Đưa chuyển đổi số trở thành động lực phát triển du lịch Phú Thọ

Tọa đàm là một trong những hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ chương trình kích cầu “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc”, kết hợp không gian trưng bày, quảng bá văn hóa - du lịch, sản phẩm OCOP và phiên chợ hàng Việt năm 2026 tại Khu du lịch Mai Châu.

Các đại biểu dự chương trình tọa đàm.

Tỉnh Phú Thọ có nguồn tài nguyên du lịch đa dạng, giàu giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan và hệ sinh thái, tạo điều kiện phát triển nhiều loại hình du lịch. Tuy nhiên, hoạt động du lịch đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về kết nối thông tin, quản lý dịch vụ, quảng bá điểm đến và đáp ứng nhu cầu của du khách. Trong khi đó, dữ liệu tại nhiều cơ sở còn phân tán, năng lực ứng dụng công nghệ chưa đồng đều, việc khai thác dữ liệu phục vụ quản trị và phát triển sản phẩm còn hạn chế.

Từ thực tế này, chuyển đổi số không chỉ dừng ở đầu tư hạ tầng hay đưa các phần mềm vào hoạt động mà cần gắn với quy trình quản lý, nhu cầu của doanh nghiệp và trải nghiệm của du khách. Hạ tầng kết nối, nền tảng dữ liệu, công cụ quản trị và khả năng liên thông giữa các chủ thể là những yếu tố quan trọng để hình thành hệ sinh thái du lịch số, tạo giá trị thiết thực cho hoạt động kinh doanh.

Ông Nguyễn Ngọc Lân - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh thông qua đề dẫn chương trình tọa đàm.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi 3 nhóm chuyên đề: Hạ tầng số và giải pháp quản trị thông minh cho doanh nghiệp, khu và điểm du lịch; số hóa sản phẩm và quảng bá điểm đến trên môi trường số; ứng dụng dữ liệu, hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (CRM) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc, phát triển khách hàng du lịch.

Các giải pháp được giới thiệu tại chương trình hướng đến việc khai thác công nghệ theo nhu cầu thực tế của ngành du lịch. Trong đó, nền tảng quản lý hội viên của Travelviet kết hợp cổng thông tin, hệ thống quản trị dữ liệu hội viên và kênh kết nối kinh doanh, hỗ trợ chuẩn hóa thông tin doanh nghiệp, quản lý hoạt động; đồng thời đưa sản phẩm, dịch vụ tiếp cận du khách thông qua nền tảng trực tuyến.

Diễn giả Tạ Ngọc Sáng - Trưởng khối giải pháp số Công ty Mobifone Phú Thọ trao đổi các giải pháp về chuyển đổi số trong du lịch.

Tọa đàm là dịp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trao đổi về những yêu cầu đặt ra trong quá trình chuyển đổi số, hướng tới nâng cao chất lượng quản lý, năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh du lịch.

Đây cũng là dịp tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội du lịch, các cơ sở kinh doanh và đơn vị cung cấp công nghệ; thúc đẩy hợp tác, lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện của từng địa phương, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần đưa chuyển đổi số du lịch Phú Thọ đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả quản trị, chất lượng trải nghiệm và giá trị kinh tế làm thước đo.