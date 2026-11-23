Toàn tỉnh hiện có hơn 240 mô hình “Chi hội phụ nữ số” giúp chị em phụ nữ tự tin tiếp cận với các tiện ích số

Bắt đầu từ những việc thiết thực

Nhằm giúp các gia đình tiếp cận và sử dụng công nghệ thuận tiện hơn, Hội LHPN phường Bình Thuận triển khai mô hình “Gia đình số” tại tổ dân phố Hàm Hiệp với 5 gia đình tham gia. Các thành viên được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, khai thác các tiện ích số và nhận biết, phòng tránh lừa đảo trên mạng. Anh Phạm Văn Tâm - Trưởng nhóm mô hình cho biết: “Ngoài những buổi gặp mặt trực tiếp, các gia đình còn lập nhóm zalo để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn nhau sử dụng các ứng dụng cần thiết. Qua đó, các thành viên dần tự tin hơn khi sử dụng công nghệ, chủ động tiếp cận những tiện ích phục vụ cuộc sống”.

Trong khi đó, tại chợ Hiệp Phú (tổ dân phố Phú Hội), mô hình “Tổ phụ nữ tiểu thương số - chợ Hiệp Phú” hướng đến thay đổi thói quen thanh toán trong hoạt động mua bán. Cán bộ, hội viên phụ nữ tận tình hỗ trợ, hướng dẫn tiểu thương, nhất là người lớn tuổi, tạo mã QR, thao tác trên ứng dụng ngân hàng và kiểm tra giao dịch.

Với nhóm hội viên cao tuổi, Hội LHPN phường triển khai mô hình “Tổ phụ nữ cao tuổi số” tại các tổ dân phố Hàm Hiệp, Đại Thiện. Theo bà Ngô Thị Hằng - Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Thuận, Hội phân công những thành viên trẻ, thành thạo công nghệ hỗ trợ người lớn tuổi tiếp cận các ứng dụng thiết yếu. Nội dung hướng dẫn gắn với nhu cầu thực tế như cập nhật dữ liệu sổ đất trên hệ thống, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và khai thác các tiện ích số trong đời sống.

Cách làm này cũng được Hội LHPN xã Ka Đô triển khai thông qua mô hình điểm “Chi hội phụ nữ số” tại thôn Nghĩa Hiệp 1. Bà Nguyễn Thị Minh Vương - Chủ tịch Hội LHPN xã Ka Đô cho biết: “Trong các buổi sinh hoạt, chị em cùng thực hành thao tác trên điện thoại, tìm hiểu cách thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Qua đó, hội viên từng bước hình thành kỹ năng tự sử dụng các ứng dụng khi cần thiết, đồng thời có thể hướng dẫn, hỗ trợ người thân trong gia đình”.

Các gia đình số gặp mặt, hỗ trợ, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm sử dụng công nghệ, tiếp cận các tiện ích

Lấy hiệu quả sử dụng làm thước đo

Thực tế cho thấy, rào cản trong chuyển đổi số không chỉ nằm ở điều kiện thiết bị mà còn ở kỹ năng và tâm lý e ngại khi tiếp cận công nghệ. Xuất phát từ thực tế đó, các cấp Hội LHPN trong tỉnh chú trọng xây dựng mô hình phù hợp với từng nhóm đối tượng, tạo điều kiện để hội viên trực tiếp thực hành và hỗ trợ nhau khi gặp vướng mắc. Các hoạt động từng bước đưa kỹ năng số đến gần hơn với hội viên, đồng thời hình thành mạng lưới hỗ trợ ngay tại cộng đồng.

Bà H’Vi Êban - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Chuyển đổi số trong hoạt động Hội phải hướng đến hiệu quả thực chất, giúp cán bộ, hội viên biết sử dụng và ứng dụng công nghệ vào công việc, đời sống. Do đó, các cấp Hội cần lựa chọn nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng hướng dẫn thực hành, nhất là đối với phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ ở địa bàn khó khăn. Đồng thời, phát huy vai trò của hội viên trẻ, cán bộ Hội nòng cốt trong hỗ trợ cộng đồng”.

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền, quản lý hội viên và tổ chức phong trào; đồng thời duy trì, nhân rộng những mô hình phát huy hiệu quả. Khi mỗi hội viên có thể tự sử dụng các tiện ích số, chủ động thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, tiếp cận thông tin và nhận biết, phòng tránh lừa đảo trên mạng, chuyển đổi số mới thực sự đi vào đời sống.

Toàn tỉnh hiện có gần 400 lớp tập huấn kỹ năng số, hơn 240 mô hình “Chi hội phụ nữ số”, hơn 5.800 mô hình “Gia đình số” và 60 câu lạc bộ hỗ trợ chuyển đổi số.