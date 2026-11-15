Đưa cơ hội việc làm đến tận cơ sở

Tại phân xưởng của Công ty TNHH May Vina KNF, chị Đinh Thị Nga miệt mài thao tác trên chiếc máy may công nghiệp. Cũng như nhiều lao động nữ ở địa phương, chị Nga vốn chỉ quẩn quanh với công việc đồng áng. Cơ hội đến với chị khi tiếp cận và nắm được các thông tin tuyển dụng ngay tại địa phương.

Chị Đinh Thị Nga và nhiều lao động nữ xã Trấn Yên có công việc và thu nhập ổn định tại Công ty TNHH May Vina KNF.

Chị Nga chia sẻ: "Với người lao động đang tìm việc, những cuộc đối thoại trực tiếp giữa các doanh nghiệp và người dân rất thiết thực. Chỉ sau hơn một tháng được công ty đào tạo học việc, tôi đã tham gia dây chuyền sản xuất một cách thành thạo. Có việc làm, thu nhập ổn định hằng tháng, tôi rất yên tâm gắn bó với doanh nghiệp". Câu chuyện của chị Nga cũng là hành trình tìm việc của hàng trăm lao động nữ nông thôn tại Công ty TNHH May Vina KNF - những người lần đầu bước chân vào môi trường làm việc công nghiệp nền nếp, có tay nghề và làm chủ cuộc sống.

Nhìn rộng ra toàn tỉnh, bức tranh việc làm 10 tháng năm 2026 mang nhiều gam màu sáng. Với 45 tổng công ty, doanh nghiệp công nghiệp hoạt động đều đặn, giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng của tỉnh ước đạt trên 64.100 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Khu vực này đang tạo việc làm ổn định cho hơn 20.000 lao động với mức thu nhập bình quân từ 8 -10 triệu đồng/người/tháng.

Tính chung toàn tỉnh, đã có gần 30.000 lao động được giải quyết việc làm, đạt gần 94% kế hoạch năm. Đặc biệt, đã có trên 10.000 lao động được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách với tổng doanh số cho vay hơn 990 tỷ đồng, bên cạnh gần 20 doanh nghiệp uy tín được giới thiệu về tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Công nhân làm việc tại Hợp tác xã Quế hồi Việt Nam.

Có thể thấy, thành công trong kết nối cung - cầu lao động ở Lào Cai là kết quả của sự nỗ lực, chủ động "đi tìm người lao động" của các cơ quan quản lý. Riêng trong tháng 10, Sở Nội vụ tỉnh đã tổ chức 8 hội nghị đối thoại về chính sách lao động, việc làm tại 8 cụm xã trên toàn tỉnh. Ghi nhận từ cụm 5 xã Bảo Thắng, Tằng Loỏng, Xuân Quang, Gia Phú, Phong Hải đến cụm 5 xã Trấn Yên, Hưng Khánh, Lương Thịnh, Quy Mông, Việt Hồng, tinh thần cởi mở, thẳng thắn luôn được đặt lên hàng đầu. Tại đây, mọi thông tin về vị trí tuyển dụng, tiền lương, bảo hiểm, phúc lợi đều được công khai minh bạch; các rủi ro về môi giới xuất khẩu lao động trái phép được cảnh báo kịp thời.

Nhờ cách làm bài bản đó, nhiều địa phương đã đạt được kết quả đáng mừng trong chuyển dịch cơ cấu lao động. Điển hình như xã Trấn Yên, với hệ thống sản xuất đa dạng gồm 63 doanh nghiệp, 44 hợp tác xã, 72 tổ hợp tác và trên 1.000 hộ kinh doanh đang tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động. Từ đầu năm đến nay, xã đã giải quyết việc làm cho gần 500 lao động vượt chỉ tiêu kế hoạch cả năm; chuyển dịch trên 100 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, vượt chỉ tiêu 87 lao động. Đáng chú ý, tỷ lệ lao động qua đào tạo của xã đạt tới 83,4%, trong đó 51% có văn bằng, chứng chỉ.

Lao động thời vụ tham gia làm việc tại Hợp tác xã Quế xã Hưng Khánh.

Ông Phan Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Trấn Yên cho biết: Chính quyền xã luôn tạo điều kiện tối đa với sự hỗ trợ đồng bộ, vừa khơi thông nguồn vốn tín dụng chính sách giúp dân mở rộng kinh tế hộ tại chỗ, vừa đẩy mạnh đào tạo nghề và kết nối doanh nghiệp để lao động nông thôn có thêm lựa chọn việc làm cả trong và ngoài địa phương.

Thực tế cho thấy, nếu các phiên giao dịch việc làm lưu động là "cầu nối" trực tiếp thì việc ứng dụng công nghệ số đang được tỉnh Lào Cai xác định là trợ lực quan trọng cho thị trường lao động. Theo ông Trần Trọng Giáp - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Nội vụ tỉnh, đơn vị luôn bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đưa thông tin việc làm chính thống đến từng thôn, xã nhằm thúc đẩy sự dịch chuyển lao động tích cực.

Song hành cùng những nỗ lực đó, Sở Nội vụ tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 180 về đăng ký lao động và xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động. Theo đó, dữ liệu của người lao động được chuẩn hóa thành 5 nhóm thông tin cốt lõi (thông tin cơ bản; trình độ đào tạo và chứng chỉ; tình trạng và nhu cầu việc làm; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; đặc điểm đặc thù) và được cập nhật thường xuyên thông qua Sàn giao dịch việc làm quốc gia hoặc ứng dụng VNeID.

Việc số hóa dữ liệu này giúp Lào Cai chuyển dịch từ phương thức quản lý thủ công sang quản trị nguồn nhân lực hiện đại, giúp nhận diện ngành nghề thiếu hụt, dự báo xu hướng thị trường, trong khi doanh nghiệp chủ động hơn trong chiến lược tuyển dụng và đặt hàng đào tạo.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh và các doanh nghiệp tham gia đối thoại cùng chính quyền địa phương và người lao động của 5 xã: Trấn Yên, Hưng Khánh, Lương Thịnh, Quy Mông và Việt Hồng.

50 người lao động đang tìm kiếm việc làm tại xã Trấn Yên tham gia cuộc đối thoại.

Kết nối cung - cầu lao động muốn bền vững phải giải quyết tận gốc mối quan hệ giữa "đào tạo" và "sử dụng". Ông Phạm Tuấn Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lào Cai cho rằng:

Chính quyền cấp xã chủ động hơn nữa trong việc nắm chắc nhu cầu tìm việc, học nghề và vay vốn của từng người dân. Sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp phải đi vào thực chất, đào tạo gắn liền với nhu cầu tuyển dụng thực tế, đồng thời đặt nhiệm vụ minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động lên hàng đầu.

Rõ ràng, khi cơ quan quản lý và doanh nghiệp chịu khó "đi tận nơi, nắm tận gốc" thông qua các hội nghị đối thoại ở cơ sở, người lao động nông thôn có thêm nhiều cơ hội tìm kiếm và lựa chọn việc làm phù hợp. Điều này cho thấy cần thiết tăng cường phối hợp giữa cơ quan chuyên môn, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đào tạo theo đúng địa chỉ, đúng kỹ năng thị trường cần, thúc đẩy sự dịch chuyển lao động hiệu quả; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.