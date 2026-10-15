Đưa cơ hội việc làm đến gần người lao động ở cơ sở

Phiên giao dịch việc làm tổ chức tại xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: UBND xã Vĩnh Tường

Thông tin tuyển dụng về địa phương

Không phải người lao động nào cũng có điều kiện đến trực tiếp doanh nghiệp hoặc các trung tâm dịch vụ việc làm để tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng. Với người dân ở khu vực nông thôn, miền núi, khoảng cách địa lý, chi phí đi lại và việc thiếu thông tin về thị trường lao động có thể khiến quá trình tìm kiếm một công việc phù hợp gặp nhiều trở ngại.

Từ thực tế đó, các phiên giao dịch việc làm lưu động đang được triển khai tại nhiều địa phương của Phú Thọ và Tuyên Quang. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua mạng xã hội hoặc những kênh giới thiệu không chính thức, người lao động có cơ hội gặp trực tiếp đơn vị tuyển dụng, tìm hiểu vị trí việc làm, điều kiện tuyển dụng, thu nhập và các chính sách liên quan.

Người lao động tìm hiểu thông tin tại phiên giao dịch việc làm tổ chức tại xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ.

Tại Phú Thọ, hoạt động đưa thông tin việc làm về cơ sở được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đẩy mạnh thông qua các phiên giao dịch lưu động, hội nghị tư vấn tại trường học và địa phương.

Riêng tháng 4/2026, Trung tâm đã tổ chức 11 hội nghị tư vấn việc làm, học nghề tại các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên; đồng thời triển khai 2 phiên giao dịch việc làm lưu động. Trong tháng, đơn vị thực hiện hơn 6.000 lượt tư vấn, giới thiệu việc làm cho 579 lượt người và cung ứng 61 lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong nước.

Những con số này cho thấy hoạt động kết nối cung cầu lao động không chỉ diễn ra tại các khu công nghiệp mà đang từng bước được mở rộng tới địa bàn dân cư và cơ sở giáo dục.

Đáng chú ý, ngày 17/10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ dự kiến tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại Trường THPT Cẩm Khê. Chương trình hướng tới học sinh, người lao động có nhu cầu tìm việc, học nghề và tìm hiểu cơ hội làm việc trong nước, ngoài nước.

Việc lựa chọn trường phổ thông làm địa điểm tổ chức còn mang ý nghĩa hướng nghiệp. Học sinh có thể tiếp cận thông tin tuyển dụng, nhận biết yêu cầu về trình độ, kỹ năng của doanh nghiệp để cân nhắc lựa chọn ngành học, nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Lớp học tiếng Hàn cho người đi xuất khẩu lao động tại Phú Thọ. Ảnh: Trung tâm DVVL Phú Thọ.

Ở Tuyên Quang, những hoạt động tương tự cũng được triển khai tại các xã, phường, trong đó chú trọng người lao động nông thôn, thanh niên và những trường hợp có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp.

Ngày 29/8, tại Trường THPT Tháng 10, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang phối hợp với UBND phường Mỹ Lâm tổ chức phiên giao dịch việc làm, thu hút hơn 1.600 đoàn viên, thanh niên và người lao động tham gia.

Chương trình có sự tham gia của hơn 10 đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cung cấp thông tin về các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, may mặc, nhà hàng, khách sạn, du lịch, hàng không và cơ hội làm việc ở nước ngoài.

Với đặc điểm phát triển du lịch, dịch vụ và sản xuất trên địa bàn, Mỹ Lâm đang quan tâm kết nối đào tạo nghề với nhu cầu nhân lực thực tế. Hoạt động này được địa phương triển khai trong khuôn khổ Dự án 4 về phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Không chỉ ở Mỹ Lâm, phiên giao dịch việc làm tại xã Hồng Thái được tổ chức vào ngày 15/9 cũng thu hút hơn 100 người lao động, đoàn viên, thanh niên tham gia. Người dân được cung cấp thông tin về vị trí tuyển dụng, điều kiện làm việc, mức thu nhập và trực tiếp trao đổi với các đơn vị tuyển dụng.

Tại xã Xuân Vân, phiên giao dịch việc làm được tổ chức trong tháng 7 nhằm kết nối cung cầu lao động, tư vấn học nghề và giới thiệu các chính sách việc làm. Những hoạt động tại cấp xã đang tạo thêm kênh thông tin để người dân tiếp cận cơ hội nghề nghiệp mà không phải tìm kiếm qua nhiều đầu mối.

Kết nối việc làm phải sát nhu cầu thực tế

Đưa thông tin tuyển dụng về địa phương mới là bước đầu. Điều quan trọng hơn là giúp người lao động lựa chọn được công việc phù hợp với năng lực, hoàn cảnh và đáp ứng yêu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Người lao động được tư vấn trực tiếp tại phiên giao dịch việc làm tại xã Vĩnh Tường.

Thông tin với báo chí, ông Phùng Quốc Ban, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ, nhu cầu tuyển dụng năm 2026 được dự báo tăng trong các lĩnh vực điện tử, chế tạo và sản xuất khi nhiều khu, cụm công nghiệp tiếp tục mở rộng.

Nhu cầu nhân lực không chỉ tập trung ở lao động phổ thông mà còn gia tăng đối với công nhân kỹ thuật, kỹ sư và lao động có tay nghề. Các lĩnh vực thương mại, logistics, vận tải, du lịch và dịch vụ cũng có xu hướng tuyển dụng cao.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu hoạt động tư vấn việc làm phải đi cùng hướng nghiệp và đào tạo kỹ năng. Người lao động cần biết doanh nghiệp đang tuyển vị trí nào, yêu cầu trình độ ra sao và cần bổ sung những kỹ năng gì để đáp ứng công việc.

Từ góc độ đơn vị cung ứng lao động, bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Power Group Việt Nam, cho rằng khả năng làm việc thực tế, ý thức kỷ luật và tinh thần học hỏi là những yếu tố quan trọng đối với người lao động khi tham gia tuyển dụng.

Theo bà Liên, bên cạnh trình độ chuyên môn, doanh nghiệp còn quan tâm đến khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và thích nghi với môi trường sản xuất. Vì vậy, việc cung cấp thông tin tuyển dụng đầy đủ, đồng thời kết nối người lao động với các chương trình đào tạo phù hợp sẽ giúp quá trình tìm kiếm việc làm có định hướng rõ ràng hơn.

Tại Tuyên Quang, yêu cầu gắn đào tạo với việc làm cũng được thể hiện trong kế hoạch giáo dục nghề nghiệp năm 2026. Tỉnh đặt mục tiêu tuyển sinh, đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp cho 2.095 người, đồng thời đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho 8.711 lao động nông thôn theo phương thức đặt hàng.

Các ngành nghề được lựa chọn theo nhu cầu thị trường lao động, điều kiện phát triển từng địa phương, trong đó có công nghiệp chế biến, điện công nghiệp, công nghệ ô tô, du lịch, dịch vụ và những nghề gắn với sản xuất nông nghiệp, sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng.

Tỉnh phấn đấu trên 85% lao động nông thôn sau đào tạo có việc làm hoặc tự tạo việc làm. Đây là mục tiêu cho thấy đào tạo nghề và kết nối tuyển dụng cần được triển khai đồng bộ, lấy khả năng tạo việc làm làm một trong những thước đo hiệu quả.

Tuy nhiên, số người đến dự phiên giao dịch, được tư vấn hay giới thiệu việc làm chưa đồng nghĩa với số người đã có việc làm. Hiệu quả kết nối còn phụ thuộc vào việc người lao động có đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, được doanh nghiệp tiếp nhận và duy trì công việc sau đó hay không.

Chính vì vậy, việc thu thập thông tin thị trường lao động, cập nhật nhu cầu tuyển dụng, tư vấn kỹ năng và theo dõi kết quả giới thiệu việc làm cần được thực hiện thường xuyên. Những dữ liệu này cũng giúp cơ sở giáo dục nghề nghiệp điều chỉnh nội dung đào tạo sát hơn với yêu cầu sử dụng nhân lực.