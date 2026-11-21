Trước đây, tuyến đường nối thôn Lâm Trường với thôn Hồng Hà, xã Mậu A chỉ là bờ ruộng nhỏ hẹp, gây khó khăn cho việc đi lại, sản xuất. Qua những cuộc họp thôn, những lần cán bộ gặp gỡ, trao đổi, việc mở đường dần trở thành mong muốn chung của người dân.

Trên tinh thần thống nhất cao, 26 hộ dân đã hiến hơn 2.000 m² đất, đóng góp khoảng 200 triệu đồng xây dựng hệ thống cống thoát nước, góp phần hoàn thành tuyến đường dài hơn 400 m.

Là một trong những gia đình hiến hơn 100 m² đất để làm đường, bà Đoàn Thị Huệ chia sẻ: “Ban đầu gia đình cũng có những băn khoăn vì đất là tài sản có giá trị cao. Nhưng khi được cán bộ giải thích, chúng tôi thấy việc mở đường mang lại lợi ích lâu dài cho cả thôn. Đường thuận tiện thì người dân được hưởng lợi, nên gia đình tự nguyện đóng góp”.

Tại xã vùng cao Púng Luông, với 94% dân số là dân tộc Mông sinh sống, công tác tuyên truyền, vận động đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống luôn gắn với lắng nghe, tháo gỡ những vướng mắc ngay tại cơ sở theo hướng gần dân, sát thực tiễn, lấy những vấn đề người dân quan tâm làm nội dung trao đổi, thuyết phục.

Câu chuyện ở thôn Nậm Khắt là minh chứng. Khi 2 gia đình cùng dòng họ xảy ra tranh chấp khoảng 100 m² đất lâm nghiệp, chi bộ đã phối hợp với các lực lượng ở cơ sở tìm hiểu nguyên nhân, gặp gỡ, vận động các bên đối thoại. Thay vì chỉ phổ biến quy định, cán bộ thôn phân tích, giải thích để các gia đình hiểu quyền lợi, trách nhiệm và cùng tìm tiếng nói chung. Vụ việc được hòa giải thành công, góp phần giữ gìn tình cảm, đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Thào A Pàng - Bí thư Chi bộ thôn Nậm Khắt chia sẻ: “Muốn vận động được người dân, trước hết phải hiểu rõ những điều họ đang băn khoăn. Có những việc cán bộ, đảng viên phải đến từng nhà nhiều lần để lắng nghe, giải thích, hướng dẫn. Những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo xã giải quyết, không để kiến nghị của người dân bị bỏ ngỏ”.

Cách làm ấy cũng được Đảng bộ xã Púng Luông chú trọng trong công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị ở cơ sở. Ông Nguyễn Anh Thủy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Từ đầu năm đến nay, xã tiếp nhận 45 đơn kiến nghị, phản ánh, đã giải quyết 38 đơn, đạt trên 84%, chủ yếu liên quan đến an ninh, trật tự, đất đai, sản xuất và môi trường. Chúng tôi xác định, muốn tạo sự đồng thuận phải thực sự lắng nghe, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Đối với các vụ việc chưa thể xử lý ngay, phải thông tin rõ nguyên nhân, tiến độ và trách nhiệm giải quyết”.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiếp trên 5.000 lượt công dân, tiếp nhận gần 6.900 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng trên 47% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng đơn thư gia tăng đặt ra yêu cầu đối với cấp ủy, chính quyền trong chủ động nắm tình hình, tăng cường đối thoại và giải quyết kịp thời những vướng mắc ngay tại cơ sở. Bởi sự đồng thuận không chỉ được tạo nên qua tuyên truyền, vận động mà còn phụ thuộc vào trách nhiệm và hiệu quả giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của Nhân dân.

Cùng với đó, Lào Cai đang từng bước đổi mới phương thức tuyên truyền, thích ứng với sự thay đổi trong cách tiếp nhận thông tin của người dân. Toàn tỉnh hiện duy trì hơn 200 kênh truyền thông trên Internet và mạng xã hội; 99/99 xã, phường đã xây dựng kênh tuyên truyền riêng.

Tuy nhiên, với đặc thù địa bàn miền núi, đông đồng bào dân tộc thiểu số, việc phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín vẫn giữ vị trí quan trọng.

Chính sự gần gũi, am hiể phong tục, đời sống và tâm tư của người dân giúp các chủ trương, chính sách được truyền tải dễ hiểu, phù hợp với thực tiễn. Đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, nhấn mạnh chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, tăng cường đối thoại, thuyết phục, chủ động dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách.

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: “Chúng tôi xác định đổi mới công tác tư tưởng phải bắt đầu từ cơ sở, lấy nhu cầu và sự quan tâm của người dân làm trọng tâm. Cấp ủy, chính quyền không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền mà còn phải chủ động nắm dư luận, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Hiệu quả cuối cùng phải được thể hiện qua chuyển biến trong nhận thức, hành động và sự đồng thuận của Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách”.

Khi người dân được lắng nghe, những băn khoăn được giải đáp thấu đáo và chính sách mang lại lợi ích thiết thực, niềm tin sẽ có thêm cơ sở để được củng cố. Đó cũng là nền tảng để công tác tư tưởng phát huy hiệu quả, khơi dậy tinh thần chủ động, trách nhiệm của mỗi người trong xây dựng và phát triển quê hương.