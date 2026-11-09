Đưa cơ hội việc làm đến với lao động vùng cao Quảng Ngãi

Hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm thuộc Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hướng tới tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Tham gia sàn giao dịch có 7 đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, gồm: Xí nghiệp May Kon Tum, Trường Cao đẳng Kon Tum, Công ty TNHH Dream Makers Media, Công ty Cổ phần Cung ứng và Quản lý nhân lực Thăng Long, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân, Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi – Nhà máy cồn và tinh bột sắn Đăk Tô và Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum. Tại đây, các đơn vị trực tiếp giới thiệu ngành nghề, nhu cầu tuyển dụng, điều kiện làm việc và chính sách đãi ngộ, giúp người lao động có thêm thông tin để lựa chọn công việc phù hợp với năng lực và hoàn cảnh gia đình.

Người lao động xã Ngọk Réo được các đơn vị, doanh nghiệp tư vẫn, hỗ trợ tìm kiếm việc làm.

Chị Y Linh (sinh năm 1999, trú thôn Kon Bờ Băn, xã Ngọk Réo) cho biết, từ nhiều năm nay, gia đình chị trông chờ nguồn thu nhập từ 0,5 ha sắn, trong khi phải nuôi ba con nhỏ nên kinh tế gặp nhiều khó khăn. Khi nghe thông tin có Sàn giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức tại xã, chị đã tham gia, với mong muốn tìm được một công việc phù hợp. “Mình muốn có thêm việc làm để có tăng thu nhập cho gia đình, giúp mình có nguồn tài chính để nuôi con cái ăn học. Đến sàn giao dịch việc làm, mình đã được các đơn vị, doanh nghiệp hướng dẫn, hỗ trợ và giải thích đầy đủ các thông tin công việc, mức lương, chính sách. Mình sẽ về nghiên cứu và bàn bạc với gia đình để đưa ra quyết định phù hợp với hoàn cảnh của bản thân”, chị Y Linh nói.

Quang cảnh buổi Khai mạc Sàn giao dịch việc làm năm 2026 xã Ngọk Réo.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh Trang, Trưởng Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở Nội vụ, Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Qua đó, mang các thông tin việc làm đến cho người lao động cũng như hỗ trợ người lao động trong quá trình định hướng, tư vấn, giới thiệu việc làm để người lao động, nhất là đối với các bạn trẻ là người đồng bào dân tộc thiểu số có công việc, thu nhập ổn định để có cuộc sống tốt hơn.

“Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức 7 Sàn giao dịch việc làm tại các xã khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với các xã, phường tư vấn, giới thiệu việc làm đến tận các thôn, làng để hỗ trợ cho người lao động. Qua đó, giúp cho hàng chục người lao động là bà con đồng bào dân tộc thiểu số có được việc làm, thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống”, bà Nguyễn Thị Khánh Trang thông tin.