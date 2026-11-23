Ứng dụng tự động hóa trong vận chuyển cuộn thép giữa các công đoạn, kết hợp hệ thống điều khiển, đo lường và kiểm tra chất lượng tự động, Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ được đầu tư nhằm nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng thép.

Ngày 21/11, Công ty Cổ phần Thép Nam Kim khánh thành nhà máy tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Đại Dương, TP.HCM. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 6.200 tỷ đồng, diện tích 32,2 ha và công suất thiết kế 1,2 triệu tấn mỗi năm.

ĐƯA TỰ ĐỘNG HÓA VÀO QUY TRÌNH SẢN XUẤT THÉP

Nhà máy được đầu tư theo mô hình sản xuất liên hoàn, từ xử lý thép cán nóng, cán nguội, ủ đến mạ và phủ màu. Điểm đáng chú ý là dây chuyền tẩy gỉ – cán nguội liên tục PLTCM tích hợp hai công đoạn trên cùng hệ thống, cùng các dây chuyền ủ, mạ và phủ màu.

Đáng chú ý, hệ thống điều khiển, đo lường và kiểm tra tự động được sử dụng để theo dõi độ dày, độ phẳng, biên dạng và chất lượng bề mặt thép trong quá trình sản xuất. Hoạt động vận chuyển cuộn thép giữa các công đoạn cũng được tự động hóa.

Việc ứng dụng công nghệ tự động hóa trong nhiều khâu cho phép nhà máy tăng cường kiểm soát quy trình sản xuất, từ khâu xử lý nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp tổ chức sản xuất đồng bộ nhiều dòng thép với các yêu cầu kỹ thuật khác nhau.

Trên nền tảng này, Nam Kim giới thiệu ba sản phẩm mới gồm thép cuộn cán nguội ủ CR Annealed, tôn mạ kẽm không bông GI Zero Spangle và tôn mạ màu PPGL AZ200 25/12, sử dụng các hệ sơn PE, SPE, SMP và PVDF. Các sản phẩm hướng tới những lĩnh vực như xây dựng, gia dụng, cơ khí chế tạo và công nghiệp phụ trợ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP HCM, nhận định dự án góp phần bổ sung nguồn lực sản xuất công nghiệp, củng cố chuỗi cung ứng và thúc đẩy tăng trưởng cho thành phố cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo ông Vinh, TP.HCM đang định hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao và tăng trưởng xanh, trong đó khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữ vai trò động lực. Việc doanh nghiệp đầu tư vào các dự án sản xuất quy mô lớn được xem là một trong những yếu tố hỗ trợ quá trình chuyển dịch này.

Việc ứng dụng công nghệ tự động hóa trong nhiều khâu cho phép nhà máy tăng cường kiểm soát quy trình sản xuất, từ khâu xử lý nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm.

Theo lãnh đạo Thành phố, dự án dự kiến tạo việc làm ổn định cho hơn 1.700 lao động trên toàn hệ thống và đóng góp khoảng 900 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách nhà nước. Ông Vinh cũng đề nghị doanh nghiệp chú trọng vận hành an toàn, ứng dụng công nghệ sạch, bảo vệ môi trường và bảo đảm đời sống người lao động.

MỞ RỘNG CÔNG SUẤT GẮN VỚI NÂNG CẤP CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ đi vào hoạt động góp phần nâng tổng công suất thiết kế toàn hệ thống lên hơn 2,2 triệu tấn mỗi năm. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý của khoản đầu tư không chỉ nằm ở quy mô công suất mà còn ở khả năng mở rộng danh mục sản phẩm, hướng tới những phân khúc có yêu cầu kỹ thuật cao hơn.

Khả năng làm chủ công nghệ tiên tiến là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam sản xuất sản phẩm chất lượng cao và cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, nhấn mạnh khả năng làm chủ công nghệ tiên tiến là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam sản xuất sản phẩm chất lượng cao và cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Theo ông, khoản đầu tư vào nhà máy Phú Mỹ là bước đi chiến lược nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Hiện sản phẩm Nam Kim có mặt tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh nghiệp định hướng tiếp tục đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời củng cố thị trường trong nước và phục vụ khách hàng quốc tế.

Với quy mô đầu tư 6.200 tỷ đồng, nhà máy mới bổ sung năng lực sản xuất cho Nam Kim, đồng thời góp phần tăng nguồn cung thép sản xuất trong nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngành thép cạnh tranh về giá, chất lượng và tiêu chuẩn sản xuất, việc gia tăng công suất mới là bước đầu. Khả năng khai thác hiệu quả hệ thống tự động hóa, duy trì chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ sẽ quyết định hiệu quả thực tế của khoản đầu tư này.