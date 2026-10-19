Đưa concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam 2026' đến Thái Nguyên

Được tổ chức thường niên, “Tự hào là người Việt Nam” là concert quốc gia mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Với chủ đề “Nối vòng tay lớn”, chương trình năm nay hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), khơi dậy niềm tự hào về một dân tộc đã nhiều lần vượt qua thử thách bằng sức mạnh của sự đồng lòng.

Chương trình có chủ đề “Nối vòng tay lớn”, gồm 2 phần. Phần I có thời lượng 90 phút, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 từ 20h ngày 1/11. Phần II có thời lượng 60 phút là Đại nhạc hội phục vụ nhân dân.

Tùng Dương sẽ tái xuất trong concert "Tự hào là người Việt Nam 2026".

Chương trình hội tụ rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My, Bảo Trâm Idol, Thanh Nhường, Viết Danh, Viết Thu, Hồng Phi, Bùi Lê Mận, Nhật Huyền, Ban Nhạc Symphony, Nhóm bè Du Ca, CLB Búp Sen Vàng, các hoa hậu Việt Nam và các diễn viên cùng tham gia đồng diễn. Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chỉ huy dàn nhạc.

Về chương trình năm nay, Ban tổ chức cho biết, Thái Nguyên được lựa chọn là địa điểm tổ chức chương trình “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn”, bởi đây là vùng đất gắn với những trang lịch sử đặc biệt của cách mạng Việt Nam, là một bộ phận quan trọng của căn cứ địa Việt Bắc và ATK của Trung ương trong những năm kháng chiến. Sau ngày Toàn quốc kháng chiến tháng 19/12/1946, Việt Bắc trở thành căn cứ địa của cuộc kháng chiến lâu dài, ATK Định Hóa - Thái Nguyên là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Dàn sao nữ dự kiến biểu diễn trong chương trình.

Có những nơi lưu giữ ký ức, có những nơi làm nên lịch sử. Và có những vùng đất, bởi từng chứng kiến một dân tộc đi qua những năm tháng gian lao nhất, nên hôm nay trở thành nơi thích hợp để chúng ta kể lại câu chuyện về sức mạnh của đoàn kết. Thái Nguyên là một nơi như thế.

Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn” cũng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12); đồng thời gắn liền với chuỗi hoạt động của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Concert mang một ý nghĩa đặc biệt: Trở về nơi từng chứng kiến sức mạnh của “Ý Đảng – Lòng dân”, của sự đồng lòng, chở che và đóng góp của đồng bào các dân tộc cho cách mạng. Từ nơi những vòng tay nắm chặt với nhau trong gian khó, câu chuyện “Nối vòng tay lớn” được cất lên không chỉ để nhớ về quá khứ, mà để mang sức mạnh của lịch sử đi về phía tương lai.