng bán ra.

Lãnh đạo phường Trần Phú tham gia livestream, giới thiệu sản phẩm địa phương.

Ông Nguyễn Đình Diệu – Chủ tịch UBND phường Trần Phú cho hay: “Thông qua chương trình, các sản phẩm không chỉ có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng mà còn mở ra triển vọng hợp tác với các nhà sản xuất, nhà phân phối trong nước. Việc kết nối nhà sáng tạo nội dung với người sản xuất giúp thông tin về nguồn gốc, đặc trưng và giá trị hàng hóa được truyền tải sinh động hơn, qua đó hỗ trợ các cơ sở sản xuất - kinh doanh tìm kiếm đầu ra bền vững”.

Để Tháng tiêu dùng số tạo ra hiệu quả thực chất, Hà Tĩnh đang triển khai các giải pháp đồng bộ, kết hợp thúc đẩy mua sắm trực tuyến với nâng cao kỹ năng giao dịch và tăng cường kiểm soát thị trường.

Hà Tĩnh tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Theo ông Lê Xuân Từ - Phó Giám đốc Sở Công Thương: Sở đã giao Phòng Quản lý thương mại chủ trì triển khai các giải pháp thúc đẩy mua sắm trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử trung gian trong và ngoài tỉnh; tuyên truyền, nâng cao kỹ năng mua sắm trực tuyến an toàn, giúp người tiêu dùng hạn chế rủi ro khi giao dịch. Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại phối hợp triển khai các hoạt động quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh trên môi trường số. Ngoài ra, Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, kiểm soát các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng lậu trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội có hoạt động thương mại.

Hưởng ứng Tháng tiêu dùng số, các chủ cơ sở tăng cường quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số.

Từ góc độ người tiêu dùng, sự phát triển của thương mại điện tử mang lại nhiều thuận lợi trong mua sắm.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang (xã Đồng Lộc) cho biết: “Người dân hiện có thể tiếp cận đặc sản Hà Tĩnh dễ dàng hơn nhờ các cơ sở sản xuất đưa hàng hóa lên những nền tảng trực tuyến. Bên cạnh đó, người tiêu dùng có thể truy cập hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ http://online.gov.vn/để tìm hiểu thông tin về các website, nền tảng thương mại điện tử đã thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký theo quy định; đồng thời cập nhật cảnh báo và khuyến cáo về gian lận thương mại, những rủi ro khi mua sắm trực tuyến”.

Mục tiêu của Tháng tiêu dùng số không chỉ khuyến khích người dân mua sắm, thanh toán trực tuyến mà còn xây dựng thói quen giao dịch an toàn, nâng cao khả năng nhận diện rủi ro và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây cũng là cơ hội để sản phẩm OCOP, nông sản và hàng hóa đặc trưng Hà Tĩnh tiếp cận thị trường rộng hơn thông qua các kênh phân phối số.