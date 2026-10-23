Đưa đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi đến với người tiêu dùng Thủ đô

Hơn 60 sản phẩm tiêu biểu, từ cà phê, sầu riêng sấy, tỏi Lý Sơn đến nước mắm truyền thống, yến sào và sâm Ngọc Linh, được giới thiệu trong không gian trưng bày giàu bản sắc. Chương trình còn kết hợp livestream bán hàng, mở rộng cơ hội quảng bá và kết nối đặc sản địa phương với người tiêu dùng.

Đoàn viên thanh niên giới thiệu sản phẩm tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh yêu cầu gắn hoạt động quảng bá sản phẩm với kết nối tiêu thụ và nhu cầu thực tế của thị trường. Chương trình “Sức sống hàng Việt” là không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng và thử nghiệm các phương thức bán hàng phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới.

Điểm đáng chú ý của chương trình là kết hợp bán hàng trực tiếp tại không gian trưng bày với livestream trên nền tảng số. Nếu hình thức trực tiếp giúp người mua tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm tại chỗ, livestream mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng ngoài phạm vi địa điểm tổ chức. Qua đó, doanh nghiệp có thêm kênh giới thiệu sản phẩm, tương tác với người tiêu dùng và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa.

Đối với Gia Lai và Quảng Ngãi, chương trình là cơ hội đưa các sản phẩm đặc trưng đến với người tiêu dùng tại Hà Nội, tiếp nhận phản hồi từ thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác phân phối.

Đông đảo người dân mua sắm tại chương trình.

Ông Phạm Hồng Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, kỳ vọng hoạt động trưng bày, bán hàng trực tiếp và livestream sẽ giúp sản phẩm địa phương được nhiều khách hàng biết đến hơn, qua đó mở rộng cơ hội kết nối với nhà phân phối và các kênh tiêu thụ.

Sự tham gia của các đối tác công nghệ và thanh toán cũng góp phần đa dạng hóa phương thức quảng bá, bán hàng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng trên cả kênh trực tiếp và môi trường số.

Ngay trong ngày mở cửa, các gian hàng đã thu hút đông đảo người dân Thủ đô tham quan, tìm hiểu và lựa chọn các đặc sản vùng miền. Khi mua sắm tại đây, người dân yên tâm về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, đồng thời có cơ hội tìm hiểu trực tiếp thông tin trước khi quyết định mua hàng.

Phiên livestream giới thiệu đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ 30 phút ngày 23-10 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, mở thêm lựa chọn mua sắm cho người tiêu dùng.