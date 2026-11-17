Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Bảo tàng Điện Biên Phủ sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, trải nghiệm, kết hợp giới thiệu di sản truyền thống với ứng dụng công nghệ hiện đại

Theo kế hoạch, từ ngày 18 - 24.11, tại Bảo tàng Điện Biên Phủ diễn ra triển lãm ảnh chuyên đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên”, giới thiệu những nét đẹp trong đời sống văn hóa, phong tục, tập quán và bản sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ngày 21.11, công chúng có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm các di sản văn hóa phi vật thể thông qua hoạt động trình diễn, thực hành nghi lễ buộc chỉ cổ tay của dân tộc Lào, nghệ thuật Khèn Mông, múa dân gian dân tộc Thái và các trò chơi dân gian. Qua đó, di sản được giới thiệu gần gũi hơn với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Lần đầu tiên, Bảo tàng Điện Biên Phủ ứng dụng công nghệ 3D Mapping tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ, mang đến cách tiếp cận lịch sử trực quan, sinh động

Điểm nhấn là vào 19h30 ngày 22.11, tại Bảo tàng Điện Biên Phủ sẽ diễn ra chương trình trình diễn công nghệ 3D Mapping tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đây là lần đầu tiên bảo tàng ứng dụng công nghệ trình chiếu này để giới thiệu một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.

Thông qua sự kết hợp giữa hình ảnh, âm thanh và công nghệ trình chiếu hiện đại, những dấu mốc lịch sử của chiến dịch sẽ được thể hiện bằng hình thức trực quan, tạo thêm cách tiếp cận mới cho công chúng khi tìm hiểu về bản anh hùng ca Điện Biên Phủ và 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, trong hai ngày 23 - 24.11, tại Di tích Đồi A1 sẽ tổ chức không gian trải nghiệm trang phục truyền thống và chụp ảnh với chủ đề “Sắc màu văn hóa Điện Biên”.

Đây là dịp để người dân, du khách khám phá vẻ đẹp trang phục của các dân tộc, đồng thời kết nối việc giới thiệu di sản với hoạt động trải nghiệm, du lịch.

Chương trình trình diễn 3D Mapping được kỳ vọng trở thành sản phẩm trải nghiệm văn hóa về đêm, góp phần thu hút du khách đến với Điện Biên

Việc đưa công nghệ 3D Mapping vào tái hiện lịch sử là bước đi nhằm đổi mới phương thức hoạt động, giúp Bảo tàng Điện Biên Phủ từng bước tiếp cận công chúng và du khách bằng những hình thức trải nghiệm ứng dụng công nghệ số.

Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua hình ảnh, hiện vật và tư liệu trưng bày, người xem có thêm cơ hội cảm nhận lịch sử thông qua sự kết hợp của hình ảnh, âm thanh và công nghệ trình chiếu hiện đại.

Đặc biệt, với thời điểm tổ chức vào buổi tối, chương trình mở ra hướng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đêm, góp phần đa dạng hóa hoạt động phục vụ du khách, kéo dài thời gian trải nghiệm và tăng sức hấp dẫn cho điểm đến Điện Biên.

Không gian trải nghiệm “Sắc màu văn hóa Điện Biên” góp phần đưa trang phục truyền thống của các dân tộc đến gần hơn với người dân và du khách

Việc khai thác công nghệ để kể câu chuyện lịch sử, văn hóa địa phương không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận di sản mà còn tạo tiền đề xây dựng những sản phẩm văn hóa có hàm lượng sáng tạo và giá trị trải nghiệm.

Đây là hướng đi để Bảo tàng Điện Biên Phủ từng bước tham gia phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, làm phong phú thêm hệ sinh thái du lịch và công nghiệp văn hóa của tỉnh Điện Biên.