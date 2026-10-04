Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Dự án Nhà ở xã hội tại Khu hành chính và dân cư phường Long Châu (Vĩnh Long) đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho biết, thực hiện Chương trình phát triển nhà ở xã hội, mục tiêu cốt lõi của tỉnh là giải quyết căn bản nhu cầu an cư cho người thu nhập thấp và công nhân lao động, góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội gắn liền với tiến trình đô thị hóa và phát triển công nghiệp bền vững. Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Vĩnh Long không chỉ hướng tới số lượng mà đặc biệt chú trọng đến chất lượng công trình và khả năng chi trả thực tế của người dân.”

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, HĐND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Nghị quyết số 34/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở địa phương. Theo đó, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu hoàn thành khoảng 1,34 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương 20.508 căn hộ. Trong cơ cấu phân bổ, nguồn cung lớn nhất dành cho nhóm đối tượng thu nhập thấp với 1,26 triệu m2 sàn, tương ứng khoảng 19.519 căn; nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp đạt 120.000 m2 sàn, tương ứng 2.000 căn; nhà ở cho lực lượng vũ trang đạt 69.230 m2 sàn, tương ứng 989 căn. Mục tiêu này góp phần nâng diện tích nhà ở bình quân tỉnh đạt 36,0 m2 sàn/người và kéo giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống dưới 0,09%.

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu trên, tỉnh Vĩnh Long đã chủ động rà soát, bố trí quy mô quỹ đất và nguồn tài chính cho giai đoạn từ nay đến năm 2030. Tỉnh dự kiến bố trí khoảng 82 ha đất sạch phục vụ riêng cho các dự án nhà ở xã hội, ưu tiên các vị trí đất công phù hợp và khu vực gắn liền với các thiết chế công đoàn tại các khu, cụm công nghiệp trọng điểm, như: Hòa Phú, Bình Minh, Đông Bình. Tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở trên tỉnh ước tính khoảng 332.213 tỷ đồng; trong đó vốn ngoài ngân sách là chủ yếu với 331.677 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước bố trí khoảng 536 tỷ đồng để đầu tư nhà ở công vụ.

Theo ông Dương Văn Phúc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, qua rà soát thực tế, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn hiện tăng mạnh, đặc biệt sau khi rà soát, bố trí bộ máy hành chính số lượng cán bộ, công chức và lực lượng lao động tại các khu công nghiệp chuyển về địa phương gia tăng. Tính đến hết tháng 9/2026, tỉnh đã triển khai, mời gọi đầu tư 26 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 9.269 căn.

Dự án Nhà ở xã hội Công đoàn trên địa bàn xã Gisao Long, tỉnh Vĩnh Long đang được thi công. Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đang phối hợp cùng các sở, ngành liên quan đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh. Cụ thể, các dự án nhà ở xã hội sẽ được cắt giảm tối đa thời gian xử lý ít nhất 50% thời gian thủ tục hành chính liên thông trên nhiều lĩnh vực: đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, nhà ở, môi trường, phòng cháy chữa cháy và kinh doanh bất động sản.

Tỉnh thúc đẩy chuyển đổi số và công khai dữ liệu liên thông với hệ thống thông tin quốc gia; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số về nhà ở và thị trường bất động sản để công khai danh mục dự án, thông tin bất động sản minh bạch. Tăng cường công tác thẩm định ngay từ khâu tiếp nhận dự án, lựa chọn các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, nhân lực, kinh nghiệm quản trị và chuyên môn kỹ thuật; kiên quyết không tiếp nhận các nhà đầu tư yếu kém. Các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình.

Chương trình phát triển nhà ở xã hội giai đoạn mới được triển khai trong bối cảnh có nhiều khó khăn, áp lực về chi phí, CPI nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 7,17% so với cùng kỳ do nhu cầu xây dựng tăng cao. Tuy nhiên, tỉnh Vĩnh Long sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp cùng với đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để giúp người thu nhập thấp và công nhân lao động thuận lợi an cư, góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội.