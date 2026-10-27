Đưa công nghệ AI vào tuyên truyền an toàn giao thông trên báo chí

Đó là một trong những nội dung nổi bật trong Hội nghị tập huấn tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2026 do Cục Báo chí tổ chức sáng 27/10 tại Hà Nội nhằm cập nhật thông tin, kiến thức pháp luật, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền về an toàn giao thông cho đội ngũ những người làm báo và làm công tác thông tin tuyên truyền.

Đổi mới phương thức tuyên truyền

An toàn giao thông là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, tăng cường quản lý và xử lý vi phạm, công tác thông tin, tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2026.

Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí đã tích cực thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông, kịp thời phản ánh tình hình, phổ biến các quy định pháp luật, cảnh báo nguy cơ tai nạn và giới thiệu những mô hình, cách làm hiệu quả. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hoạt động tuyên truyền cần tiếp tục đổi mới, bảo đảm tính chính xác, thiết thực, dễ tiếp cận và có khả năng tác động tích cực đến hành vi của người dân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Khắc Lợi yêu cầu các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch, bố trí thời lượng, mở các chuyên trang đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông trong người dân. Tăng cường xây dựng các sản phẩm truyền thông trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận, góp phần hình thành thói quen và văn hóa tham gia giao thông an toàn.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí cũng cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông đa phương tiện; chú trọng tuyên truyền cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động, người điều khiển phương tiện và đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền các hành vi vi phạm phổ biến, nguyên nhân gây tai nạn giao thông và kỹ năng phòng ngừa tai nạn. Chủ động cập nhật và kiểm chứng thông tin, nâng cao trách nhiệm của cơ quan báo chí trong tuyên truyền về an toàn giao thông. Bảo đảm thông tin khách quan, chính xác, không đăng tải nội dung chưa được kiểm chứng hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa cơ quan báo chí với cơ quan công an, các cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương, định kỳ đánh giá kết quả tuyên truyền, mức độ tiếp cận thông tin của người dân và hiệu quả tác động đến nhận thức, hành vi chấp hành pháp luật về giao thông, làm cơ sở điều chỉnh nội dung, phương thức tuyên truyền.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân trình bày chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên báo chí”.

Ứng dụng AI một cách hiệu quả

Tại hội nghị, nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân đã trình bày chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên báo chí”. Trong phần chia sẻ, nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật đã giới thiệu các tính năng cùng phương pháp ứng dụng AI hiệu quả trong làm báo, đồng thời gợi mở cách vận dụng công nghệ này để xây dựng những sản phẩm báo chí truyền thông về an toàn giao thông sinh động và chất lượng.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật nhận định, nếu như trước đây báo chí tập trung sản xuất tin bài thông thường thì hiện nay, sứ mệnh của báo chí là tạo ra những trải nghiệm thông tin độc đáo, mở ra các cuộc đối thoại thông minh. Trong xu hướng đó, khái niệm “liquid content - nội dung linh hoạt” như một giải pháp để xây dựng các ấn phẩm đa phương tiện đa dạng.

Từ bài viết sâu, Longform, video ngắn, podcast cho đến infographic... điểm mạnh vượt trội của “liquid content” nằm ở khả năng giữ vững cốt lõi chính luận nhưng vẫn kết hợp linh hoạt nghệ thuật kể chuyện đa phương tiện, mang lại trải nghiệm đọc mượt mà và cá nhân hóa tối đa. Nhờ tính năng dễ dàng tái sử dụng trên các nền tảng mạng xã hội, giải pháp này biến mỗi bài báo truyền thống thành một trải nghiệm tương tác số toàn diện, phục vụ tối đa nhu cầu của công chúng hiện đại.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (C08), Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an trình bày chuyên đề “Cập nhật chủ trương, chính sách và quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2026”.

Với chuyên đề “Cập nhật chủ trương, chính sách và quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2026”, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (C08), Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an lại mang đến những điểm mới cốt lõi trong hành lang pháp lý, giúp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hội nghị cũng nhằm tăng cường sự gắn kết giữa cơ quan quản lý báo chí, lực lượng trực tiếp thực thi pháp luật và các cơ quan báo chí. Bên cạnh đó, hội nghị tạo điều kiện để phóng viên, biên tập viên tiếp cận thông tin chính thống, trao đổi những vấn đề phát sinh trong thực tiễn và nâng cao hiệu quả tuyên truyền.