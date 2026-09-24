Đưa cơ hội hợp tác thành dự án cụ thể

Hội nghị kết nối Huế - Nhật Bản - kết nối nhà đầu tư với thành phố Huế.

Cơ hội tiếp cận đối tác

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 diễn ra tại TP. Huế mới đây, khu trưng bày, triển lãm ảnh và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của hai nước được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ DN phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thu hút sự quan tâm của DN.

Với quy mô 30 gian hàng, không gian thu hút sự tham gia của 45 địa phương, tổ chức, DN Việt Nam và Nhật Bản cùng các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tại TP. Huế. Tại không gian trưng bày, các địa phương, DN không chỉ giới thiệu những sản phẩm đặc trưng mà còn giới thiệu tài liệu và các cơ hội hợp tác đầu tư.

Với DN Huế, không gian trưng bày là cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm và là dịp tìm kiếm các đối tác đầu tư. Sản phẩm tham gia trưng bày cũng đa dạng, mang nét đặc trưng văn hóa Huế từ sản phẩm thủ công, áo dài truyền thống đến các dịch vụ du lịch.

Ông Nguyễn Viết Bảo, đại diện Công ty TNHH MTV Áo dài và Sân khấu nghệ thuật Về Miền Hương Ngự cho biết, từ việc tìm hiểu xu hướng tiêu dùng xanh của người tiêu dùng Nhật Bản, DN mang đến diễn đàn các sản phẩm thời trang xanh phát triển trên nền tảng dệt dèng truyền thống. Thông qua diễn đàn, chúng tôi mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với DN Nhật Bản trong xây dựng thương hiệu thời trang xanh, đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa của đồng bào A Lưới đến với các đối tác.

Cùng với sản phẩm, các địa phương, nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp còn giới thiệu quỹ đất, hạ tầng và cơ hội đầu tư. Việc kết hợp sản phẩm với thông tin xúc tiến giúp đối tác nhận diện, đánh giá đúng năng lực sản xuất và định hướng phát triển của địa phương. Với những DN chưa có nhiều thông tin về thị trường, đây chính là bước tiếp cận cần thiết ban đầu.

Ông Đinh Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại TP. Đà Nẵng cho hay, tham gia hoạt động tại diễn đàn, các địa phương không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, nhu cầu hợp tác và đầu mối liên hệ. TP. Huế, Đà Nẵng và các địa phương miền Trung có thể phối hợp xúc tiến theo hướng bổ trợ thế mạnh cho nhau thay vì giới thiệu riêng lẻ từng địa phương. Trong đó, thông tin về cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, nguồn nhân lực, vùng nguyên liệu và thị trường được kết nối thành một bức tranh chung để nhà đầu tư thuận lợi hơn khi đánh giá khả năng triển khai dự án.

Theo ông Đinh Văn Phúc, thông qua việc thông tin và giới thiệu chéo cơ hội đầu tư và phối hợp tiếp cận DN Nhật Bản, các địa phương có thể nâng hiệu quả xúc tiến, đồng thời mở rộng không gian lựa chọn cho nhà đầu tư.

Đầu mối hỗ trợ xuyên suốt

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh, TP. Huế định hướng phát triển dựa trên di sản, văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển bền vững. Thành phố ưu tiên thu hút các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, tạo giá trị gia tăng và có khả năng tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng.

Doanh nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm tại khu trưng bày giới thiệu sản phẩm địa phương.

Với định hướng đó, TP. Huế mong muốn thu hút được nhiều DN Nhật Bản đến đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản trong ứng dụng công nghệ và mô hình quản trị tiên tiến vào phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, du lịch, bảo tồn và số hóa di sản, y tế, giáo dục, quản lý đô thị.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cũng kỳ vọng, thông qua hội nghị, hai bên sẽ xác định được những việc có thể làm ngay, lĩnh vực ưu tiên và có cơ chế kết nối để đưa các cơ hội hợp tác thành dự án cụ thể.

Với các đối tác Nhật Bản, vấn đề được quan tâm tập trung vào việc phát triển các chuyến bay charter hai chiều; đào tạo tiếng Nhật; các cơ hội đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp; hợp tác khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, y tế. Những vấn đề trao đổi này phần nào cho thấy, các DN Nhật Bản rất quan tâm đến những lợi thế hiện có của Huế và có yêu cầu khá cao về môi trường đầu tư. Điều này cũng đặt ra yêu cầu mới cho hoạt động xúc tiến sau diễn đàn. Trong kỷ nguyên số, DN cần dữ liệu minh bạch, cụ thể về quỹ đất, hạ tầng, chi phí, nguồn nhân lực, chính sách hỗ trợ, thủ tục đầu tư, khả năng kết nối thị trường cùng một đầu mối kết nối chuyên nghiệp để tháo gỡ vướng mắc kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ DN cho biết, thông qua các hoạt động này, Trung tâm có cơ hội nắm bắt và phân loại nhu cầu cụ thể của các nhà đầu tư làm cơ sở tham mưu, đề xuất phối hợp với những cơ quan chuyên trách. Theo đó, các vấn đề liên quan đến khu kinh tế, khu công nghiệp sẽ được Trung tâm kết nối với Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố; các đề xuất về khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, thương mại, du lịch được chuyển đến sở, ngành chuyên môn. Với những nội dung liên quan nhiều đơn vị, Trung tâm sẽ giữ vai trò đầu mối duy trì liên hệ và hỗ trợ quá trình phối hợp giữa các bên.

Song song với việc phân loại nhu cầu đầu tư của DN Nhật Bản, Trung tâm chủ động rà soát, ghi nhận những đối tác quan tâm đến Huế, tìm hiểu lĩnh vực họ đang tìm kiếm cơ hội hợp tác, điều kiện triển khai cũng như những thông tin cần bổ sung. Sau diễn đàn, Trung tâm sẽ duy trì kết nối thường xuyên với từng đầu mối, cung cấp tài liệu phù hợp với nhu cầu cụ thể, đồng thời kết nối DN với sở, ngành, địa phương hoặc đơn vị quản lý dự án để trao đổi sâu hơn. Với những đối tác tiềm năng, có đề xuất rõ ràng, Trung tâm sẽ phối hợp tổ chức các buổi làm việc chuyên đề, khảo sát địa điểm và theo dõi tiến độ giải đáp các vấn đề liên quan.

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo cho rằng, hiệu quả của hoạt động kết nối không chỉ nằm ở không gian kết nối, cuộc gặp ban đầu, mà còn ở việc nhà đầu tư có tìm đúng đầu mối hỗ trợ để tiếp tục đồng hành hay không. "Hiệu quả của hoạt động xúc tiến không chỉ nằm ở số gian hàng hay số cuộc gặp diễn ra mà là bao nhiêu đề xuất của DN tiếp tục được trao đổi, bao nhiêu cuộc làm việc chuyên sâu được tổ chức và bao nhiêu cơ hội có thể tiến thêm một bước tới chương trình, dự án cụ thể", bà Thảo nhấn mạnh.