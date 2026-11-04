Đưa cơ hội việc làm đến gần hơn với người lao động

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa phối hợp với các địa phương tổ chức 7 hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, với sự tham gia của 16 doanh nghiệp. Ảnh: TTXVN phát

Hiệu quả từ những phiên giao dịch việc làm

Sau khi tham gia hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa tổ chức đầu tháng 10/2026, anh Nguyễn Hữu Phú, quê thôn An Lạc và anh Trương Đình Tuấn, quê thôn 1, cùng xã Hoằng Tiến đã được tiếp cận thông tin tuyển dụng, tư vấn vị trí công việc và kết nối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giầy Rollsport Việt Nam. Sau khi đăng ký ứng tuyển, cả hai được doanh nghiệp tiếp nhận vào làm việc trong tháng 10/2026. Hiện anh Phú làm việc tại vị trí IE, anh Tuấn đảm nhận vị trí QC đế IP.

Chia sẻ về quá trình tìm việc, anh Phú cho biết, trước đây, việc tìm kiếm thông tin tuyển dụng và lựa chọn doanh nghiệp phù hợp còn gặp khó khăn. Thông qua hội nghị, anh được tiếp cận trực tiếp với nhà tuyển dụng, hiểu rõ yêu cầu công việc và chủ động đăng ký ứng tuyển. Có việc làm ổn định giúp anh yên tâm lao động, chủ động thu nhập và chăm lo cho gia đình.

Không chỉ tạo cơ hội cho lao động khu vực nông thôn, các phiên giao dịch việc làm tổ chức tại Trung tâm cũng phát huy vai trò kết nối trực tiếp giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Trong tháng 10/2026, chị Lê Thị Phương và chị Lê Thị Dương cùng cư trú tại phường Đông Sơn tham gia phiên giao dịch việc làm do Trung tâm tổ chức và được kết nối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giầy Sunjade. Sau quá trình ứng tuyển, cả hai được doanh nghiệp tiếp nhận vào làm việc. Chị Phương làm việc tại bộ phận may (B1-3), chị Dương làm việc tại bộ phận hoàn chỉnh (B1-4). Có công việc ổn định, hai chị yên tâm làm việc và mong muốn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Từ phía doanh nghiệp, chị Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Phòng Nhân sự, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giầy Rollsport Việt Nam đánh giá, việc phối hợp tổ chức các hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm và phiên giao dịch việc làm giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người lao động, giới thiệu cụ thể nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm và yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng. Qua đó, doanh nghiệp mở rộng nguồn tuyển dụng, tiết kiệm thời gian, chi phí tìm kiếm nhân lực; đồng thời giúp người lao động có thêm thông tin trước khi lựa chọn công việc.

Cùng quan điểm, chị Nguyễn Thị Lan, chuyên viên tuyển dụng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giầy Sunjade cho rằng, các phiên giao dịch tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu vị trí cần tuyển, trao đổi về yêu cầu công việc, điều kiện làm việc và chế độ liên quan, qua đó tiếp cận nhiều lao động có nhu cầu tìm việc, nâng cao hiệu quả tuyển dụng.

Ông Lê Văn Trường, Trưởng phòng Dự báo - Thông tin thị trường Lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa cho biết, trong 9 tháng năm 2026, đơn vị đã tổ chức 7 phiên giao dịch việc làm, gồm 3 phiên định kỳ tại Trung tâm và 4 phiên lưu động tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh với sự tham gia tuyển dụng của 87 doanh nghiệp. Các phiên giao dịch thu hút 4.671 lượt người lao động tham gia tư vấn, tìm hiểu thông tin thị trường lao động; qua đó, Trung tâm hỗ trợ 823 người có nhu cầu tìm việc trong nước, đi làm việc ở nước ngoài và tham gia học nghề.

Bên cạnh đó, Trung tâm phối hợp với các địa phương tổ chức 7 hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với sự tham gia của 16 doanh nghiệp. Khoảng 1.470 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm và định hướng nghề nghiệp.

Mở rộng kết nối, đáp ứng nhu cầu nhân lực

Mặc dù hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm đạt những kết quả tích cực, công tác kết nối, cung ứng lao động cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn không ít khó khăn. Nhu cầu tuyển dụng lớn, tập trung trong thời gian ngắn trong khi nguồn lao động có nhu cầu tìm việc tại địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng tương xứng yêu cầu của doanh nghiệp và các dự án.

Theo số liệu tổng hợp từ 19 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được đề nghị cung cấp thông tin theo Công văn số 8366/CV-SNV ngày 28/10/2026 của Sở Nội vụ, tổng số lao động hiện có tại các đơn vị là 75.294 người. Trong tháng 10/2026, các doanh nghiệp tiếp nhận 2.170 lao động vào làm việc; có 619 lao động đã phỏng vấn, đang chờ bố trí việc làm và 1.774 lao động nghỉ việc sau khi được bố trí việc làm.

Đáng chú ý, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong quý IV/2026 lên tới 10.820 lao động. Trong đó, tháng 10 cần tuyển 3.377 lao động, tháng 11 cần 4.231 lao động và tháng 12 cần 3.212 lao động. Nhu cầu nhân lực lớn trong những tháng cuối năm đặt ra yêu cầu đẩy mạnh kết nối, mở rộng nguồn cung và nâng cao khả năng đáp ứng của thị trường lao động.

Một trong những khó khăn hiện nay là sự cạnh tranh thu hút lao động giữa doanh nghiệp trong tỉnh với doanh nghiệp ngoài tỉnh. Những địa phương, doanh nghiệp có lợi thế về tiền lương, thu nhập, chế độ đãi ngộ và điều kiện làm việc thường có sức hút lớn hơn đối với người lao động. Bên cạnh đó, nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn trong thời gian ngắn cũng tạo áp lực đối với công tác tìm kiếm, tư vấn và cung ứng nhân lực.

Ông Lê Ngọc Hảo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa cho biết, trước yêu cầu thực tế, Trung tâm tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp kết nối cung - cầu lao động, mở rộng phạm vi tiếp cận người tìm việc và hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng, nhất là những đơn vị có nhu cầu bổ sung số lượng lớn lao động trong thời gian ngắn.

Theo kế hoạch, trong những tháng cuối năm 2026, Trung tâm dự kiến tổ chức thêm 4 hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm tại các địa bàn có nguồn lao động tiềm năng. Trong quý IV/2026, Trung tâm tổ chức 9 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các cơ sở giáo dục, đào tạo và những địa bàn có nguồn lao động tiềm năng, nhằm tăng cường kết nối người lao động với doanh nghiệp. Các hoạt động tập trung tư vấn trực tiếp, giới thiệu vị trí tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ và phỏng vấn tại chỗ, ưu tiên doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn.

Cùng với hình thức trực tiếp, Trung tâm duy trì kết nối tuyển dụng trực tuyến trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia tại địa chỉ www.vieclam.gov.vn; hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật thông tin, đăng tải nhu cầu tuyển dụng và tham gia các phiên giao dịch phù hợp. Thông tin tuyển dụng cũng được đăng tải trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các kênh truyền thông của Trung tâm nhằm mở rộng khả năng tiếp cận, nhất là đối với người lao động chưa có điều kiện tham gia các phiên giao dịch trực tiếp.

Để nâng cao hiệu quả cung ứng lao động, Trung tâm tăng cường phối hợp với UBND cấp xã, các cơ sở giáo dục, đào tạo nghề và doanh nghiệp trong tuyên truyền, rà soát, vận động người có nhu cầu tìm việc, chuyển đổi việc làm tham gia tư vấn. Nguồn lao động được phân loại theo ngành nghề, địa bàn và yêu cầu tuyển dụng để giới thiệu đến doanh nghiệp phù hợp. Đối với những doanh nghiệp tuyển dụng số lượng lớn, Trung tâm phối hợp trao đổi về lịch phỏng vấn, thời gian tiếp nhận, địa điểm làm việc, phương án đưa đón, hỗ trợ chỗ ở và đào tạo ban đầu theo điều kiện của doanh nghiệp.

Đặc biệt, Trung tâm chú trọng theo dõi kết quả tuyển dụng, bảo đảm hoạt động kết nối không chỉ dừng ở khâu giới thiệu hồ sơ. Số lao động được tư vấn, giới thiệu, tham gia phỏng vấn, tuyển chọn và thực tế nhận việc tại từng doanh nghiệp sẽ được cập nhật thường xuyên. Những trường hợp người lao động không đến nhận việc hoặc nghỉ việc sau tuyển dụng cũng được tìm hiểu nguyên nhân để phối hợp với doanh nghiệp có giải pháp phù hợp, nâng cao khả năng duy trì việc làm.

Có thể thấy, hiệu quả kết nối việc làm không chỉ được đo bằng số phiên giao dịch, số lượt tư vấn hay số hồ sơ được giới thiệu mà quan trọng hơn là số người lao động thực sự có việc làm, duy trì công việc ổn định. Vì vậy, bên cạnh mở rộng các kênh tư vấn, giới thiệu việc làm, cần chú trọng chất lượng thông tin tuyển dụng, điều kiện làm việc và khả năng đáp ứng nhu cầu của cả người lao động lẫn doanh nghiệp. Khi các bên cùng chủ động phối hợp, hoạt động kết nối cung - cầu lao động sẽ phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và cung ứng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.