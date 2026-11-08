Đưa chuyển đổi số ngành điện đến gần hơn với người dân vùng cao

Điện lực Bắc Hà tuyên truyền, vận động người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH. (Ảnh: T.T)

Phát huy vai trò người gần dân, hiểu dân

Tại thôn Phéc Bủng, xã Bắc Hà, ông Vàng Seo Chảo, Bí thư Chi bộ thôn, đã phối hợp với Điện lực Bắc Hà tuyên truyền, vận động người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH. Theo ông Chảo, không phải ai cũng thành thạo sử dụng điện thoại thông minh. Một số người thường xuyên đi làm xa, một số khác còn lúng túng với các thao tác trên ứng dụng. Vì vậy, việc hướng dẫn cần linh hoạt, dễ hiểu và phù hợp với điều kiện của từng hộ gia đình.

Sự tham gia của Bí thư Chi bộ thôn giúp việc tuyên truyền thuận lợi hơn bởi đây là lực lượng gần gũi, nắm rõ hoàn cảnh và có khả năng kết nối với người dân. Khi được giải thích trực tiếp, bà con có thêm cơ sở để hiểu mục đích, lợi ích của ứng dụng và yên tâm tiếp cận dịch vụ số.

Từ thực tế tại Phéc Bủng, có thể thấy chuyển đổi số ở vùng cao không chỉ là câu chuyện đưa công nghệ đến với người dân, mà còn là quá trình xây dựng niềm tin, thay đổi thói quen và phát huy vai trò của cộng đồng.

Tại thôn Nậm Sắt, xã Bắc Hà, anh Nguyễn Anh Đức cho biết ứng dụng tương đối dễ cài đặt, giúp gia đình thuận tiện theo dõi tình hình sử dụng điện theo ngày, theo tháng. Với hộ có nhu cầu sử dụng điện lớn, việc chủ động nắm bắt thông tin giúp anh có thêm cơ sở quản lý sinh hoạt và cân nhắc điều chỉnh thói quen sử dụng điện. Anh cũng sẵn sàng hỗ trợ những người xung quanh cài đặt, làm quen với ứng dụng.

Còn anh Lý Seo Dũng, ở thôn Bản Phố 2, xã Bắc Hà, kinh doanh dịch vụ du lịch và quan tâm đến việc theo dõi chi phí điện. Nếu trước đây anh chủ yếu nắm số tiền phải thanh toán qua thông báo hoặc tin nhắn hằng tháng, thì nay ứng dụng giúp anh tiếp cận thông tin sử dụng điện thường xuyên hơn, thuận tiện so sánh mức tiêu thụ giữa các tháng.

Nhân viên điện lực hỗ trợ bà con cài đặt ứng dụng. (Ảnh: TT)

Những trải nghiệm này cho thấy dịch vụ số có ý nghĩa thiết thực khi đáp ứng nhu cầu cụ thể của người dân. Thông qua việc theo dõi thông tin sử dụng điện, khách hàng có thêm cơ sở để quản lý chi tiêu, nhận biết sự thay đổi trong mức tiêu thụ và hình thành thói quen sử dụng điện hợp lý. Ứng dụng không tự động làm giảm hóa đơn tiền điện, nhưng giúp khách hàng chủ động hơn trong việc tiếp cận thông tin và quản lý nhu cầu sử dụng điện của gia đình.

Kiên trì đưa dịch vụ số đến từng thôn, bản

Theo ông Trần Minh Hùng, Phó trưởng Điện lực Bắc Hà, đơn vị quản lý địa bàn rộng với 338km đường dây trung áp, 221 trạm biến áp và 438km đường dây hạ áp. Đặc điểm dân cư phân tán, giao thông tại một số khu vực còn khó khăn khiến việc tiếp cận, tuyên truyền và hỗ trợ khách hàng đòi hỏi cách làm linh hoạt.

Để mở rộng số người sử dụng ứng dụng, Điện lực Bắc Hà phối hợp với chính quyền địa phương, Bí thư Chi bộ thôn, trưởng thôn và các tổ chức đoàn thể; chia sẻ video hướng dẫn qua nhóm Zalo, Facebook cộng đồng; đồng thời phân công lãnh đạo, nhân viên Điện lực trực tiếp đến các thôn, bản và những địa điểm đông người để hỗ trợ khách hàng.

Cách làm này chú trọng đưa hướng dẫn đến đúng nơi, đúng đối tượng, giúp người dân có cơ hội thực hành trực tiếp thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua tuyên truyền. Sự đồng hành của lực lượng cơ sở cũng giúp ngành Điện hiểu rõ hơn nhu cầu của từng nhóm khách hàng, từ đó lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp.

Theo số liệu cập nhật đến cuối tháng 10/2026, Điện lực Bắc Hà có 11.396 khách hàng cài đặt, liên kết ứng dụng EVN CSKH trên tổng số 22.676 khách hàng, đạt 50,26%. Đơn vị đặt mục tiêu nâng số khách hàng cài đặt, liên kết lên 13.082, tương đương hơn 57,8%, vào ngày 31/12/2026.

Cùng với việc mở rộng dịch vụ số, nền tảng kỹ thuật cũng được củng cố. Điện lực Bắc Hà đã thay thế 100% công tơ điện tử, tỷ lệ kết nối và thu thập dữ liệu từ xa đạt hơn 99,41%. Đến cuối tháng 9/2026, đơn vị quản lý 22.893 công-tơ điện.

Điện lực Bắc Hà có 11.396 khách hàng cài đặt, liên kết ứng dụng EVN CSKH. (Ảnh: TT)

Ở quy mô toàn Công ty Điện lực Lào Cai, đến cuối tháng 9/2026 có 107.788 khách hàng cài đặt, liên kết ứng dụng trên tổng số 494.238 khách hàng; trong đó, 99.617 khách hàng được ghi nhận liên kết chính chủ, tương đương 20,16% tổng số khách hàng toàn công ty.

Những con số trên phản ánh nỗ lực đưa dịch vụ điện số đến gần hơn với khách hàng. Tuy nhiên, mục tiêu không chỉ là tăng số lượt cài đặt, mà còn giúp người dân hiểu, tin tưởng và thường xuyên sử dụng những tiện ích phù hợp với nhu cầu thực tế trong đời sống hằng ngày...