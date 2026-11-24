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Trong nhiều thập kỷ, sinh kế của người nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, luôn luẩn quẩn trong một nghịch lý: sở hữu kho tàng tài nguyên bản địa trù phú nhưng đời sống vẫn chật vật. Tập quán canh tác manh mún cùng sự phụ thuộc vào tư thương ép giá khiến nhiều đặc sản độc đáo khó lòng thoát khỏi ranh giới địa phương. Từ năm 2018, Chương trình OCOP xuất hiện như một luồng sinh khí mới, trao cho bà con chìa khóa khai mở nội lực kinh tế.

Tại Bắc Kạn - nơi 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, OCOP đã làm thay đổi diện mạo vùng cao với miến dong, bí xanh thơm, gạo nếp nương, giúp 73% chủ thể nâng doanh thu lên 1,1 đến 1,5 lần và kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 24,53% xuống còn 18,51% chỉ sau ba năm. Điển hình là Hợp tác xã Tài Hoan, từ một cơ sở chế biến thủ công nhỏ lẻ đã từng bước nâng tầm sản phẩm miến dong truyền thống, tạo việc làm và bao tiêu sản phẩm ổn định cho hàng trăm hộ trồng dong riềng, đồng thời đưa sản phẩm xuất khẩu trực tiếp sang Cộng hòa Séc. Tại Lào Cai, mô hình liên kết sản xuất theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP cũng tạo ra giá trị hơn 926 tỷ đồng, với sự tham gia của gần 21.500 hộ dân...

Nếu chuẩn hóa sản xuất tạo nên nội lực, thì làn sóng chuyển đổi số chính là đôi cánh giúp nông sản vùng sâu xóa nhòa khoảng cách địa lý. Các sàn thương mại điện tử và hình thức bán hàng tương tác trực tiếp (livestream) đang rút ngắn tối đa các khâu trung gian, đưa sản vật từ sườn đồi đến thẳng bàn ăn người tiêu dùng đô thị. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực chất, sự bùng nổ của hơn 21.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên và 166 sản phẩm 5 sao quốc gia tính đến năm 2026 cũng đặt ra những thách thức sống còn. Không ít địa phương vẫn mắc căn bệnh hình thức, chạy theo số lượng và danh hiệu mà xem nhẹ khả năng sinh tồn trên thương trường.

Cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, câu chuyện bản sắc văn hóa hay lòng trắc ẩn không thể là tấm vé bảo chứng vĩnh viễn. Người tiêu dùng thông thái và các đối tác quốc tế chỉ chi tiền cho những sản phẩm có chất lượng đồng đều, hồ sơ pháp lý minh bạch và giá thành cạnh tranh. Trong khi đó, nhiều hợp tác xã vùng cao vẫn loay hoay với bài toán quản trị tài chính, sản lượng thiếu ổn định, thậm chí chỉ chú trọng lớp bao bì bắt mắt mà lơ là kiểm soát an toàn sinh học bên trong...

Để tháo gỡ tận gốc những nút thắt này, Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 05/4/2026 của Chính phủ cùng sáu nhóm giải pháp đồng bộ của Bộ Công thương đã mở ra không gian hành động chiến lược, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tuần hoàn và nâng chuẩn chất lượng bền vững. Thực tiễn từ những doanh nghiệp tiên phong đã chỉ rõ công thức thành công, đó là kết hợp tài nguyên bản địa với công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn xanh.

Đã đến lúc thước đo thành bại của OCOP phải được định vị lại một cách thực chất. Giá trị đích thực của một ngôi sao OCOP không nằm trên tấm bằng khen treo tường, mà phải được đo bằng nhịp độ tiêu thụ trên thị trường, doanh số bền vững của hợp tác xã và nụ cười ấm no của người nông dân. Khi chất lượng được chuẩn hóa, công nghệ được làm chủ và tư duy thị trường được khai thông, “lũy tre làng” sẽ không còn là rào cản chia cắt, mà trở thành bệ phóng văn hóa vững chắc đưa nông sản Việt tự tin sải cánh ra biển lớn.