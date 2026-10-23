Đưa công tác truyền thông CAND ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, năm 2026. Hội thảo quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, doanh nghiệp công nghệ cùng hơn 300 đại biểu phóng viên, biên tập viên và đội ngũ cộng tác viên Công an nhân dân trên cả nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV nhấn mạnh, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số, nơi phương thức tiếp nhận thông tin của công chúng thay đổi từng ngày, từng giờ.

Báo chí truyền thông không còn là câu chuyện “độc quyền” phát sóng hay in ấn định kỳ, mà là cuộc đua về tốc độ, tính chính xác và khả năng tương tác đa chiều trên không gian mạng. Đứng trước yêu cầu đó, việc xây dựng và vận hành phương thức hội tụ - phân phối thông tin đa nền tảng không đơn thuần là cải tiến kỹ thuật, mà là bước chuyển mang tính sống còn trong chiến lược phát triển của Cục Truyền thông Công an nhân dân.

Hội thảo với chủ đề "Hội tụ - Phân phối nội dung đa nền tảng". Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cụ thể, hội tụ là tích hợp quy trình sản xuất tin bài, hình ảnh, âm thanh từ báo in, truyền hình, phát thanh đến các nền tảng số vào một trục điều hành thống nhất. Điều này giúp tối ưu hóa nguồn lực, xóa bỏ cách làm việc phân tán, từ đó cho ra đời những sản phẩm báo chí dữ liệu, đa phương tiện có chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ.

Về phân phối đa nền tảng, nội dung chính thống của lực lượng Công an nhân dân phải hiện diện chủ động, hấp dẫn trên mọi kênh truyền thông mà người dân sử dụng, từ báo điện tử, mạng xã hội đến các ứng dụng OTT. Phân phối rộng khắp giúp thông tin của chúng ta đi nhanh hơn thông tin xấu độc, giữ vững trận địa tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội và lan tỏa đậm nét hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

Nhấn mạnh vai trò của lực lượng làm công tác thông tin, tuyên truyền tại Công an các đơn vị, địa phương, Trung tướng Đỗ Triệu Phong cho rằng, đây là những người trực tiếp bám sát địa bàn, nắm bắt thực tiễn công tác, chiến đấu và đời sống nhân dân, giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối thông tin từ cơ sở với trung tâm.

Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân tin tưởng, với tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm, hội thảo sẽ mở ra cách làm mới, công cụ mới, đưa công tác truyền thông Công an nhân dân ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại hội thảo, các chuyên gia đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm qua những tham luận như: “Từ một sự kiện đến nhiều sản phẩm”, phân tích thực tế chiến dịch truyền thông về Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam tại Venezuela để làm rõ cách tổ chức sản xuất hội tụ; “Tối ưu hóa phân phối đa nền tảng dựa trên công cụ, dữ liệu, định dạng và KPI đo lường”; “Kinh nghiệm thực tiễn từ Đài Truyền hình Việt Nam trong xây dựng mô hình tòa soạn đa phương tiện”.

Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành tác nghiệp ngay tại sự kiện, minh họa quy trình tiếp nhận thông tin, sản xuất và xuất bản sản phẩm trên truyền hình, báo điện tử, mạng xã hội. Bên cạnh đó là phần tác nghiệp thực tế, giới thiệu quy trình tiếp nhận thông tin, tổ chức sản xuất và xuất bản sản phẩm trên các nền tảng. Hoạt động góp phần làm rõ yêu cầu phối hợp giữa các khâu trong quy trình cũng như việc điều chỉnh hình thức thể hiện để khai thác hiệu quả một nguồn thông tin trên nhiều kênh phân phối.

Thông điệp xuyên suốt hội thảo là hội tụ phải gắn với đổi mới toàn diện quy trình làm báo. Từ một nguồn thông tin, các cơ quan báo chí cần tạo ra nhiều sản phẩm, bảo đảm phân phối đúng nội dung, đúng nền tảng, thời điểm và đo lường được hiệu quả; góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại của công tác truyền thông Công an nhân dân.