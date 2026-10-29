Đưa cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' đi vào thực chất

Tuy nhiên, để cuộc vận động phát huy hiệu quả bền vững, yêu cầu đặt ra là phải gắn vận động với nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đổi mới cách làm, đưa hàng Việt đến gần người tiêu dùng

Thực tế tại các địa bàn cho thấy, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, nhiều xã, phường đã chủ động sử dụng mạng xã hội, tổ chức livestream, hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và kết nối cung cầu.

Tại xã Thuận An, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức. Địa phương tổ chức 5 hội nghị với hơn 5.700 lượt người tham gia; thực hiện hơn 156 tin, bài trên mạng xã hội và 106 tin trên hệ thống truyền thanh. Đáng chú ý, 7 phiên livestream quảng bá sản phẩm thu hút 617.035 lượt xem; hơn 50 hộ kinh doanh tham gia hoạt động quảng bá, kết nối tiêu thụ, với 19 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử thông qua 4 gian hàng.

Xã Thuận An đã triển khai các hoạt động hỗ trợ đối với 553 trong tổng số 628 cơ sở sản xuất, kinh doanh, đạt tỷ lệ 88,1%. Công tác kiểm tra cũng được chú trọng, với 130 cơ sở được kiểm tra, 13 trường hợp bị xử lý, tổng số tiền 42 triệu đồng.

Tại phường Kim Liên, chuyển đổi số được triển khai thông qua các mô hình Kim Liên Smart Bizmart, Cộng đồng chợ số Kim Liên 24/7 và 5 tuyến phố kinh doanh không dùng tiền mặt. Phường đã tổ chức 18 phiên livestream giới thiệu gần 190 sản phẩm, hỗ trợ đưa 50 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Cùng với đó, 100% chi hội, đoàn thể tham gia hỗ trợ tiêu thụ nông sản Việt Nam.

Cuộc vận động cũng được gắn với công tác an sinh xã hội. Trong 9 tháng năm 2026, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường Kim Liên đã trao 569 suất quà, tổng trị giá 550 triệu đồng; hỗ trợ phiếu mua hàng cho 185 đoàn viên, trị giá 92,5 triệu đồng. Việc quan tâm lựa chọn hàng hóa trong nước phục vụ các hoạt động hỗ trợ góp phần kết hợp chăm lo đời sống nhân dân với khuyến khích tiêu dùng hàng Việt.

Tại xã Dương Hòa, thế mạnh về chế biến nông sản, sản xuất bún, miến, phở khô và các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp tạo điều kiện để địa phương phát triển những sản phẩm đặc trưng. Xã có 43 sản phẩm OCOP, trong đó 19 sản phẩm đạt bốn sao và 24 sản phẩm đạt ba sao. Hoạt động livestream, quảng bá trực tuyến bước đầu mở thêm kênh tiếp cận người tiêu dùng, song yêu cầu đặt ra là phải gắn quảng bá với kết quả tiêu thụ và duy trì thị trường đầu ra.

Trong khi đó, tại xã Đại Xuyên, các sản phẩm rau sạch, gà sạch được quan tâm quảng bá, kết nối tiêu thụ. Địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kỹ năng số và tổ chức livestream giới thiệu sản phẩm. Những cách làm này cho thấy vai trò của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể trong việc hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp cận phương thức bán hàng mới.

Bên cạnh các địa bàn trên, tại Nội Bài, Yên Hòa, Ứng Thiên và Tùng Thiện, Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận những vấn đề gắn với đặc điểm từng địa phương, từ phát triển sản phẩm OCOP, khai thác lợi thế làng nghề, hỗ trợ cơ sở kinh doanh đến tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường. Qua đó cho thấy, việc triển khai cuộc vận động cần xuất phát từ thế mạnh sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng thực tế của từng địa bàn, tránh làm theo phong trào hoặc áp dụng một cách thức chung cho tất cả.

Cùng với kiểm tra tại cơ sở, Đoàn khảo sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam, Công ty Bia Sài Gòn - Hà Nội và Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam. Hoạt động khảo sát giúp làm rõ hơn vai trò của doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và đưa hàng Việt đến người tiêu dùng. Với những sản phẩm có giá trị đặc thù như sâm Ngọc Linh, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và tính minh bạch của thông tin có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng.

Lấy hiệu quả tiêu thụ làm thước đo

Qua kiểm tra tại các địa phương, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số vấn đề cần khắc phục. Ở nhiều nơi, cơ sở sản xuất, kinh doanh còn quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế, gặp khó khăn trong cải tiến công nghệ, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Việc kết nối với siêu thị, hệ thống bán lẻ và các kênh phân phối hiện đại chưa đồng đều; hoạt động quảng bá trên nền tảng số cần được đánh giá rõ hơn về hiệu quả thực tế.

Ghi nhận những cách làm chủ động, sáng tạo của các địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng triển khai, gắn tuyên truyền với hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và kết nối tiêu thụ hàng Việt.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, các địa phương cần rà soát, hoàn thiện kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên, xác định nhiệm vụ, tiến độ và kết quả cần đạt được. Việc phối hợp giữa các tổ chức thành viên phải chặt chẽ hơn, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm cuộc vận động được triển khai thường xuyên, có trọng tâm và phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng, các địa phương cần rà soát, lựa chọn sản phẩm có tiềm năng để tập trung hỗ trợ; chú trọng chất lượng, sản lượng, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. Việc giới thiệu sản phẩm cần gắn với kết nối hợp tác xã, cơ sở sản xuất với doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng tiện ích và các hệ thống phân phối; chủ động tham gia hội chợ, triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại của thành phố.

Đặc biệt, với hoạt động livestream và thương mại điện tử, ông Phạm Anh Tuấn lưu ý không chỉ đánh giá bằng số phiên tổ chức, số sản phẩm được giới thiệu hay lượt xem, mà cần làm rõ số cơ sở được hỗ trợ, đơn hàng phát sinh, khả năng tiêu thụ và hiệu quả kết nối thị trường. Các mô hình chuyển đổi số cần được duy trì, nâng cao chất lượng, có kết quả cụ thể và đủ điều kiện để nhân rộng.

Một yêu cầu khác được đặt ra là tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát nguồn gốc hàng hóa, phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm. Việc vận động người dân ưu tiên hàng Việt phải đi đôi với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh bình đẳng.

Để hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp, cần phát huy vai trò phối hợp của các sở, ngành, nhất là Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường trong tập huấn, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và quảng bá sản phẩm. Cùng với đó, việc xây dựng, cập nhật dữ liệu về doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và sản phẩm OCOP sẽ giúp xác định đúng nhu cầu hỗ trợ, tránh dàn trải nguồn lực.

Đưa hàng Việt đến gần người tiêu dùng không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý hay các tổ chức, đoàn thể, mà còn đòi hỏi sự chủ động của doanh nghiệp trong nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã, xây dựng thương hiệu và giữ chữ tín. Khi người tiêu dùng được tiếp cận hàng hóa có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, còn cơ sở sản xuất có thêm cơ hội mở rộng thị trường, cuộc vận động mới thực sự tạo được sức lan tỏa và đóng góp thiết thực cho phát triển sản xuất trong nước.