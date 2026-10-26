Đưa công nghệ đến gần người dân

Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 26-10 tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), quy tụ 45 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với 60 gian hàng. Tại ngày hội, nhiều giải pháp về mạng 5G, đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI), robot và các ứng dụng số thiết thực được giới thiệu, tạo điều kiện để người dân trực tiếp trải nghiệm công nghệ mới, đồng thời giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối khách hàng và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Đa dạng giải pháp, hướng tới chuyển đổi xanh

Tham gia ngày hội, gian hàng của Trường Đại học VinUni thu hút nhiều người tham quan, tìm hiểu, đặc biệt là mô hình máy bay không người lái (drone) phục vụ nuôi biển và bảo tồn biển.

Là người yêu thích công nghệ, ông Phan Văn Trung (phường Bắc Nha Trang) đã đến Quảng trường 2 tháng 4 để khám phá các gian hàng. Ông Trung cho biết, ngày hội năm nay giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ đa dạng, từ thiết bị hiện đại đến các ứng dụng phục vụ đời sống và sản xuất. Trong đó, chiếc drone phục vụ nuôi biển, bảo tồn biển gây ấn tượng với ông bởi kích thước lớn và thiết kế khác biệt so với những thiết bị ông từng biết. Tham quan ngày hội giúp ông biết thêm nhiều công nghệ mới, thấy rõ hơn những ứng dụng của khoa học, công nghệ trong thực tế. Ông mong tỉnh tiếp tục duy trì tổ chức ngày hội để người dân có thêm cơ hội tham quan, trải nghiệm.

Ông Phan Văn Trung tìm hiểu mô hình drone phục vụ nuôi biển và bảo tồn biển tại ngày hội.

Ông Phan Văn Lợi - đại diện gian hàng Trường Đại học VinUni cho biết, đơn vị mang đến ngày hội 3 nhóm giải pháp chính, gồm: Đô thị xanh thông minh và kinh tế tuần hoàn; du lịch xanh thông minh và giao thông bền vững; nuôi biển thông minh và bảo tồn biển. Các giải pháp hướng đến thúc đẩy chuyển đổi xanh, giảm ô nhiễm môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, gian hàng của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường giới thiệu các giải pháp nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số trong sản xuất và công nghệ nâng cao giá trị nông sản. Đáng chú ý là thiết bị giám sát côn trùng thông minh của Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Vietnam, đang được sở phối hợp với doanh nghiệp thí điểm tại xã Ninh Phước.

Bà Trần Nguyễn Minh Anh - đại diện Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Vietnam cho biết, thiết bị có khả năng giám sát côn trùng tự động, liên tục, cung cấp dữ liệu để người nông dân chủ động điều chỉnh biện pháp canh tác, hạn chế phun thuốc bảo vệ thực vật không cần thiết. Nguồn dữ liệu này cũng hỗ trợ cán bộ chuyên môn theo dõi tình hình sâu bệnh, làm cơ sở áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), kết hợp các biện pháp sinh học, vật lý và hóa học, góp phần giảm sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp.

Thiết bị nông nghiệp thông minh tại gian hàng của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Bên cạnh các giải pháp phục vụ sản xuất, nhiều thiết bị công nghệ dành cho hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp cũng được giới thiệu tại ngày hội. Trong đó, có các loại máy in sử dụng công nghệ in phun không nhiệt, giúp giảm điện năng tiêu thụ, hướng đến sử dụng năng lượng hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Các gian hàng còn trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ số như: Tòa nhà thông minh, khách sạn thông minh, robot, chữ ký số, hiện diện trực tuyến bằng tên miền quốc gia, tự động hóa quản trị nhân sự, du lịch số, điện toán đám mây, an toàn thông tin, giáo dục thông minh, nền tảng chăm sóc sức khỏe người dân... Sự đa dạng này mang đến cho khách tham quan cơ hội tìm hiểu những công nghệ có thể ứng dụng trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt hằng ngày.

Kết nối doanh nghiệp, lan tỏa ứng dụng số

Không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm, Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 còn tạo không gian kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức nghiên cứu, cơ sở đào tạo và người sử dụng. Qua đó, các đơn vị có điều kiện quảng bá giải pháp, tìm kiếm đối tác, nắm bắt nhu cầu thực tế và mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ trên nhiều lĩnh vực.

Với doanh nghiệp, ngày hội là dịp trực tiếp giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, tiếp nhận ý kiến và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Với người dân, việc được tận mắt quan sát, nghe giới thiệu và trải nghiệm thiết bị giúp công nghệ trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận những tiện ích có thể ứng dụng trong công việc và cuộc sống. Ông Phan Văn Lợi chia sẻ: “Thông qua ngày hội, đơn vị mong muốn giới thiệu những giải pháp có khả năng ứng dụng thực tiễn, tăng cường kết nối với chính quyền, doanh nghiệp và người dân, góp phần đưa công nghệ lan tỏa rộng rãi hơn”.

Trẻ em trải nghiệm công nghệ số tại ngày hội.

Các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm tại ngày hội góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ. Đây cũng là dịp để người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời tìm hiểu kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, nhận diện và phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Với sự tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp và việc giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ đa dạng, Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 góp phần thúc đẩy kết nối cung - cầu công nghệ, mở rộng cơ hội hợp tác giữa các đơn vị và khuyến khích ứng dụng các giải pháp số vào đời sống, sản xuất, kinh doanh.