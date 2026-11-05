Đưa chuyển đổi số đến gần hơn với từng người dân, doanh nghiệp

Phường Kim Liên ra mắt mô hình “Tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm, văn minh đô thị - kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt” tại phố Đặng Văn Ngữ. Ảnh: NB

Đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, hộ kinh doanh

Triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, phường Kim Liên đã cụ thể hóa các nhiệm vụ thành những phần việc gắn với từng lĩnh vực, phân công trách nhiệm cho các bộ phận chuyên môn, Công an phường và lực lượng tại cơ sở. Phường tổ chức hội nghị quán triệt với 200 lượt cán bộ, công chức, tổ trưởng tổ dân phố và thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng tham dự; giao đủ 8/8 nhiệm vụ cho các đơn vị phụ trách, xác định rõ đầu mối và thời hạn thực hiện.

Cùng với công tác điều hành, phường kiện toàn 29 Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 29 tổ dân phố, với 290 thành viên. Trong đợt cao điểm, các tổ đã tổ chức 16 lượt hỗ trợ “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn người dân tham gia nhóm cộng đồng trên iHanoi và hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận, sử dụng các nền tảng số. Đáng chú ý, phường phối hợp với 4 doanh nghiệp công nghệ số gồm BIDV, VNPT Hà Nội, MISA và VICO tổ chức 2 buổi hướng dẫn tập trung và cử cán bộ, kỹ thuật viên hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trần Hoàng, trong đợt cao điểm, địa phương đã hoàn thành toàn bộ 8/8 nhiệm vụ được giao. Trong đó, 4 nhiệm vụ vượt chỉ tiêu gồm hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa; đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử; tổ chức livestream quảng bá sản phẩm địa phương và giải ngân kinh phí chuyển đổi số.

Cán bộ phường Kim Liên hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận, sử dụng nền tảng số trong thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: NB

Nổi bật, đã hỗ trợ 3.563/1.203 đối tượng hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc diện triển khai, bằng 296,2% chỉ tiêu được giao. Đây là kết quả từ việc rà soát, thống kê từng nhóm đối tượng, tổ chức hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và sử dụng nền tảng số, kết hợp hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở.

Công tác chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh còn được triển khai thông qua phối hợp với cơ quan thuế và ngành khoa học, công nghệ. Theo đó, có 156/189 hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đạt 82,54%. Đồng thời, 1.893 hộ kinh doanh được hướng dẫn sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI). Những kết quả này góp phần mở rộng việc ứng dụng công nghệ vào quản lý hoạt động kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ thuế và tiếp cận các phương thức kinh doanh mới.

Mở rộng tiện ích số trong kinh doanh và đời sống

Cùng với hỗ trợ các cơ sở kinh doanh, phường Kim Liên triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại 1/1 chợ dân sinh và 5/5 tuyến phố kinh doanh. Cụ thể, chợ A12 Khương Thượng cùng các tuyến phố Xã Đàn, Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ, Nguyễn Ngọc Doãn và Hồ Đắc Di đã được đưa vào triển khai mô hình. Đây là một trong những nội dung cụ thể đưa phương thức giao dịch số đến gần hơn với hoạt động mua bán hằng ngày của người dân.

Lớp Công dân số do Đoàn Thanh niên phường Kim Liên tổ chức thu hút rất đông người dân tham gia. Ảnh: PV

Tại tuyến phố Chùa Bộc, mô hình “Kim Liên SmartBiz” được thí điểm ở địa bàn các tổ dân phố số 5, 6, 7 và 8. Mô hình tập trung số hóa, gắn mã quản lý và xây dựng bản đồ số đối với các hộ kinh doanh. Kết quả, 45/45 hộ trong khu vực thí điểm được số hóa; toàn bộ có mã QR thanh toán và 48,9% sử dụng hóa đơn điện tử. Từ phạm vi thí điểm, bản đồ số được mở rộng ra toàn phường, ghi nhận 1.380 cơ sở kinh doanh.

Hoạt động đưa sản phẩm địa phương lên môi trường trực tuyến cũng ghi nhận kết quả vượt chỉ tiêu. Phường đã hỗ trợ đưa 40 sản phẩm tiềm năng lên sàn thương mại điện tử VICO, gấp 8 lần chỉ tiêu tối thiểu 5 sản phẩm. Cùng với đó, 18 buổi livestream có sự tham gia của lãnh đạo UBND phường được tổ chức, đạt 128,6% chỉ tiêu; toàn bộ 188/188 sản phẩm, dịch vụ địa phương được giới thiệu, quảng bá thông qua hoạt động này. Việc kết hợp đưa sản phẩm lên sàn với livestream góp phần mở rộng hình thức giới thiệu, kết nối và quảng bá sản phẩm trên môi trường số.

Ở khu dân cư, 29/29 tổ dân phố đã tạo nhóm cộng đồng có mã QR trên nền tảng iHanoi. Đến ngày 21-10-2026, các nhóm có tổng cộng 2.588 người tham gia. Cùng với việc hình thành các nhóm cộng đồng, phường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động người dân tham gia nền tảng, từng bước đưa công cụ số vào trao đổi thông tin và hoạt động tại địa bàn dân cư.

Trong lĩnh vực giáo dục, HanoiCheck đã được triển khai tại 36/36 cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú trên địa bàn, đạt 100%. Các cơ sở cập nhật thông tin bữa ăn trên hệ thống, đồng bộ dữ liệu để phụ huynh theo dõi qua ứng dụng iHanoi. Việc triển khai nền tảng này gắn chuyển đổi số với công tác quản lý bữa ăn bán trú, bảo đảm thông tin được cập nhật và tăng khả năng theo dõi của phụ huynh.

Một phiên livestream tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ của phường Kim Liên. Ảnh: NB

Để bảo đảm nguồn lực thực hiện, toàn bộ 22/22 nhiệm vụ chuyển đổi số được giao trong năm 2026 đã được phân bổ kinh phí. Ngoài các nhiệm vụ được giao, phường chủ động triển khai thêm 4 nội dung gồm: Tổng đài Kim Liên Khỏe, Trung tâm Truyền thông AI, mô hình “Kim Liên SmartBiz” và “Cộng đồng chợ số Kim Liên 24/7”.

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trần Hoàng cho biết, sau đợt cao điểm, phường xác định tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, trong đó duy trì hoạt động của 29 nhóm cộng đồng tổ dân phố, mô hình thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ A12 Khương Thượng và 5 tuyến phố. Đồng thời bảo đảm 36 cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú tiếp tục sử dụng HanoiCheck. Đối với nhiệm vụ hỗ trợ chuyển đổi số trong kinh doanh, phường phấn đấu hỗ trợ thêm tối thiểu 245 doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng tổng số doanh nghiệp được hỗ trợ lên 2.353/2.553, đạt 92,2%. Cùng với đó, hoàn thiện cơ chế theo dõi, đánh giá và quản lý dữ liệu kết quả thực hiện; xây dựng cơ chế phối hợp và tổ chức triển khai thường xuyên, bền vững…

Có thể thấy, sau 100 ngày triển khai, những mô hình và cách làm mới đã từng bước hiện diện trong hoạt động kinh doanh, sinh hoạt cộng đồng và công tác quản lý ở phường Kim Liên. Điều quan trọng trong thời gian tới là tiếp tục duy trì những kết quả đã có, đồng thời mở rộng sự tham gia của người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Khi các nền tảng số thực sự trở thành công cụ hữu ích trong công việc và đời sống hằng ngày, chuyển đổi số sẽ không chỉ là nhiệm vụ của một đợt cao điểm mà dần trở thành nếp làm việc thường xuyên tại cơ sở.