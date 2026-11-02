Đưa chợ truyền thống 'lên mây': Kỳ vọng của thị trường bán lẻ Tây Ninh

Trung tâm thương mại LOTTE MART Tây Ninh tại phường Tân Ninh được đưa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng của người dân. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Nhằm tạo bước chuyển trong hoạt động thương mại, dịch vụ, tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh chuyển đổi số hệ thống phân phối hàng hóa, từng bước phát triển mô hình “chợ thông minh”, “chợ số” gắn với thanh toán không dùng tiền mặt, truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng sản phẩm. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm để hiện đại hóa chợ truyền thống, mở rộng kênh tiêu thụ hàng hóa, thúc đẩy thương mại điện tử và nâng cao sức cạnh tranh của thị trường bán lẻ địa phương.

Theo Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, phát triển thị trường bán lẻ tại Tây Ninh sẽ không chỉ dừng ở việc mở rộng trung tâm thương mại, siêu thị hay cửa hàng tiện lợi mà cần đổi mới phương thức quản lý, kinh doanh và kết nối giữa sản xuất, phân phối với tiêu dùng. Trong đó, chuyển đổi số tại các chợ truyền thống được xem là hướng đi quan trọng, giúp tiểu thương từng bước tiếp cận công nghệ, mở rộng thị trường và thích ứng với xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Việc phát triển mô hình “chợ thông minh”, “chợ số” hướng đến ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động kinh doanh, thanh toán điện tử, công khai thông tin sản phẩm và truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Cùng với đó, tỉnh chú trọng cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị.

Hoạt động kinh doanh, mua bán thực phẩm tại các trung tâm thương mại giúp đa dạng hóa hệ thống phân phối hàng hóa, nâng cao chất lượng phục vụ và thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Đến năm 2030, Tây Ninh đặt mục tiêu 50% chợ triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; 100% siêu thị, trung tâm thương mại và 80% cửa hàng bán lẻ cố định áp dụng phương thức thanh toán này. Việc mở rộng thanh toán số không chỉ tạo thuận lợi cho người mua, người bán mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch trong giao dịch, từng bước hình thành môi trường kinh doanh văn minh, hiện đại.

Song song với chuyển đổi số, tỉnh ưu tiên cải tạo, nâng cấp hạ tầng chợ truyền thống, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và biên giới. Các địa phương được khuyến khích chuyển đổi mô hình quản lý chợ sang doanh nghiệp, hợp tác xã; huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư hệ thống xử lý rác thải, thoát nước, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ, bảo đảm điều kiện kinh doanh, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Tây Ninh phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bình quân 13 - 14%/năm đến năm 2030. Tỉnh dự kiến phát triển mới ít nhất một trung tâm thương mại hoặc siêu thị và từ 10 - 15 cửa hàng tiện ích; đồng thời thúc đẩy doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 15 - 20%/năm, chiếm 15 - 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử phấn đấu đạt từ 70% trở lên.

Chị Bùi Thị Thu Nguyên (36 tuổi, ngụ phường Ninh Thạnh) cho biết, việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ truyền thống ngày càng thuận tiện, nhất là đối với những người thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh. Thay vì phải chuẩn bị tiền mặt khi đi chợ, người mua có thể chuyển khoản hoặc quét mã QR để thanh toán nhanh chóng, hạn chế nhầm lẫn và tiết kiệm thời gian. Chị mong muốn các tiểu thương được hỗ trợ sử dụng công nghệ, từng bước áp dụng thanh toán điện tử, niêm yết giá và cung cấp thông tin nguồn gốc sản phẩm để người dân yên tâm mua sắm.

Cùng quan điểm, bà Trần Kim Yến (51 tuổi), tiểu thương chợ Đất Thánh, phường Tân Ninh cho rằng, phát triển mô hình “chợ thông minh”, “chợ số” cần đi đôi với đầu tư nâng cấp hạ tầng chợ truyền thống. Bên cạnh ứng dụng công nghệ trong mua bán, các chợ cần được cải thiện hệ thống thoát nước, xử lý rác thải, bố trí khu vực kinh doanh hợp lý, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phòng cháy, chữa cháy. Theo bà Yến, khi cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hoạt động mua bán thuận tiện, minh bạch hơn, chợ truyền thống sẽ tiếp tục giữ được sức hút đối với người tiêu dùng trong bối cảnh các loại hình bán lẻ hiện đại ngày càng phát triển.

Hoạt động mua sắm ứng dụng công nghệ số giúp nâng cao chất lượng phục vụ và mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho người tiêu dùng. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Tại phường Tân Ninh, Dự án LOTTE MART Tây Ninh vừa được đưa vào hoạt động với sự hợp tác giữa AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa) và LOTTE MART Việt Nam, đây là mô hình liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp với các tập đoàn bán lẻ.

Ông Huỳnh Văn Pháp, Phó Tổng Giám đốc AgriS cho biết, việc hợp tác chiến lược giữa AgriS và LOTTE MART Việt Nam không chỉ hướng đến xây dựng một trung tâm thương mại mà còn đặt nền tảng hình thành hệ sinh thái kết nối từ sản xuất nông nghiệp thông minh đến trải nghiệm mua sắm hiện đại.

Dự án LOTTE MART Tây Ninh, được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian thương mại, đáp ứng nhu cầu mua sắm và nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ tại địa phương. Sự tham gia của các doanh nghiệp phân phối hiện đại cũng tạo thêm cơ hội để nông sản, thực phẩm và sản phẩm đặc trưng của Tây Ninh tiếp cận các kênh tiêu thụ có tiêu chuẩn cao.

Theo ông Huỳnh Văn Pháp, mô hình hợp tác được định hướng theo triết lý “From Smart Farm to Smart Cart” - từ nông trại thông minh đến giỏ hàng thông minh. Trong đó, năng lực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của AgriS được kết nối với tiêu chuẩn phân phối và dịch vụ bán lẻ của LOTTE MART, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến người tiêu dùng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm, để hiện thực hóa các mục tiêu Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ triển khai nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa các cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân và chuyển đổi số trong thương mại theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Phát triển hài hòa giữa hệ thống bán lẻ hiện đại và chợ truyền thống, trong đó, ưu tiên nâng cấp chợ nông thôn, chợ biên giới; đồng thời nghiên cứu phát triển mô hình “chợ thông minh”, “chợ số”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt và truy xuất nguồn gốc hàng hóa, từng bước hiện đại hóa hoạt động thương mại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng của người dân.

Khách hàng sử dụng điện thoại thông minh thanh toán tại LOTTE MART Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Tây Ninh tập trung thu hút đầu tư các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, hệ thống kho vận, kho lạnh và trung tâm logistics tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và những tuyến giao thông trọng điểm. Tỉnh đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình bán lẻ đa kênh, kết hợp kinh doanh trực tiếp với thương mại điện tử, từng bước nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh, tỉnh tăng cường hỗ trợ xây dựng gian hàng trực tuyến, ứng dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng quản trị kinh doanh. Hoạt động đào tạo kỹ năng bán hàng trực tuyến, livestream, quản lý gian hàng và ứng dụng công nghệ trong quản lý tồn kho, chăm sóc khách hàng cũng được chú trọng nhằm giúp các chủ thể kinh doanh thích ứng với phương thức bán lẻ mới.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tăng cường quản lý chất lượng hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tỉnh chú trọng kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, nhất là trên các nền tảng trực tuyến; đồng thời xây dựng cơ chế cảnh báo sớm các dấu hiệu lừa đảo, bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu cá nhân.

Về dài hạn, Tây Ninh hướng tới mở rộng liên kết thị trường bán lẻ với Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia; phát triển hệ thống phân phối tại khu vực cửa khẩu, gắn thương mại với logistics, du lịch và các không gian kinh tế mới.

Đến năm 2050, tỉnh phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử chiếm 20 - 25% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; 100% siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng bán lẻ cố định thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Việc phát triển mô hình “chợ thông minh”, “chợ số” cùng với mở rộng hệ thống phân phối hiện đại được kỳ vọng tạo chuyển biến trong hoạt động thương mại tại Tây Ninh. Khi công nghệ số từng bước đi vào các chợ truyền thống, cửa hàng và doanh nghiệp bán lẻ, thị trường không chỉ được mở rộng về quy mô mà còn nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch thông tin hàng hóa, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển kinh tế số tại địa phương.