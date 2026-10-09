Đưa cơ hội hợp tác ASEAN đến gần hơn với địa phương và doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Hội thảo diễn ra ngày 8/10, tại Hà Nội, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, là hoạt động triển khai Kết luận số 59-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng tham gia ASEAN đến năm 2030.

Tham dự hội thảo có đại diện các bộ, ban, ngành tham gia hợp tác ASEAN; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố; đại diện các viện nghiên cứu, học giả và doanh nghiệp. Nhiều địa phương trên cả nước tham dự trực tuyến.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, đánh giá năm 2026 có ý nghĩa bản lề trong chặng đường phát triển mới của ASEAN, khi các nước bắt đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng 4 Kế hoạch chiến lược về chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và kết nối, hướng tới một Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định ASEAN là ưu tiên chiến lược hàng đầu, gắn liền với an ninh và không gian phát triển của đất nước. Yêu cầu đặt ra hiện nay là gắn kết chặt chẽ tiến trình hội nhập với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường sự tham gia và thụ hưởng của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Trên cơ sở những nội dung trọng tâm trong các Kế hoạch chiến lược của ASEAN, đại diện nhiều địa phương đã chia sẻ định hướng phát triển gắn với hợp tác khu vực trên các lĩnh vực như phát triển đô thị, công nghiệp văn hóa và du lịch di sản, tài chính và đổi mới sáng tạo, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, logistics và liên kết chuỗi cung ứng.

Các đại biểu đánh giá tiềm năng phát triển của Cộng đồng ASEAN còn rất lớn, không chỉ trong lĩnh vực chính trị - an ninh mà đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư. ASEAN đồng thời là cầu nối quan trọng để địa phương và doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác với các đối tác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Hoa Kỳ...

Tại hội thảo, các đại biểu nhấn mạnh việc tận dụng hiệu quả các chương trình, cơ chế hợp tác ASEAN sẽ hỗ trợ thiết thực cho quá trình thực hiện các kế hoạch phát triển của quốc gia, từng ngành và từng địa phương.

Sự phát triển của mỗi địa phương, doanh nghiệp cũng chính là nền tảng để Việt Nam tiếp tục tham gia và đóng góp nhiều hơn cho ASEAN.

Để tăng cường phối hợp giữa Nhà nước và khu vực tư nhân, đưa hợp tác ASEAN đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, một số ý kiến đề xuất đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tham gia các cơ chế hợp tác khu vực, nhất là những xu hướng và cơ hội hợp tác mới.

Trên cơ sở kết quả hội thảo, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành sẽ tiếp tục hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp chuyển hóa các định hướng, cam kết hợp tác của ASEAN thành cơ hội phát triển cụ thể, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao phúc lợi và chất lượng cuộc sống của người dân.