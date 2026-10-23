Đưa cuộc thi chính luận thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Thừa ủy quyền của Thủ trưởng TCCT, Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan TCCT, Cục trưởng Cục Chính trị chủ trì hội nghị.

Thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi năm 2026, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc TCCT đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, nhân viên phát huy tiềm năng, thế mạnh tham gia dự thi. Cuộc thi trong nội bộ các cơ quan, đơn vị thu hút 1.532 tác phẩm tham dự. Qua lựa chọn, 202 tác phẩm được gửi dự thi cấp cơ quan TCCT, gồm 109 tác phẩm tạp chí, 66 tác phẩm báo in, 10 tác phẩm truyền hình, 10 tác phẩm phát thanh và 7 video clip.

Thiếu tướng Trần Ngọc Anh phát biểu.

Phát biểu đánh giá kết quả cuộc thi, Thiếu tướng Trần Ngọc Anh cho biết, ở cấp cơ quan TCCT, 64 tác phẩm đoạt giải, gồm: 8 giải A, 12 giải B, 15 giải C và 29 giải khuyến khích. Cùng với đó, 6 tập thể được tặng bằng khen; 20 cá nhân được tặng giấy khen.

Cơ quan TCCT lựa chọn 63 tác phẩm gửi dự thi cấp toàn quân. Kết quả, 38 tác phẩm đoạt giải, gồm: 4 giải A, 3 giải B, 16 giải C và 15 giải khuyến khích. 1 tập thể được Chủ nhiệm TCCT tặng bằng khen.

Ở cấp toàn quốc, cơ quan TCCT có 45 tác phẩm được lựa chọn gửi dự thi, trong đó 4 tác phẩm đoạt giải, gồm: 1 giải A và 3 giải C.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thiếu tướng Trần Ngọc Anh biểu dương sự cố gắng, tâm huyết, trách nhiệm của các tác giả, nhóm tác giả. Thiếu tướng Trần Ngọc Anh nhấn mạnh, cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cơ quan TCCT, góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị một cách sáng tạo, thiết thực.

Phát động cuộc thi lần thứ 7, năm 2027, Thiếu tướng Trần Ngọc Anh đề nghị cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc thi; nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin chính trị cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, công nhân viên chức và người lao động. Việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Thiếu tướng Trần Ngọc Anh chúc mừng các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải cấp toàn quốc.

Thiếu tướng Trần Ngọc Anh trao thưởng tặng các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải A và B cấp toàn quân.

Trung tướng Bùi Công Chức, Cục trưởng Cục Tổ chức trao thưởng tặng các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải C cấp toàn quân.

Thiếu tướng Nhâm Cao Thành, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân trao thưởng tặng các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích cấp toàn quân.

Các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên quan tâm, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng hưởng ứng cuộc thi bằng những cách thức tổ chức sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; quy tụ, huy động và bồi dưỡng các nhân tố tích cực, nhất là sĩ quan trẻ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, lao động hợp đồng.

Thiếu tướng Trần Ngọc Anh đề nghị cấp ủy các cấp tổng kết, phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác của cơ quan, đơn vị; củng cố niềm tin, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.