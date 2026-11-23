Theo Mothership dẫn Shin Min Daily News, bị cáo trong vụ án là Jiang Baohui, 47 tuổi, người nhận tội lái xe liều lĩnh gây chết người theo Luật Giao thông đường bộ Singapore. Nạn nhân là ông David Chong, 59 tuổi, làm nghề giao đồ ăn bằng xe đạp điện. Vụ tai nạn xảy ra từ tháng 6/2023, nhưng bản án mới được công bố gần đây.

Tai nạn xảy ra khoảng 10h ngày 25/6/2023 trên đường Yishun Avenue 9, hướng về Yishun Central. Jiang đang lái ô tô đưa con gái đi học thêm. Camera hành trình ghi lại cảnh xe đi ở làn bên trái, phía sau một xe buýt công cộng. Đến gần vạch qua đường, xe buýt giảm tốc rồi dừng vì đèn giao thông chuyển đỏ.

Jiang không dừng theo xe buýt mà chuyển sang làn bên phải để vượt lên. Ô tô tiếp tục đi qua vạch sang đường khi đèn vẫn đỏ, đâm trúng ông Chong đang đi xe đạp điện từ trái sang phải. Thời điểm đó, đèn dành cho người đi bộ màu xanh, đồng nghĩa nạn nhân được quyền ưu tiên qua đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông khiến ông Chong văng lên không trung rồi rơi xuống làn bên phải phía đường đối diện. Xe đạp điện trượt trên mặt đường, dừng lại cách ô tô một đoạn. Jiang xuống xe, phát hiện nạn nhân nằm bất động bên kia đường và gọi cảnh sát. Ông Chong được đưa đến Bệnh viện Khoo Teck Puat trong tình trạng bất tỉnh, đa chấn thương. Dù được cấp cứu, ông tử vong lúc 11h01 cùng ngày. Khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong là đa chấn thương do tai nạn.

Điều tra cho thấy từ lúc chuyển làn vượt xe buýt đến khi va chạm, Jiang điều khiển ô tô với tốc độ trung bình 66–75 km/h, trong khi giới hạn trên đoạn đường chỉ 50 km/h. Tài xế đã vượt đèn đỏ và chạy quá tốc độ trước khi gây tai nạn.

Xin giảm nhẹ hình phạt, luật sư bào chữa nói vụ tai nạn khiến Jiang tổn thương tâm lý nặng nề. Bị cáo được cho là đến nay vẫn không thể đi ngang hiện trường vì quá ám ảnh. Luật sư cũng đề nghị xem xét việc Jiang chăm chỉ, có trách nhiệm với gia đình và còn phải chăm sóc mẹ già. Tuy nhiên, tòa tuyên 2 năm 9 tháng tù và cấm bị cáo lái tất cả các loại phương tiện trong 10 năm.

Ông Chong từng sử dụng ma túy nhưng đã quyết tâm làm lại cuộc đời. Ông là tình nguyện viên của Hiệp hội Phòng chống Ma túy Singapore (SANA), tổ chức đã đăng lời tri ân sau khi ông qua đời. Anh trai nạn nhân kể với Shin Min rằng ông Chong nhiệt tình tham gia hoạt động từ thiện, thường dành ngày thứ Bảy để phát thực phẩm hoặc sơn sửa căn hộ cho người cao tuổi. Ông chọn nghề giao đồ ăn vì thời gian linh hoạt, có thể dành thêm thời gian cho công việc tình nguyện.