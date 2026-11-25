Nhóm tác giả nghiên cứu, phát triển giải pháp ứng dụng AI nâng cao hiệu quả quản lý văn bản và điều hành.

Từ yêu cầu thực tiễn

Vừa qua, giải pháp “Ứng dụng AI nâng cao hiệu quả quản lý văn bản và điều hành” của nhóm tác giả thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố đã được trao giải Nhất tại Hội thi khối cán bộ, công chức trẻ thành phố Huế lần thứ I năm 2026. Sản phẩm tiếp tục được ghi nhận với giải Khuyến khích tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Nhóm tác giả gồm Trần Ngọc Minh, Phạm Nguyễn Long Nhân, Nguyễn Thị Ghi và Nguyễn Phước Gia Huy. Theo anh Nguyễn Phước Gia Huy, thành viên nhóm tác giả, cấp xã mỗi ngày tiếp nhận hàng ngàn văn bản. Cán bộ không chỉ phải đọc, nắm bắt nội dung mà còn cần xác định nhiệm vụ, phân công xử lý và theo dõi tiến độ, bảo đảm công việc được giải quyết nhanh chóng, chính xác.

Từ thực tế đó, nhóm đã đề xuất ứng dụng AI để hỗ trợ tra cứu, xử lý và gợi ý nội dung văn bản. Thay vì xây dựng một nền tảng tác nghiệp riêng, nhóm lựa chọn tích hợp AI vào Hệ thống Hồ sơ công việc hiện có. Trên nền tảng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy và khai thác dữ liệu lịch sử, hệ thống cho phép cán bộ tương tác với kho văn bản bằng ngôn ngữ thông thường.

Hoàn thiện để ứng dụng rộng hơn

Để AI thực sự hỗ trợ hiệu quả công việc hành chính, việc xây dựng các chức năng ban đầu mới chỉ là bước khởi đầu. Quá trình thử nghiệm, vận hành cho thấy hệ thống cần liên tục cập nhật dữ liệu và điều chỉnh để thích ứng với những thay đổi trong quy trình, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Anh Phạm Nguyễn Long Nhân, thành viên nhóm tác giả cho biết, một trong những khó khăn lớn nhất ở giai đoạn thử nghiệm là độ chính xác của AI ban đầu chỉ đạt khoảng 55 - 60%. Nguyên nhân chủ yếu do dữ liệu được sử dụng để huấn luyện mô hình phần lớn là những văn bản trong quá khứ, trong khi yêu cầu xử lý công việc đã có nhiều thay đổi, đặc biệt khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ thực tế này, nhóm quyết định tiếp tục vận hành hệ thống để thu thập dữ liệu liên quan đến quá trình xử lý văn bản đến, văn bản chuyển xử lý và các lĩnh vực công tác. Trên cơ sở dữ liệu mới, nhóm cập nhật và huấn luyện lại mô hình AI nhằm cải thiện chất lượng kết quả trả về. Theo anh Long Nhân, độ chính xác đã được nâng lên qua quá trình điều chỉnh và nhóm đặt mục tiêu từng bước cải thiện, hướng đến khoảng 90%.

Ông Lê Vĩnh Chiến, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố cho biết, thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục cải tiến, nâng cao độ chính xác của hệ thống, đồng thời bổ sung các tính năng mới như hỗ trợ tạo dự thảo ý kiến chỉ đạo từ các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, theo dõi và tổng hợp quá trình xử lý công việc. Qua đó, từng bước hoàn thiện hệ thống với sự hỗ trợ của AI, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý, điều hành.

Nhóm tác giả cũng định hướng mở rộng triển khai hệ thống đến các phường, xã và đơn vị trực thuộc thành phố. Việc đưa hệ thống đến nhiều môi trường công tác khác nhau không chỉ giúp mở rộng phạm vi ứng dụng, mà còn tạo thêm nguồn dữ liệu thực tế để tiếp tục huấn luyện, cải thiện mô hình.

Đánh giá về nhóm thực hiện dự án, ông Lê Vĩnh Chiến cho rằng, các thành viên đều là những gương mặt tiêu biểu của Trung tâm, có nền tảng kiến thức chuyên môn tốt, được đào tạo bài bản. Quá trình tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm đã giúp các thành viên phát huy năng lực, tư duy sáng tạo và đóng góp thiết thực vào hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Dù vẫn cần tiếp tục hoàn thiện về dữ liệu và độ chính xác, giải pháp mở ra hướng ứng dụng công nghệ thiết thực, được kỳ vọng góp phần giảm áp lực nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tham mưu, điều hành và thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số tại TP. Huế.