Đưa con trai 5 tuổi đi leo núi, 3 giờ sau xảy ra chuyện khiến người mẹ hoảng loạn

Một chuyến leo núi cuối tuần tưởng chừng bình thường đã biến thành khoảng thời gian đầy lo lắng đối với một người mẹ tại Trung Quốc. Vì con trai 5 tuổi quá mệt, người mẹ quyết định để bé ở lại một chòi nghỉ rồi tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, cô bất ngờ bị lạc đường, khiến hai mẹ con mất liên lạc hơn 3 giờ đồng hồ. May mắn, sự giúp đỡ của những người xa lạ đã giúp cậu bé được an toàn cho đến khi gặp lại mẹ.

Theo Huashang.com, sự việc xảy ra vào chiều 11/10 tại Công viên rừng Huolushan, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đến khoảng 19h20 cùng ngày, người mẹ họ Afang (tên đã được thay đổi) mới tìm thấy con trai Xiaoyuan (tên đã được thay đổi) sau nhiều giờ tìm kiếm trong hoảng loạn.

Theo lời kể của Afang, chiều hôm đó, cô đưa con trai 5 tuổi đến Công viên rừng Huolushan để leo núi. Hai mẹ con bắt đầu hành trình từ cổng phía bắc, nhưng không ngờ cung đường tưởng chừng đơn giản lại khó đi hơn dự kiến.

Khi đến một chòi nghỉ dưới chân núi Đầu Lợn, Xiaoyuan tỏ ra mệt mỏi và nói rằng không thể tiếp tục đi lên. Sau khi trao đổi với con, Afang quyết định để bé ở lại chòi nghỉ, còn mình tiếp tục leo núi. Theo dự định ban đầu, cô sẽ đi lên đỉnh rồi quay xuống theo đường cũ để đón con.

Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch. Trong lúc xuống núi, Afang đi nhầm sang một con đường khác. Cô đi bộ hơn một giờ đồng hồ nhưng vẫn không tìm thấy chòi nghỉ đã hẹn trước, cũng không nhìn thấy con trai đâu.

Nhận ra mình có thể đã đi sai hướng, người mẹ quyết định quay trở lại khu vực núi Đầu Lợn để tìm đường về chỗ con. Thế nhưng, khi trời dần tối, việc di chuyển giữa địa hình xa lạ càng trở nên khó khăn. Afang gần như kiệt sức nhưng vẫn không thể xác định được vị trí của Xiaoyuan.

Trong tình huống không còn cách nào khác, cô buộc phải gọi điện báo cảnh sát để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Đối với một người mẹ, việc không biết con mình đang ở đâu trong điều kiện trời tối chắc chắn là trải nghiệm đầy ám ảnh. Afang không thể ngờ rằng quyết định để con chờ một mình trong chòi nghỉ lại dẫn đến tình huống nguy hiểm như vậy.

Trong khi Afang mải miết tìm đường xuống núi, Xiaoyuan cũng đang tìm mẹ. Một mình giữa khu vực núi rừng, cậu bé 5 tuổi không thể tự xác định phương hướng để quay lại điểm hẹn. May mắn thay, một số người đang leo núi đã phát hiện Xiaoyuan đi một mình trên đường xuống núi. Nhận thấy tình huống bất thường, một người phụ nữ họ Lin chủ động liên hệ với nhân viên quản lý công viên để thông báo sự việc.

Sau đó, nhân viên công viên đến địa điểm được chỉ dẫn, đưa Xiaoyuan đến bãi đỗ xe cạnh ao sen trong khuôn viên Công viên rừng Huolushan.

Tại đây, những người có mặt đã ở lại chăm sóc cậu bé trong lúc chờ mẹ đến. Vì Xiaoyuan chỉ mặc quần áo khá mỏng, một số người còn lấy áo khoác để giữ ấm cho em. Các nhân viên cảnh sát tại đồn địa phương cũng an ủi, động viên cậu bé, giúp em bình tĩnh và bớt sợ hãi.

Nếu không có sự quan tâm kịp thời của những người xa lạ, việc một đứa trẻ mới 5 tuổi phải ở một mình khi trời tối có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.

Khoảng 19h20 ngày 11/10, Afang cuối cùng cũng trở về bãi đỗ xe và gặp lại con trai. Sau hơn 3 giờ đồng hồ mất liên lạc, hai mẹ con đã được đoàn tụ an toàn.

Khi gặp lại Xiaoyuan, Afang vừa mừng rỡ vừa không giấu được sự hối hận. Cô thừa nhận bản thân đã vô cùng sợ hãi, thậm chí từng nghĩ rằng mình có thể đã mất con. Người mẹ cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã phát hiện, chăm sóc và bảo vệ Xiaoyuan trong thời gian chờ đợi. Họ không chỉ giúp em có nơi an toàn để ở lại mà còn quan tâm đến những nhu cầu cơ bản, từ việc giữ ấm đến trấn an tinh thần.

Afang chia sẻ rằng nếu trời tối mà con trai vẫn chưa được tìm thấy, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Sau trải nghiệm đáng sợ này, cô khẳng định sẽ không bao giờ để con ở một mình khi đi leo núi nữa.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành lời nhắc nhở về những rủi ro có thể xảy ra trong các chuyến đi ngoài trời, đặc biệt khi có trẻ nhỏ đi cùng. Một quyết định tưởng chừng hợp lý trong khoảnh khắc đôi khi có thể dẫn đến tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát.

Cảnh sát khuyến cáo người dân cần đánh giá kỹ điều kiện địa hình, thể lực và những tình huống bất ngờ có thể phát sinh trước khi tham gia các hoạt động leo núi ngoài trời. Lộ trình nên phù hợp với sức khỏe của từng thành viên, tránh cố gắng tiếp tục khi cơ thể đã quá mệt mỏi.

Đặc biệt, khi đi bộ đường dài cùng trẻ nhỏ, người lớn cần luôn giữ trẻ trong tầm mắt và không để trẻ ở lại một mình, kể cả tại những địa điểm tưởng chừng an toàn như chòi nghỉ hay điểm dừng chân. Trẻ có thể hoảng sợ, đi lạc, bị ngã hoặc gặp những nguy hiểm khác khi không có người lớn bên cạnh.

Nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, người tham gia cần nhanh chóng liên hệ với lực lượng chức năng để được hỗ trợ, thay vì tự ý di chuyển qua những khu vực không quen thuộc.

Với Afang, chuyến leo núi ngày 11/10 có lẽ sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên. Sự đoàn tụ sau hơn 3 giờ xa cách là cái kết may mắn, nhưng nỗi sợ hãi mà cô trải qua cũng cho thấy tầm quan trọng của việc đặt sự an toàn của trẻ lên hàng đầu.

Đôi khi, điều quan trọng nhất trong một chuyến đi không phải là chinh phục được bao nhiêu ngọn núi, mà là bảo đảm mọi thành viên trong gia đình đều có thể trở về nhà bình an.