Đưa đặc sản đất Tổ vươn xa nhờ những cú chạm số

Tuy nhiên, để chuyển lợi thế quảng bá thành đầu ra ổn định, các chủ thể cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cung ứng và hiệu quả kinh doanh trên môi trường số.

Hợp tác xã Nấm Tam Đảo đang phát triển 13 sản phẩm OCOP từ nấm đông trùng hạ thảo. Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN

Đặc sản lên sàn

Từ thịt chua Thanh Sơn, chè, bưởi Đoan Hùng đến mì gạo Hùng Lô, gạo nếp Gà gáy Mỹ Lung…, nhiều sản phẩm OCOP Phú Thọ đang từng bước tiếp cận người tiêu dùng thông qua các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Thay vì chỉ dựa vào cửa hàng, đại lý hay hội chợ truyền thống, các cơ sở sản xuất đã chủ động kết hợp nhiều phương thức phân phối, mở rộng thị trường và đưa đặc sản địa phương đến với khách hàng ở xa.

Tại xã Thanh Sơn, Công ty cổ phần Lita Foods do bà Nguyễn Thị Thu Hoa làm Giám đốc là một trong những đơn vị tích cực triển khai mô hình kinh doanh kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Bên cạnh mạng lưới hơn 8.000 điểm bán gồm nhà hàng, đại lý và cửa hàng tạp hóa, doanh nghiệp đã xây dựng gian hàng chính hãng trên Shopee, Lazada và TikTok Shop, giúp sản phẩm thịt chua tiếp cận nhóm khách hàng thường xuyên mua sắm trên môi trường số.

Lita Foods còn đẩy mạnh quảng bá qua mạng xã hội, tổ chức livestream bán hàng và hợp tác với người sáng tạo nội dung (KOC) để giới thiệu sản phẩm. Người tiêu dùng có thể tìm hiểu thông tin, cách sử dụng và đặt hàng ngay trên điện thoại. Theo doanh nghiệp, phương thức này vừa bổ sung doanh thu, vừa đa dạng hóa kênh phân phối, giảm sự phụ thuộc vào hệ thống bán hàng truyền thống và giúp tiếp nhận phản hồi của khách hàng nhanh hơn.

Cùng xu hướng đó, Công ty TNHH Maika Food tại xã Đào Xá sử dụng Facebook, TikTok và website thương mại điện tử để quảng bá trà matcha, hoa quả sấy lạnh đạt chuẩn OCOP 4 sao. Theo bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Công ty TNHH Maika Food, việc kết hợp xúc tiến thương mại với bán hàng trực tuyến giúp sản phẩm tiếp cận nhiều khách hàng ngoài tỉnh, nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu.

Đối với Hợp tác xã sản xuất, chế biến Chè Đá Hen, mạng xã hội và TikTok vừa là kênh quảng bá, vừa hỗ trợ tiếp nhận đơn hàng. Ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc hợp tác xã cho biết, sàn thương mại điện tử giúp đơn vị tiếp cận khách hàng nhanh hơn, nắm bắt thị hiếu và điều chỉnh kế hoạch phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.

Tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 570 sản phẩm OCOP còn hiệu lực chứng nhận gồm 478 sản phẩm 3 sao, 84 sản phẩm 4 sao và 9 sản phẩm 5 sao. Đây là nguồn sản phẩm phong phú, tạo điều kiện để địa phương đẩy mạnh quảng bá, kết nối nhà phân phối và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hoạt động xúc tiến thương mại cũng được kết hợp với các công cụ số. Tại Hội chợ Hùng Vương năm 2026, ngành công thương phối hợp tổ chức 4 phiên livestream trên TikTok, giới thiệu 56 sản phẩm OCOP và đặc sản của 12 chủ thể. Các phiên phát trực tiếp thu hút hơn 70.000 lượt xem, tiêu thụ gần 1.500 sản phẩm, đạt doanh thu hơn 159 triệu đồng. Kết quả này cho thấy livestream có khả năng chuyển hoạt động quảng bá thành đơn hàng cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại.

Bên cạnh đó, hội chợ truyền thống vẫn là dịp để các cơ sở sản xuất gặp gỡ đối tác, giới thiệu trực tiếp đặc trưng sản phẩm. Bà Dương Thị Duyên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã chè Thành Nam, xã Thanh Sơn, cho biết hợp tác xã hiện có 6 sản phẩm OCOP gồm 2 sản phẩm 3 sao và 4 sản phẩm 4 sao. Tham gia hội chợ giúp đơn vị quảng bá vùng chè, tìm kiếm đối tác và mở rộng kênh tiêu thụ.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ cho biết, sàn thương mại điện tử đang mở ra cơ hội mới cho sản phẩm OCOP Phú Thọ, giúp đặc sản địa phương vượt qua giới hạn địa lý để tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Tuy nhiên, để giữ chân khách hàng và phát triển bền vững, các chủ thể cần chú trọng nâng cao chất lượng, hoàn thiện bao bì, xây dựng thương hiệu, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và duy trì năng lực cung ứng ổn định. Đây là những yếu tố quan trọng để đặc sản đất Tổ không chỉ bán được hàng trên môi trường số mà còn tạo dựng chỗ đứng lâu dài trên thị trường.

Ổn định đầu ra

Việc mở rộng kênh bán hàng mang lại cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cơ sở sản xuất. Khi sản phẩm tiếp cận thị trường rộng hơn, khả năng cung ứng ổn định, chất lượng đồng đều, quy cách đóng gói và thời gian giao hàng trở thành những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín của chủ thể OCOP.

Tận dụng lợi thế vùng nguyên liệu tại địa phương, hợp tác xã Nấm Tam Đảo đang phát triển 13 sản phẩm OCOP, đồng thời thử nghiệm mô hình tuần hoàn “dâu tằm - tơ lụa - đông trùng hạ thảo. Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN

Tại hội nghị tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu của các hợp tác xã và sản phẩm OCOP do Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức ngày 10/10 ở xã Mai Hạ, các đại biểu nêu những khó khăn về sản xuất nhỏ lẻ, sản lượng thiếu ổn định và khả năng đáp ứng đơn hàng lớn. Một số cơ sở còn vướng trong hoàn thiện hồ sơ pháp lý, mã vùng trồng và tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của hệ thống phân phối hiện đại. Hội nghị có sự tham dự của 90 chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc hợp tác xã cùng các doanh nghiệp, tạo cơ hội trao đổi về điều kiện cung ứng và hợp tác tiêu thụ.

Trên môi trường số, không ít chủ thể còn thiếu kỹ năng vận hành gian hàng, tiếp thị, chăm sóc khách hàng; bao bì, mẫu mã và cách đóng gói chưa phù hợp với vận chuyển xa. Vì vậy, việc hỗ trợ không thể chỉ dừng ở khâu đưa sản phẩm lên sàn mà cần đi cùng hướng dẫn xử lý đơn hàng, quản lý phản hồi, hoàn thiện quy trình giao nhận và bảo đảm chất lượng sau bán hàng.

Theo số liệu của ngành công thương, sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ hiện có 470 gian hàng với gần 1.500 sản phẩm. Ngành công thương đã hỗ trợ 43 doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng giải pháp kinh doanh trực tuyến, nhận diện thương hiệu số, bán hàng thông minh; đồng thời hỗ trợ 135.000 tem điện tử chống hàng giả cho 18 doanh nghiệp, hợp tác xã. Việc sử dụng tem điện tử góp phần cung cấp thông tin truy xuất nguồn gốc và bảo vệ thương hiệu sản phẩm.

Cùng với đó, tỉnh tổ chức 18 hội nghị tuyên truyền, đào tạo về chuyển đổi số và thương mại điện tử cho hơn 4.000 lượt người, gồm cán bộ, đoàn viên, hội viên nông dân, phụ nữ, doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Đây là cơ sở để các chủ thể từng bước nâng cao kỹ năng quảng bá, vận hành kênh bán hàng và tiếp cận khách hàng trực tuyến.

Theo ông Đào Đặng Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương Phú Thọ, tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ sản xuất tham gia thương mại điện tử; đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số, livestream bán hàng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng bá sản phẩm.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, Phú Thọ tập trung phát triển, nâng cấp sản phẩm chủ lực, đặc trưng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với chuỗi giá trị và thị trường ổn định. Mục tiêu cả năm là phát triển mới, nâng hạng và công nhận lại 50–55 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, ưu tiên nâng sản phẩm 3 sao lên 4–5 sao và hỗ trợ các chủ thể ở địa bàn đặc biệt khó khăn.

Cùng đó, tỉnh cũng chú trọng nâng cao chất lượng, cải tiến bao bì, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, đầu tư máy móc và thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ. Đồng thời, tăng cường kết nối cung - cầu, hỗ trợ bán hàng trực tuyến, quảng bá tại các hội chợ; khuyến khích khôi phục sản phẩm truyền thống, làng nghề có nguy cơ mai một, góp phần phát triển kinh tế gắn với bảo tồn bản sắc địa phương.