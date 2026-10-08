Đưa công nghệ và AI vào công tác văn hóa trong Công an nhân dân

Các tiết mục văn nghệ chào mừng lớp tập huấn công tác văn hóa trong Công an nhân dân năm 2026

Lớp tập huấn do Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an) tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, diễn ra từ ngày 5 đến 9.10, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo, cán bộ đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ, các học viện, trường Công an nhân dân và Công an các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Theo chương trình, các học viên được cập nhật 7 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề đặt ra đối với công tác văn hóa trong lực lượng Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Các chuyên đề bao gồm quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về phát triển văn hóa CAND; đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý văn hóa; sự phát triển của văn hóa, con người Việt Nam; ứng dụng khoa học, công nghệ trong tham mưu, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Cùng với đó là các nội dung về đổi mới hoạt động thư viện, bảo tàng CAND tại cơ sở gắn với phát triển hệ thống thiết chế văn hóa; kỹ năng tham mưu, tổ chức và điều hành các sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật như hội thi, hội diễn, liên hoan và các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy phát biểu khai mạc

Điểm nhấn của chương trình là việc kết hợp giữa trang bị kiến thức và thực hành. Các học viên trực tiếp xây dựng kịch bản, ghi hình chương trình chính luận nghệ thuật “Giai điệu bình yên” với chủ đề “Tiếp bước theo dấu chân Người”, đồng thời tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Văn hóa luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển đất nước.

Đối với lực lượng Công an nhân dân, xây dựng văn hóa CAND có ý nghĩa đặc biệt, gắn với việc bồi đắp những giá trị đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được xác định là một trong những cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển văn hóa trong lực lượng CAND.

Trong đó, văn hóa CAND với những giá trị cốt lõi từ 6 điều Bác Hồ dạy được đặt trong mối quan hệ với việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các đại biểu tham dự khai mạc lớp tập huấn công tác văn hóa trong Công an nhân dân năm 2026

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng, Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị cho biết, lớp tập huấn công tác văn hóa trong CAND năm 2026 là một trong những hoạt động triển khai Chương trình hành động số 09-CTr/ĐUCA ngày 31.3.2026 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, chương trình tập trung bồi dưỡng, trang bị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ tham mưu công tác văn hóa những quan điểm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về lĩnh vực văn hóa CAND trong kỷ nguyên mới.

Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trong CAND cũng là quá trình xây dựng, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; giữ gìn những giá trị đã trở thành nền tảng trong quá trình xây dựng lực lượng, trong đó có tinh thần “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công tác văn hóa trong lực lượng Công an nhân dân cũng đứng trước yêu cầu đổi mới về phương thức quản lý, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa. Việc ứng dụng công nghệ số và AI vì thế được chú trọng trong chương trình tập huấn.

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy cho rằng, yêu cầu đổi mới tư duy, nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ, đồng thời bảo đảm an ninh và chủ quyền văn hóa trên không gian số trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số là yêu cầu hết sức cấp thiết.

Việc trang bị năng lực tiếp cận công nghệ số và AI cho đội ngũ cán bộ quản lý, tham mưu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại cơ sở.

Đây cũng là yêu cầu để công tác văn hóa thích ứng với phương thức sáng tạo, tổ chức và lan tỏa các giá trị văn hóa trong môi trường số.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng và nâng cao năng lực tổ chức hoạt động văn hóa tại cơ sở.

Qua đó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong lực lượng Công an nhân dân, phát huy những giá trị tốt đẹp, tạo nền tảng để cán bộ, chiến sĩ tu dưỡng, rèn luyện và hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân trong tình hình mới.