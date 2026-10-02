Đưa công tác đánh giá cán bộ thành khâu trọng yếu

Đây không chỉ là thay đổi về phương pháp quản lý mà còn là bước chuyển trong tư duy đánh giá cán bộ, từ định kỳ cuối năm sang thường xuyên, liên tục, dựa trên sản phẩm và hiệu quả công việc.

Đánh giá bằng sản phẩm cụ thể

Đồng chí Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết: Nhằm cụ thể hóa các quy định, kết luận của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nay là Thành ủy) Đồng Nai đã ban hành Quy định số 84-QĐ/TU, ngày 24-11-2025 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố và mới đây là Hướng dẫn số 07-HD/TU, ngày 19-6-2026 về một số nội dung đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố (gọi tắt là Hướng dẫn số 07).

Cán bộ lãnh đạo phường Dầu Giây (bìa trái) tiếp công dân theo mô hình Cà phê sáng - Lắng nghe, trao đổi với nhân dân.

Việc đánh giá cán bộ hằng quý nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ theo hướng thường xuyên, liên tục, thực chất, toàn diện, gắn với kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực tiễn và trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Qua đó từng bước đưa công tác đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu trọng yếu trong công tác cán bộ.

Kết quả đánh giá hằng quý được theo dõi, cập nhật, tích lũy, làm căn cứ quan trọng cho việc đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm và phục vụ công tác cán bộ khi cần thiết.

Theo Hướng dẫn số 07, nội dung đánh giá, xếp loại theo quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố gồm nhóm tiêu chí chung và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cụ thể là kết quả thực hiện các công trình, phần việc, nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký theo Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 1-5-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện đến năm 2030.

Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của cá nhân theo quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cấp có thẩm quyền giao. Ở nội dung này, Hướng dẫn số 07 đưa ra 6 trục để mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý tham khảo khi đánh giá đối với từng chức danh. Cụ thể gồm các nhiệm vụ chủ yếu liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; thực thi pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; phát triển khoa học, công nghệ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển văn hóa, con người; bảo đảm quốc phòng - an ninh...

Không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp/năm sẽ điều chuyển, bố trí công tác khác

Theo Hướng dẫn số 07, quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý gồm 5 bước và phương pháp chấm điểm KPI. Cấp nào trực tiếp sử dụng cán bộ, phân công nhiệm vụ thì cấp đó nhận xét, đánh giá, đề xuất mức xếp loại.

Trường hợp cá nhân xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp trở lên trong năm thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chuyển, bố trí công tác khác theo phân cấp quản lý cán bộ.

Ban Thường vụ Thành ủy thông tin, quý I-2026, cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đang công tác tại địa phương có 6 đồng chí; trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 đồng chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ 4 đồng chí.

Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có 874 đồng chí; trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 190 đồng chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ 682 đồng chí, hoàn thành nhiệm vụ 2 đồng chí.

Quý II-2026, cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đang công tác tại địa phương có 6 đồng chí; trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1 đồng chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ 5 đồng chí.

Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có 522 đồng chí; trong đó đã đánh giá, xếp loại 501 đồng chí. Kết quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 45 đồng chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ 433 đồng chí, hoàn thành nhiệm vụ 23 đồng chí.

Việc đánh giá cán bộ theo quý đã tác động trực tiếp đến sự chuyển mình của Đồng Nai từ sau khi vận hành bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Năm 2025, lần đầu tiên Đồng Nai thu ngân sách nhà nước vượt mốc hơn 100 ngàn tỷ đồng. Đầu quý II-2026, Đồng Nai trở thành thành phố. Hiện nay, Đồng Nai đang phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 11% và thu ngân sách từ 150 ngàn tỷ đồng trở lên.

Tại hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn kiểm tra, giám sát số 231 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ diễn ra tháng 9-2026, đồng chí LÊ MINH TRÍ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương nhận xét: Công tác đánh giá cán bộ ở Đồng Nai đã có nhiều đổi mới về nhận thức và cách làm, đi vào nền nếp, phục vụ tốt cho công tác bố trí, sử dụng cán bộ. Đồng chí đề nghị, để đánh giá đúng cán bộ, cần chú ý xây dựng các tiêu chí đánh giá sát thực tế, phù hợp với từng vị trí công tác của cán bộ, ngành, lĩnh vực, địa phương.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoàng, giảng viên Học viện Chính trị khu vực II cho rằng: Khi đánh giá cán bộ không nên chỉ nhìn cán bộ hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, mà cần xem họ đã giải quyết việc gì, việc đó khó đến đâu, tạo ra sản phẩm và tác động thế nào. Với cán bộ trong diện quy hoạch, cần chú trọng những nhiệm vụ khó, phức tạp, liên ngành, tồn đọng hoặc đòi hỏi năng lực phối hợp, tổ chức thực hiện. Những kết quả này có giá trị hơn trong việc nhận diện, dự báo năng lực khi xem xét giao nhiệm vụ ở vị trí cao hơn.