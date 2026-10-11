Đưa công nghệ mới vào đào tạo nghề, sát nhu cầu thị trường lao động

Phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã phỏng vấn Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội Trần Việt Hùng xung quanh chủ đề trên.

Thưa thầy, thực hiện Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71, nhà trường đã ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như thế nào vào công tác giảng dạy, quản trị và cải tiến thiết bị dạy học tự làm?

Nhà trường gắn đổi mới giáo dục nghề nghiệp với ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, hướng vào chất lượng đào tạo, hiệu quả quản trị và năng lực đáp ứng thị trường lao động.

Thầy Trần Việt Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội.

Đây cũng là những yêu cầu xuyên suốt của hai nghị quyết đối với phát triển nguồn nhân lực và hiện đại hóa giáo dục. Hằng năm, nhà trường chủ động xây dựng bộ học liệu số của các nghề để đưa vào giảng dạy, giúp người học chuẩn bị bài, tự học và củng cố kiến thức trong quá trình thực hành. Việc này đi cùng bồi dưỡng giáo viên về năng lực số, tiếp cận công cụ trí tuệ nhân tạo phục vụ chuyên môn.

Trong quản trị, nhà trường từng bước ứng dụng công nghệ số vào điều hành và hoạt động chuyên môn, gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người học.

Nhà trường phối hợp với đối tác Hàn Quốc tổ chức kiểm tra kỹ năng nghề ô tô E-7-3..

Hằng năm, nhà trường tổ chức phong trào sáng kiến kinh nghiệm và hội thi thiết bị đào tạo tự làm, khuyến khích đội ngũ nhà giáo nghiên cứu, cải tiến từ những yêu cầu thực tế của giảng dạy và quản trị.

Nhiều sáng kiến hướng vào ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý và giảng dạy; các thiết bị, mô hình thực hành về ô tô điện, hệ thống lái trợ lực điện và sa bàn kỹ thuật số có tính ứng dụng cao, gắn với nội dung đào tạo và yêu cầu nghề nghiệp. Qua những hoạt động được duy trì thường xuyên này, nhà trường phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, bổ sung phương tiện thực hành và nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ mới của người học.

Mới đây, học sinh của nhà trường tham gia kỳ thi kỹ năng nghề thế giới về nghề sơn ô tô tại Trung Quốc. Từ thực tế tham gia, cần ứng dụng công nghệ mới vào đào tạo như thế nào để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, thưa thầy?

Nhà trường có một thí sinh tham dự Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới tại Trung Quốc ở nghề sơn ô tô. Từ thực tế kỳ thi, nhà trường xác định ứng dụng công nghệ mới vào đào tạo phải xuất phát từ yêu cầu công việc tại doanh nghiệp.

Luyện tập kỹ năng nghề sơn ô tô tại xưởng của nhà trường.

Việc cập nhật công nghệ cần được đưa vào nội dung giảng dạy, đồng thời gắn đầu tư thiết bị với bồi dưỡng nhà giáo và tổ chức thực hành sát với môi trường sản xuất. Hợp tác với doanh nghiệp giúp nhà trường tiếp cận công nghệ đang được sử dụng, nhận diện những kỹ năng cần bổ sung và tạo điều kiện cho người học rèn luyện trên thiết bị thực tế.

Thí sinh của nhà trường tham gia Kỳ thi tay nghề thế giới năm 2026 tại Trung Quốc ở nghề sơn ô tô.

Chất lượng đào tạo phải được đánh giá bằng khả năng thực hiện công việc, giải quyết vấn đề và thích ứng với sự thay đổi công nghệ. Qua đó, người học đáp ứng tốt hơn yêu cầu tuyển dụng và có khả năng phát triển nghề nghiệp bền vững.

Để học sinh, sinh viên được thực hành, tiếp cận công nghệ mới và thị trường lao động, nhà trường hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp trong thời gian như thế nào? Công tác tuyển sinh của nhà trường trong thời gian qua ra sao, thưa thầy?

Để thực hiện điều đó, nhà trường duy trì hợp tác với doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, giáo trình, tiếp nhận học sinh thực tập và kết nối việc làm sau tốt nghiệp. Sự tham gia của doanh nghiệp giúp nhà trường cập nhật yêu cầu nghề nghiệp, đồng thời đưa người học đến gần hơn với thiết bị, công nghệ và môi trường làm việc thực tế. Hướng hợp tác tiếp theo là tăng chiều sâu chuyên môn, để kinh nghiệm sản xuất của doanh nghiệp được chuyển vào bài học và năng lực của học sinh được kiểm chứng qua công việc.

Một trong những chương trình ký kết hợp tác với doanh nghiệp với lĩnh vực tạo mẫu, chăm sóc sắc đẹp, một ngành nghề mới đào tạo của nhà trường.

Những năm gần đây, tuyển sinh của nhà trường giữ được sự ổn định và có xu hướng phát triển, rõ nhất là ở trình độ trung cấp. Trong hai năm 2024 và 2025, tuyển sinh trung cấp tăng gấp đôi so với các năm trước đó; các chương trình đào tạo lái xe tiếp tục thu hút đông người học, phát huy thế mạnh truyền thống của trường.

Kết quả này tạo cơ sở để nhà trường phát triển đào tạo chuyên sâu ở những nghề kỹ thuật có nhu cầu nhân lực lớn, gắn với yêu cầu phát triển công nghiệp, hạ tầng và giao thông đô thị của Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn thầy!