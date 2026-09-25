Đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng của đất nước

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Tiếp tục phiên họp thứ 6, chiều 24/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, Việt Nam có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển công nghiệp văn hóa, nhưng kết quả đạt được chưa tương xứng. Chuỗi liên kết từ sáng tạo, sản xuất, phân phối đến tiêu dùng còn hạn chế. Cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển thị trường, thu hút nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh chưa đồng bộ.

Do đó, việc ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là cần thiết nhằm hoàn thiện khung pháp lý, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo, phát triển thị trường và đưa công nghiệp văn hóa trở thành một động lực tăng trưởng của đất nước.

Dự thảo luật được xây dựng dựa trên 06 quan điểm xuyên suốt.

Một là, tiếp cận công nghiệp văn hóa là chuỗi giá trị để thúc đẩy phát triển từ góc độ phát triển một ngành kinh tế chiến lược; hạn chế tối đa việc phát sinh thủ tục hành chính mới; đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường hậu kiểm.

Hai là, không quy định lại những chính sách mà các luật chuyên ngành và các luật khác đã quy định.

Ba là, ưu tiên làm rõ những “điểm mờ” mà các luật chuyên ngành chưa cụ thể hóa, đặc biệt là trong khâu tổ chức thực thi.

Bốn là, ưu tiên bổ sung đối với những khoảng trống pháp luật hiện hành chưa điều chỉnh hoặc chưa có cơ chế đủ rõ.

Năm là, lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm những điểm nghẽn đã được nhận diện rõ trong các quy định pháp luật hiện hành để đề xuất cơ chế chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội.

Sáu là, luật quy định các nguyên tắc và những cơ chế, chính sách then chốt thuộc phạm vi điều chỉnh ở tầm luật để tạo khung khổ pháp lý cho thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa; luật bảo đảm ngắn gọn nhưng không đưa quá nhiều nội dung xuống văn bản quy định chi tiết có thể tạo điểm nghẽn ở khâu văn bản dưới luật.

Về bố cục, dự thảo gồm 9 chương, 53 điều, quy định các nhóm nội dung chính về phát triển hệ sinh thái, tài sản trí tuệ, nhân lực, hạ tầng, thị trường công nghiệp văn hóa; tài chính và hỗ trợ ưu đãi đầu tư…

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày tờ trình tóm tắt dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành Luật. Tuy nhiên, đây là dự án luật được xây dựng mới, xác lập nhiều nội dung, cơ chế, chính sách đặc thù.

Thường trực Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đề nghị tuân thủ nguyên tắc: Luật chỉ quy định những vấn đề có tính nguyên tắc, thuộc thẩm quyền của Quốc hội; không quy định lại những chính sách đã được các luật chuyên ngành, luật khác quy định; đánh giá cụ thể hơn tác động, tính khả thi của các quy định, chính sách mới, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước.

Tiếp tục rà soát các quy định về phân quyền, phân cấp. Những nội dung có phạm vi điều chỉnh trong cả nước, có yếu tố quốc tế cần giao Chính phủ và các Bộ quy định; chỉ phân quyền, phân cấp cho địa phương các nội dung phù hợp, khả thi.

Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Luật. Tuy nhiên đề nghị tiếp tục rà soát, xác định rõ đối tượng áp dụng trong nước và ngoài nước, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa vào thị trường Việt Nam, hoạt động qua nền tảng số xuyên biên giới hoặc khai thác “tài sản trí tuệ” thuộc phạm vi bảo hộ tại Việt Nam...