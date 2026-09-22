Đưa chuyển đổi số vào từng tuyến phố, điểm kinh doanh

Điểm nhấn là việc hình thành các tuyến phố, cụm điểm kinh doanh không dùng tiền mặt, tổ chức tập huấn và hỗ trợ trực tiếp cho hàng trăm hộ kinh doanh.

Theo kế hoạch của UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đợt cao điểm chuyển đổi số diễn ra từ ngày 18-7 đến hết ngày 25-10-2026. Một trong những mục tiêu trọng tâm là xây dựng tối thiểu 5 tuyến đường hoặc cụm điểm kinh doanh không dùng tiền mặt, có danh sách cơ sở tham gia, mã QR hoặc phương thức thanh toán số hoạt động thực tế.

Lãnh đạo phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm cửa hàng kinh doanh không dùng tiền mặt trên phố Văn Miếu. Ảnh: An Quyên

Đến nay, phường đã triển khai 5/5 tuyến phố kinh doanh không dùng tiền mặt, đạt 100% mục tiêu, gồm: Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Xã Đàn, Nguyễn Thái Học và Nguyễn Khuyến; đồng thời triển khai tại chợ Ngô Sĩ Liên.

Việc xây dựng các tuyến phố, cụm điểm kinh doanh không dùng tiền mặt đã từng bước đổi mới phương thức kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, du khách và các hộ kinh doanh; bảo đảm giao dịch nhanh chóng, an toàn, minh bạch, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thương mại, dịch vụ.

Để hỗ trợ các hộ kinh doanh, thời gian qua, UBND phường đã phối hợp với ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông và công nghệ hướng dẫn tạo mã QR, mở tài khoản, sử dụng các phương thức thanh toán số. Cùng với đó, phường tổ chức tuyên truyền, tập huấn chuyển đổi số trong kinh doanh cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn.

Phường tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo hướng trực quan, bám sát nghiệp vụ của từng nhóm ngành hàng. Ảnh: An Quyên

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Anh Tuấn cho biết, chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ gắn với di tích lịch sử và du lịch đặc thù của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, giúp các hộ kinh doanh tinh gọn quy trình bán hàng, nâng cao năng lực quản lý, đồng thời góp phần xây dựng môi trường thương mại văn minh, minh bạch, hiện đại.

Xác định chuyển đổi số trong kinh tế là quá trình liên tục, không mang tính phong trào, UBND phường chủ động phối hợp với các sở, ngành và đối tác công nghệ triển khai các chuyên đề gắn với thực tiễn hoạt động của tiểu thương, doanh nghiệp.

Đáng chú ý là phường tổ chức các chương trình tập huấn theo hướng trực quan, bám sát nghiệp vụ của từng nhóm ngành hàng. Nội dung tập trung vào phần mềm hộ kinh doanh, sổ bán hàng điện tử, chữ ký số SmartCA, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; thanh toán không dùng tiền mặt, mã QR VietQR, thiết bị loa thông báo nhận tiền tự động. Các hộ cũng được hướng dẫn kỹ năng thương mại điện tử, xây dựng kênh bán hàng đa nền tảng, livestream và khai thác nội dung số để quảng bá sản phẩm.

Các hộ kinh doanh đã được hỗ trợ trực tiếp về các giải pháp thanh toán, từng bước làm chủ công nghệ. Ảnh: An Quyên

Chương trình được tổ chức theo hướng trực tiếp, thực hành, với tư vấn viên hỗ trợ 1-1, cài đặt ứng dụng, bàn giao thiết bị thanh toán, cấp mã QR, kích hoạt chữ ký số và hóa đơn điện tử. Gần 100 hộ kinh doanh đã được hỗ trợ trực tiếp về các giải pháp thanh toán, qua đó từng bước làm chủ công nghệ và tháo gỡ những băn khoăn về kỹ thuật, chi phí khi chuyển đổi số.

Cùng với mục tiêu xây dựng các tuyến phố không dùng tiền mặt, phường đặt yêu cầu hỗ trợ tối thiểu 30% hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn chuyển đổi số. Đến nay, phường đã hỗ trợ trên 500 hộ kinh doanh các giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Lãnh đạo UBND phường gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm định hướng tổ chức các phiên livestream bán hàng. Ảnh: An Quyên

Trong thời gian qua, phường cũng tổ chức 2 phiên livestream giới thiệu, quảng bá di tích, văn hóa địa phương; đồng thời định hướng tổ chức các phiên livestream giới thiệu tour du lịch, di tích, văn hóa và sản phẩm tiêu biểu trên địa bàn.

Không chỉ tập trung vào kinh tế số, đợt cao điểm còn ghi nhận kết quả ở nhiều lĩnh vực. Phường đã kiện toàn 35 tổ dân phố số cộng đồng, thành lập 35/35 nhóm tổ dân phố số trên nền tảng iHanoi với hơn 1.000 thành viên tham gia. Trong lĩnh vực giáo dục, phường đã tạo 20/20 tài khoản Hanoicheck và cập nhật thông tin về an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn...

Những kết quả trên tạo nền tảng để phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục mở rộng chuyển đổi số theo hướng thực chất, gắn với từng hoạt động quản lý, kinh doanh và nhu cầu của người dân, từng bước hình thành môi trường số đồng bộ trên địa bàn.