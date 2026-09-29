Đưa chuyển đổi số vào quản lý địa bàn đường thủy

Kiểm soát địa bàn từ chiếc điện thoại

Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, hồi đầu tháng 8, trong quá trình kiểm tra các bến thủy nội địa, bến bãi tập kết vật liệu xây dựng trên tuyến quản lý, cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng bản đồ đường thủy online để xác định vị trí, tra cứu thông tin và đối chiếu với thực tế.

CSGT đường thủy Hà Nội sử dụng bản đồ online để xác định vị trí, tra cứu thông tin và đối chiếu với thực tế. Ảnh: Ngọc Tiến.

Qua khai thác hệ thống, lực lượng chức năng đã phát hiện 6 vụ việc liên quan đến sai phạm tại 6 bến tập kết vật liệu xây dựng. Những thông tin thu thập trên bản đồ được sử dụng làm cơ sở để tổ chức kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. CSGT Hà Nội số hóa bến …

Tại một bến tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Hồng Vân, thao tác nghiệp vụ diễn ra khá đơn giản. Cán bộ sử dụng thiết bị di động có kết nối internet, xác định vị trí bến trên bản đồ, tra cứu thông tin liên quan rồi kiểm tra thực tế. Công việc vốn đòi hỏi nhiều khâu đối chiếu nay được hỗ trợ bằng dữ liệu trực tuyến. CSGT Hà Nội số hóa bến …

Trên màn hình điện thoại, từng điểm được xác định bằng tọa độ cụ thể. Cán bộ làm nhiệm vụ có thể nhận diện vị trí bến, đối chiếu thông tin đã có với hiện trạng ngoài thực địa, qua đó nhanh chóng nhận biết những điểm phát sinh mới hoặc có dấu hiệu hoạt động trái quy định.

Đại diện Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết, trước đây việc xác định vị trí và rà soát biến động của các bến bãi chủ yếu dựa vào hồ sơ giấy cùng kinh nghiệm quản lý địa bàn. Hiện nay, những dữ liệu này được tập hợp trên nền tảng số, cập nhật thường xuyên, hỗ trợ cán bộ rút ngắn thời gian kiểm tra và nâng cao độ chính xác.

Cách làm mới cũng tạo thuận lợi cho công tác chỉ huy, điều hành. Thông tin về từng điểm trên tuyến được thể hiện trực quan, giúp cán bộ có thể tra cứu nhanh trước và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc nắm địa bàn vì thế có thêm một phương thức hỗ trợ hữu hiệu bên cạnh kinh nghiệm thực tế của cán bộ, chiến sĩ.

Dữ liệu số phục vụ công việc trên sông

Bản đồ đường thủy online được Đội Cảnh sát đường thủy số 2 nghiên cứu, xây dựng và đưa vào vận hành trong quá trình thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội. Đây cũng là một nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Một bến bãi trên địa bàn xã Hồng Vân. Ảnh: Ngọc Tiến.

Hệ thống được xây dựng trên cơ sở dữ liệu của toàn bộ tuyến quản lý. Các bến thủy nội địa, bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng, công trình vượt sông, khu vực trọng điểm về trật tự, an toàn giao thông và những điểm tiềm ẩn nguy cơ vi phạm đều được xác định vị trí, hiển thị trên bản đồ với tọa độ cụ thể. CSGT Hà Nội số hóa bến …

Trung tá Trần Văn Công cho biết, việc tích hợp dữ liệu trên một nền tảng thống nhất giúp cán bộ thuận lợi hơn trong quá trình tuần tra, kiểm soát. Thông tin có thể được tra cứu ngay tại hiện trường, phục vụ việc xác định vị trí, kiểm tra thực tế và xử lý những vấn đề phát sinh trên tuyến.

Giá trị của hệ thống được thể hiện rõ ở khả năng cập nhật biến động. Địa bàn đường thủy luôn có những thay đổi về bến bãi, phương tiện, hoạt động tập kết, bốc dỡ hàng hóa. Dữ liệu được cập nhật thường xuyên giúp lực lượng chức năng có thêm cơ sở nhận diện những điểm mới phát sinh, tập trung kiểm tra những khu vực có dấu hiệu bất thường.

Theo thông tin của đơn vị, bản đồ số còn tích hợp những khu vực trọng điểm về trật tự, an toàn giao thông và các điểm tiềm ẩn nguy cơ vi phạm. Đây là lớp dữ liệu có ý nghĩa đối với công tác phòng ngừa, bởi cán bộ có thể chủ động xác định những khu vực cần chú ý trong quá trình xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát.

Việc ứng dụng bản đồ trực tuyến cũng giảm sự phụ thuộc vào những phương thức tra cứu thủ công. Cán bộ không phải mất nhiều thời gian tìm kiếm thông tin riêng lẻ trước mỗi cuộc kiểm tra. Các dữ liệu cần thiết được tập hợp trên cùng hệ thống, tạo thuận lợi cho việc đối chiếu giữa hồ sơ và thực tế.

Thực tế khai thác đã cho thấy hiệu quả của phương thức này. 6 vụ việc liên quan đến sai phạm tại 6 bến vật liệu xây dựng được phát hiện, kiểm tra, xác minh trên cơ sở thông tin từ hệ thống. Kết quả đó tạo thêm cơ sở để đơn vị tiếp tục hoàn thiện dữ liệu và nâng cao chất lượng quản lý địa bàn.

Với các chủ bến hoạt động đúng quy định, dữ liệu được xác định rõ ràng cũng góp phần tạo sự minh bạch trong quản lý. Ông Nguyễn Duy Khánh, chủ một bến tập kết cát tại Thường Tín, cho rằng việc các bến được định vị trên bản đồ số giúp cơ quan chức năng quản lý chính xác hơn; những cơ sở chấp hành đúng quy định cũng có thêm sự yên tâm trong hoạt động.

Chuyển đổi số bắt đầu từ những việc cụ thể

Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với lực lượng Công an, yêu cầu ấy gắn trực tiếp với đổi mới công tác quản lý, điều hành và nghiệp vụ. Bản đồ đường thủy online của Đội Cảnh sát đường thủy số 2 là một ví dụ cụ thể về cách công nghệ được đưa vào một nhiệm vụ thường xuyên.

Tuyên truyền đến các chủ phương tiện trên sông Hồng. Ảnh: Ngọc Tiến.

Điểm đáng chú ý nằm ở tính thực tiễn của hệ thống. Công nghệ được lựa chọn để giải quyết một yêu cầu cụ thể của công tác quản lý địa bàn: xác định chính xác vị trí, tra cứu nhanh thông tin, theo dõi biến động và hỗ trợ kiểm tra. Hiệu quả của công cụ được đánh giá qua chính công việc mà cán bộ, chiến sĩ thực hiện mỗi ngày.

Trung tá Trần Văn Công cho biết, đơn vị tiếp tục khai thác dữ liệu đã số hóa, cập nhật thông tin về các bến, bãi và những khu vực trên tuyến quản lý. Việc duy trì dữ liệu đầy đủ, chính xác là yêu cầu quan trọng để bản đồ trực tuyến tiếp tục hỗ trợ hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các vụ việc phát sinh.

Cùng với công tác nghiệp vụ, dữ liệu số còn phục vụ chỉ huy, điều hành lực lượng. Thông tin về địa bàn được thể hiện trực quan, giúp cán bộ có thể xác định nhanh vị trí cần kiểm tra, nắm tình hình tại từng khu vực và chủ động hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đây là điểm cho thấy chuyển đổi số đang thay đổi từng công đoạn của công việc. Một dữ liệu về vị trí bến bãi, nếu được cập nhật đầy đủ và sử dụng đúng cách, có thể phục vụ nhiều nhiệm vụ: tra cứu, kiểm tra, xác minh, theo dõi biến động và hỗ trợ xử lý vi phạm.

Trong quản lý giao thông đường thủy, yêu cầu nắm chắc địa bàn luôn gắn với đặc điểm hoạt động liên tục trên sông. Các bến bãi, phương tiện và hoạt động vận chuyển, tập kết hàng hóa có thể thay đổi theo thời gian. Công cụ số giúp lực lượng chức năng cập nhật những thay đổi ấy nhanh hơn, tạo thêm cơ sở cho công tác quản lý.

Theo đại diện Đội Cảnh sát đường thủy số 2, việc đưa bản đồ đường thủy online vào khai thác đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, phục vụ tuần tra, kiểm soát và chỉ huy điều hành lực lượng. Đây cũng là bước cụ thể trong quá trình xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chuyển đổi số vì vậy hiện diện ngay trong những công việc rất cụ thể của người chiến sĩ trên tuyến sông. Một thiết bị di động, một nền bản đồ được cập nhật thường xuyên và hệ thống dữ liệu được tổ chức khoa học đang hỗ trợ cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, chính xác hơn.

Hiệu quả ấy cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, cập nhật thường xuyên và khai thác đúng mục đích. Đây là nền tảng để bản đồ đường thủy online phát huy giá trị lâu dài, phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa và góp phần xây dựng môi trường hoạt động an toàn, minh bạch trên các tuyến sông của Thủ đô.