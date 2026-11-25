Đây cũng là hướng hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư vi mạch tại Việt Nam.

Phòng thí nghiệm Thiết kế Vi mạch Tiên tiến (Advanced IC Design) tại Trường Đại học Bách khoa được đưa vào hoạt động từ 25/11.

Ngày 25/11, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) đưa vào hoạt động Phòng thí nghiệm Thiết kế vi mạch tiên tiến (Advanced IC Design), hợp tác với Công ty TNHH Công nghệ Marvell Việt Nam. Đây là phòng thí nghiệm hợp tác đầu tiên của Marvell tại một trường đại học ở Việt Nam, phục vụ đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực vi mạch truyền thông tốc độ cao, trung tâm dữ liệu đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI).

Phòng thí nghiệm có diện tích hơn 250 m², đặt tại cơ sở 2 Trường Đại học Bách khoa, do Khoa Điện - Điện tử quản lý. Tại đây, sinh viên được tiếp cận các hệ thống thiết kế, kiểm thử vi mạch số trên nền tảng FPGA, phân tích đặc trưng IP, thử nghiệm xử lý tín hiệu số trong truyền dẫn quang học và các thiết kế cáp đồng chủ động. Đây là những thiết bị chuyên dụng được sử dụng trong các công đoạn thiết kế, kiểm thử sản phẩm của doanh nghiệp, tạo điều kiện để người học vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực hành.

Thông qua các học phần chuyên đề, đồ án và dự án nghiên cứu, sinh viên có cơ hội thực hành nhiều công đoạn trong quy trình thiết kế vi mạch như thiết kế vi mạch số, kiểm chứng thiết kế, đặc trưng IP, kiểm định chip và phát triển phần mềm, firmware. Việc tiếp cận thiết bị chuyên dụng ngay trong quá trình học không chỉ góp phần nâng cao kỹ năng nghề nghiệp mà còn giúp sinh viên làm quen với công nghệ và yêu cầu công việc thực tế trước khi tốt nghiệp.

Các chuyên gia, giảng viên cùng trao đổi về những nghiên cứu thiết kế vi mạch tại phòng thí nghiệm.

Giáo sư, Tiến sĩ Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, cho biết Việt Nam đang hướng đến mục tiêu đào tạo khoảng 50.000 kỹ sư bán dẫn vào năm 2030, trong đó có đội ngũ kỹ sư thiết kế vi mạch. Với nền tảng hơn 20 năm đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực này, Trường Đại học Bách khoa là một trong những cơ sở giáo dục đại học tham gia thực hiện mục tiêu quốc gia.

Tuy nhiên, theo GS.TS. Mai Thanh Phong, hạ tầng và kinh nghiệm thực tiễn trong ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam vẫn còn những hạn chế nhất định. Vì vậy, việc tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là những đơn vị có kinh nghiệm thiết kế vi mạch, có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo.

GS.TS. Mai Thanh Phong nhấn mạnh, giá trị của sự hợp tác không chỉ nằm ở việc đầu tư phòng thí nghiệm và trang bị thiết bị chuyên dụng mà còn ở việc hỗ trợ phần mềm thiết kế vi mạch, đưa chuyên gia doanh nghiệp trực tiếp tham gia giảng dạy và đào tạo đội ngũ giảng viên. Qua đó, nhà trường có thêm điều kiện nâng cao năng lực đào tạo chuyên sâu, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn.

Cùng với việc hỗ trợ sinh viên thực hành, các kỹ sư Marvell sẽ phối hợp với giảng viên hướng dẫn sử dụng thiết bị, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và cập nhật công nghệ.

Trang thiết bị hiện đại dành cho công tác nghiên cứu, học tập của giảng viên, sinh viên bách khoa.

Theo Tiến sĩ Lê Quang Đạm, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Marvell Việt Nam, việc kết hợp lý thuyết với thực hành trên thiết bị chuyên dụng sẽ giúp sinh viên sẵn sàng hơn khi tham gia thị trường lao động. Hiện hơn 50% kỹ sư của doanh nghiệp là cựu sinh viên Trường Đại học Bách khoa; nhu cầu tuyển dụng tăng trưởng khoảng 20% mỗi năm, tương đương 100 - 150 nhân sự.