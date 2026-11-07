Đưa chuyển đổi số đến gần người dân - Bài cuối: Thay đổi từ cơ sở đến hệ thống phục vụ người dân

Cùng với các mô hình phục vụ người dân, Công an Thành phố cũng thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hướng đến xây dựng hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin nhanh chóng, đồng bộ và hiệu quả hơn.

Từ những tiện ích thiết thực trong đời sống

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ra mắt ba mô hình chuyển đổi số gồm: kết nối giao thông công cộng lên nền tảng giao thông tập trung trên ứng dụng VNeID; tạo lập, kết nối kho dữ liệu chứng sinh, báo tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; tổ phản ứng nhanh nghĩa tình hỗ trợ người dân đăng ký khai tử tại nhà.

Các mô hình được triển khai theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ công và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Điểm chung là đưa công nghệ vào giải quyết những nhu cầu cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở việc xây dựng các nền tảng kỹ thuật.

Đối với mô hình kết nối giao thông công cộng lên nền tảng giao thông tập trung trên VNeID, người dân có thể tra cứu lộ trình metro, xe buýt, sử dụng định danh điện tử để tham gia các dịch vụ và tích hợp vé điện tử trên ứng dụng.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi ra mắt ba mô hình chuyển đổi số.

Theo định hướng triển khai, mô hình hướng đến kết nối các phương tiện giao thông công cộng trên cùng một nền tảng, tạo thuận lợi cho việc tra cứu và sử dụng dịch vụ. Ngoài metro và xe buýt, Thành phố định hướng nghiên cứu mở rộng kết nối với các loại hình vận tải khác trong thời gian tới. Việc mở rộng phụ thuộc vào điều kiện triển khai, khả năng kết nối dữ liệu và yêu cầu quản lý đối với từng loại hình.

Một mô hình khác có ý nghĩa thiết thực đối với người dân là tạo lập, kết nối kho dữ liệu chứng sinh, báo tử. Mô hình được triển khai thí điểm tại bốn bệnh viện gồm Chợ Rẫy, Từ Dũ, Hùng Vương và Ung Bướu.

Dữ liệu được kết nối, chia sẻ với kho dữ liệu dùng chung của Thành phố, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan. Khi thông tin đã có trong hệ thống, người dân từng bước giảm yêu cầu cung cấp giấy tờ bản giấy, góp phần rút ngắn quy trình và hạn chế việc đi lại giữa các cơ quan.

Đáng chú ý, mô hình tổ phản ứng nhanh nghĩa tình kết nối với Tổng đài 1022 được xây dựng để hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục khai tử tại nhà. Khi tiếp nhận thông tin, tổ phản ứng nhanh tại cấp xã sẽ đến xác minh, hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng tử, hỗ trợ liên thông xóa đăng ký thường trú trực tuyến và hướng dẫn các công việc liên quan đến hậu sự.

Đây là mô hình hướng đến một nhu cầu đặc biệt, khi gia đình có người thân qua đời thường phải giải quyết nhiều công việc trong thời gian ngắn, trong khi việc đi lại và hoàn thiện thủ tục hành chính có thể tạo thêm áp lực.

Việc tổ chức lực lượng hỗ trợ tại nhà không chỉ giảm thời gian, chi phí đi lại mà còn thể hiện cách tiếp cận nhân văn trong phục vụ người dân. Công nghệ được sử dụng để kết nối thông tin, hỗ trợ quy trình, còn lực lượng tại cơ sở trực tiếp đồng hành với gia đình trong thời điểm khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh, chuyển đổi số cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, tạo ra những tiện ích cụ thể cho người dân. Thành phố giao Công an Thành phố phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức triển khai, kết nối dữ liệu; Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các bệnh viện có trách nhiệm bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, chất lượng dữ liệu và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

UBND các phường, xã, đặc khu được giao tổ chức thực hiện, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ và theo dõi mức độ hài lòng thông qua các chỉ số cụ thể.

Đại tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết việc triển khai các mô hình nhằm cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân.

Thời gian tới, lực lượng Công an Thành phố tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện mô hình, nghiên cứu bổ sung các tiện ích trên nền tảng số. Đối với lĩnh vực giao thông công cộng, ngoài metro và xe buýt, Thành phố định hướng nghiên cứu mở rộng kết nối với các loại hình vận tải khác khi đủ điều kiện về kỹ thuật và dữ liệu.

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả phục vụ

Song song với việc triển khai các mô hình phục vụ trực tiếp người dân, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và xử lý tình huống.

Vừa qua, Công an Thành phố ra mắt Câu lạc bộ Khoa học công nghệ Công an Thành phố và Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp thuộc Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hồ Chí Minh.

Đây là hai mô hình hướng đến thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời nâng cao hiệu quả tiếp nhận, phân loại, điều phối và xử lý thông tin liên quan đến an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp thuộc Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hồ Chí Minh.

Câu lạc bộ Khoa học công nghệ Công an Thành phố được thành lập nhằm tập hợp cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn, năng lực và đam mê nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thông qua hoạt động của câu lạc bộ, cán bộ, chiến sĩ có môi trường trao đổi chuyên môn, đề xuất sáng kiến, nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng trực tiếp vào công tác Công an, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều hành và bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong khi đó, Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin qua các tổng đài 113 và 114; phân loại, chuyển tin báo về an ninh, trật tự, sự cố cháy, nổ đến các đơn vị chức năng. Đồng thời, tổ hỗ trợ theo dõi, điều phối lực lượng xử lý theo nhiệm vụ, thẩm quyền.

Mô hình cũng là bước chuẩn bị để tiến tới tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 thành Trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1166/QĐ-TTg ngày 29/6/2026.

Trước mắt, Công an Thành phố tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng đài 113, giúp người dân ghi nhớ và chủ động liên hệ khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết việc ra mắt hai mô hình không phải là sự kiện mang tính phong trào mà là bước tiến quan trọng của Công an Thành phố.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Theo Đại tá Trần Hồng Minh, hai mô hình là minh chứng cho quyết tâm cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cũng như Quyết định số 1166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 và tổ chức hệ thống thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp thành Trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp”.

Đối với mô hình Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp, Đại tá Trần Hồng Minh cho biết mục tiêu là nâng cao năng lực tiếp nhận, xử lý tin báo qua các đầu số 113, 114; tăng cường phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an cơ sở cùng các đơn vị liên quan.

Qua đó, thông tin được tiếp nhận kịp thời, xử lý đúng chức năng, thẩm quyền. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để tiến tới tích hợp các đầu số 113, 114, 115 thành Trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp.

Song song với mô hình này, sự ra đời của Câu lạc bộ Khoa học công nghệ Công an Thành phố tạo môi trường sinh hoạt khoa học, sáng tạo, kết nối cán bộ, chiến sĩ có niềm đam mê khoa học, công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo.

Theo Đại tá Trần Hồng Minh, hoạt động của câu lạc bộ góp phần bồi dưỡng tư duy, kỹ năng số, qua đó xây dựng lực lượng Công an Thành phố tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Việc đưa hai mô hình vào hoạt động thể hiện quyết tâm của Công an TP Hồ Chí Minh trong thúc đẩy chuyển đổi số gắn với thực tiễn công tác, nâng cao năng lực phối hợp, điều phối và xử lý tình huống khẩn cấp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp.

Từ những mô hình được triển khai tại xã, phường đến các nền tảng kết nối dữ liệu và hệ thống tiếp nhận thông tin khẩn cấp, chuyển đổi số tại TP Hồ Chí Minh đang được mở rộng theo nhiều hướng. Nếu các mô hình ở cơ sở giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn thì những giải pháp ở cấp Thành phố hướng đến kết nối, chia sẻ dữ liệu, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan.

Tuy nhiên, để các mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thiện thiết bị, nền tảng và hạ tầng kỹ thuật mà còn phải bảo đảm dữ liệu chính xác, khả năng kết nối thông suốt, quy trình phối hợp rõ ràng và an toàn thông tin.

Đặc biệt, đối với các lĩnh vực liên quan đến dữ liệu cá nhân, y tế, hộ tịch và thông tin khẩn cấp, việc bảo vệ dữ liệu, xác thực thông tin và phân định trách nhiệm giữa các cơ quan có ý nghĩa quan trọng.

Cùng với đó, người dân cần được hướng dẫn cụ thể để biết cách tiếp cận, sử dụng các tiện ích mới. Bởi, những mô hình dù được đầu tư hiện đại đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu người dân không biết sử dụng hoặc không hiểu lợi ích thiết thực mà công nghệ mang lại.

Thực tiễn triển khai tại TP Hồ Chí Minh cho thấy, chuyển đổi số đang từng bước chuyển từ tư duy ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý sang cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Từ một thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến, một chuyến xe công cộng được tra cứu trên nền tảng số đến cuộc gọi khẩn cấp được tiếp nhận, điều phối nhanh chóng, mỗi tiện ích đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đó cũng là yêu cầu xuyên suốt trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tạo ra giá trị thực chất, có thể cảm nhận trong đời sống, để người dân không chỉ là đối tượng được phục vụ mà còn là chủ thể tham gia, sử dụng và thụ hưởng thành quả chuyển đổi số.