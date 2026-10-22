Đưa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực phát biểu tại buổi kiểm tra.

Là xã miền núi còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, song cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ xã Văn Miếu đã chủ động, sáng tạo đưa CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Ngay từ đầu năm 2026, xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo gồm 9 đồng chí, ban hành quy chế làm việc và kế hoạch triển khai sát thực tiễn.

Xác định tuyên truyền là khâu đột phá, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã lồng ghép linh hoạt nội dung CVĐ vào các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị đoàn thể, sinh hoạt cộng đồng tại 21 thôn; sử dụng mạng xã hội, phát sóng phóng sự và lồng ghép quảng bá sản phẩm hàng Việt tại lễ hội truyền thống Đình Lưa của xã. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số về chất lượng, giá trị của sản phẩm nội địa, từng bước hình thành “văn hóa tiêu dùng” hàng Việt.

Đại diện lãnh đạo xã Văn Miếu báo cáo kết quả thực hiện CVĐ tại buổi kiểm tra.

Nổi bật là tinh thần “gương mẫu đi đầu” của hệ thống chính trị địa phương. 100% kinh phí phục vụ hội nghị, trang thiết bị làm việc, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đều ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước.

Xã tích cực hỗ trợ thủ tục hành chính, giúp 35 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cùng các tổ hợp tác tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm thế mạnh đạt tiêu chuẩn OCOP, VietGAP như chuối phấn vàng, thịt chua, chè sạch; tăng cường chống gian lận thương mại, hàng giả, giúp Nhân dân yên tâm tiêu dùng.

Thành viên Đoàn kiểm tra đóng góp ý kiến tại buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Văn Miếu đạt được, nhất là việc phát huy tốt vai trò định hướng, gắn kết các phong trào thi đua với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lưu thông hàng hóa và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại cơ sở.

Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ một số chỉ tiêu của CVĐ còn định tính, chưa định lượng rõ ràng; công tác phối hợp với các lực lượng chức năng đôi lúc còn lúng túng, chưa xác định rõ đầu mối để xử lý triệt để các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo xã tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy. Phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quảng bá mạnh mẽ các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn về hạ tầng giao thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; nhân rộng các mô hình liên kết chuỗi giá trị; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quản lý thị trường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gian lận thương mại.

Bên cạnh đó, cần củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo xã đến thôn, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ địa bàn phụ trách; đưa tiêu chí thực hiện CVĐ vào đánh giá thi đua hằng năm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình. Đặc biệt, cần khắc phục triệt để bệnh hình thức, bảo đảm CVĐ đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.