Sáng 23/11, tại trụ sở số 12 Đào Tấn (Hà Nội), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam khai mạc triển lãm Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ.

Diễn ra nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), triển lãm giới thiệu hơn 300 tài liệu, bản đồ, bản vẽ và hình ảnh liên quan đến khoảng 60 công trình kiến trúc mang dấu ấn Pháp tại Việt Nam. Nguồn tư liệu này do các cơ quan lưu trữ Việt Nam và Pháp bảo quản, giúp người xem tìm hiểu quá trình hình thành, biến đổi của những công trình kiến trúc cũng như diện mạo các đô thị Việt Nam trong giai đoạn 1858-1945.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng phát biểu khai mạc

Nội dung trưng bày được tổ chức thành 2 phần. Phần thứ nhất giới thiệu các công trình kiến trúc tiêu biểu, từ hồ sơ thiết kế, thi công đến những hình ảnh phản ánh sự giao thoa giữa phong cách kiến trúc Pháp với điều kiện lịch sử, văn hóa và xã hội Việt Nam. Phần thứ hai tập trung vào tài liệu quy hoạch, giúp công chúng hình dung sự thay đổi về cấu trúc và cách tổ chức không gian đô thị qua từng thời kỳ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng cho biết, bản vẽ kiến trúc, bản đồ quy hoạch, hồ sơ thiết kế, thi công, văn bản hành chính và hình ảnh được lưu giữ tại các cơ quan lưu trữ Việt Nam và Pháp là những bằng chứng quan trọng giúp làm sáng rõ lịch sử, giá trị của các công trình trong bối cảnh đô thị và xã hội đương thời. Ông nhấn mạnh ý nghĩa của việc nhận diện, nghiên cứu và gìn giữ những giá trị kiến trúc hình thành qua lịch sử, góp phần hài hòa giữa phát triển hiện đại với bảo tồn bản sắc và chiều sâu văn hóa đô thị.

Triển lãm giới thiệu hơn 300 tài liệu, bản đồ, bản vẽ và hình ảnh liên quan đến khoảng 60 công trình kiến trúc

Theo bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, triển lãm về kiến trúc có những đặc thù khác với các cuộc trưng bày tài liệu hành chính mà ngành lưu trữ từng thực hiện. Việc giới thiệu nguồn tài liệu này đòi hỏi cách thể hiện phù hợp để công chúng có thể tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn. Từ yêu cầu đó, Ban Tổ chức đã phối hợp với các đối tác để xây dựng không gian trưng bày kết hợp tài liệu gốc với thiết kế, trình chiếu và những giải pháp công nghệ hiện đại.

Bên cạnh những tài liệu được giới thiệu trực tiếp, triển lãm còn ứng dụng công nghệ số để mở rộng khả năng tiếp cận và tìm hiểu của công chúng. Tại các pa-nô trưng bày, mỗi tài liệu, bản vẽ đều được tích hợp mã QR, cho phép khách tham quan quét mã để nghe thuyết minh chi tiết hơn về công trình kiến trúc bằng 3 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhờ đó, người xem có thể tìm hiểu thêm những thông tin ngoài nội dung giới thiệu tại chỗ, tùy theo nhu cầu và mức độ quan tâm.

Công nghệ 3D mapping được sử dụng để trình chiếu những hình ảnh giới thiệu về Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh Đông Mai

Tại khu vực media, thông qua hệ thống màn hình được bố trí, công chúng có thể xem những hình ảnh 3D, tiếp cận tài liệu số hóa, sách điện tử và các đường dẫn đến những triển lãm trước đây. Từ đây, khách tham quan cũng có thể truy cập Cổng thông tin điện tử giới thiệu khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp giai đoạn 1858-1954, hiện được bảo quản tại các cơ quan lưu trữ Việt Nam và Pháp. Cổng thông tin này là sản phẩm hợp tác giữa Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ Việt Nam) và Cục Lưu trữ (Bộ Văn hóa và Thông tin Pháp).

Đáng chú ý, tại một khu vực riêng của triển lãm, công nghệ 3D mapping được sử dụng để trình chiếu những hình ảnh giới thiệu về Nhà hát Lớn Hà Nội, công trình kiến trúc mang dấu ấn Pháp được khánh thành năm 1911, đến nay đã tròn 115 năm. Hình thức trình chiếu này mang đến cho người xem thêm một cách tiếp cận trực quan với công trình, bên cạnh những bản vẽ, hình ảnh và hồ sơ kiến trúc được giới thiệu tại triển lãm.

Công nghệ 3D mapping được sử dụng để trình chiếu những hình ảnh giới thiệu về Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh Đông Mai

"Những hình thức thể hiện này phù hợp với định hướng từ Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời đó cũng là phương thức mới để thu hút hơn nữa sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đến với triển lãm" - bà Nga cho biết.

Từ những ứng dụng tại triển lãm, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cũng đề cập nhiệm vụ chuyển đổi số ở quy mô rộng hơn của ngành lưu trữ. Theo bà, để đưa tài liệu đến với công chúng thông qua các phương tiện thông tin và nền tảng số, việc đẩy mạnh số hóa tài liệu lưu trữ là một nhiệm vụ quan trọng, đồng thời đặt ra khối lượng công việc rất lớn. Hiện các trung tâm lưu trữ quốc gia thuộc Cục đang bảo quản hơn 30 km giá tài liệu. Cục đã xây dựng quy trình và tiêu chí lựa chọn tài liệu để số hóa, trong đó ưu tiên những tài liệu có tần suất nghiên cứu, sử dụng cao.

Bên cạnh việc đổi mới cách giới thiệu và khai thác tài liệu, triển lãm còn gắn với hoạt động hợp tác lưu trữ giữa Việt Nam và Pháp. Theo chia sẻ từ Cục trưởng Đặng Thanh Tùng, vào cuối năm 2025, cơ quan lưu trữ 2 nước đã phối hợp lập hồ sơ đề cử khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp về Việt Nam và Đông Dương vào Danh mục Di sản tư liệu thế giới thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO. Kết quả đề cử của khối tài liệu này dự kiến sẽ có vào tháng 4/2027.