Đưa công nghệ đến bản làng từ những việc làm bình dị

Cuộc thi nhằm phát hiện, tôn vinh những cá nhân có đóng góp thiết thực trong ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, phổ biến pháp luật và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Tôn vinh những đóng góp bình dị, thiết thực

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi công nghệ được ứng dụng để giải quyết những vấn đề cụ thể, giúp người dân tiếp cận thông tin, dịch vụ và cơ hội phát triển thuận lợi hơn.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Cuộc thi phát biểu tại lễ phát động.

Cuộc thi không chỉ giới thiệu chủ trương, chính sách hay các dự án chuyển đổi số, mà tập trung phản ánh những nhân vật cụ thể, việc làm có thật, sáng kiến được triển khai trong thực tế và kết quả có thể kiểm chứng.

Ở góc độ giáo dục và việc làm, ông Trần Thanh Đạm, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mở rộng hoạt động trải nghiệm nghề, công khai thông tin đào tạo và tăng cường kết nối với doanh nghiệp.

Đối với học sinh, sinh viên và người trẻ, việc chia sẻ trải nghiệm, những kỹ năng cần thiết để theo đuổi nghề nghiệp cũng là cơ hội để tự đánh giá bản thân, điều chỉnh mục tiêu và có trách nhiệm hơn với lựa chọn của mình. Những câu chuyện giá trị từ cuộc thi được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa, trở thành nguồn thông tin hữu ích cho công tác hướng nghiệp.

Nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30/11/2026

Thông tin về thể lệ, nhà báo Dương Thanh Hương, Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, cho biết cuộc thi dành cho công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên, lực lượng vũ trang và người lao động. Mỗi tác phẩm do một tác giả hoặc một nhóm tác giả thực hiện.

Tác phẩm dự thi được viết bằng tiếng Việt, tập trung vào một nhân vật hoặc nhóm nhân vật cụ thể, làm rõ hoàn cảnh, vấn đề thực tiễn, sáng kiến hoặc hành động, kết quả và tác động đối với cộng đồng. Mỗi tác phẩm kèm từ 3 đến 5 ảnh chất lượng tốt; tác giả có thể bổ sung video, tệp âm thanh, đồ họa hoặc đường dẫn tư liệu hỗ trợ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động Cuộc thi viết “Người mở đường số nơi bản làng” năm 2026.

Ban tổ chức yêu cầu thông tin, số liệu, trích dẫn và nhân vật trong tác phẩm phải chính xác, có nguồn kiểm chứng. Công cụ trí tuệ nhân tạo chỉ được sử dụng để hỗ trợ chính tả, phiên âm, dịch thuật hoặc xử lý kỹ thuật không làm thay đổi nội dung; tác giả phải khai báo việc sử dụng công cụ này.

Thời gian nhận bài kéo dài từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2026. Tác giả gửi tác phẩm trực tuyến tại chuyên trang cuộc thi: nguoimoduongso.vn.

Về cơ cấu giải thưởng, cuộc thi dự kiến trao 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 15 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 10 triệu đồng và 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức xem xét trao các giải phụ và giải Nhân vật xuất sắc, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. Các mức thưởng đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026.