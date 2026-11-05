Đưa chính sách và sinh kế thấm sâu vào đời sống phụ nữ vùng biên Quảng Lâm

Đồn Biên phòng Na Cô Sa cùng MTTQ và Hội LHPN xã Quảng Lâm trao quà hỗ trợ xây dựng 2 Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại bản Huổi Thủng 1 và Na Cô Sa 3

Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với chị Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Lâm, về hành trình đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống thực tế của đồng bào nơi miền biên viễn.

PV: Quảng Lâm là xã biên giới có địa bàn rộng, giao thông đi lại còn nhiều cách trở. Trong bối cảnh đó, Hội LHPN xã đã triển khai công tác tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao nhận thức pháp luật và tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới ra sao trong năm qua?

Chị Giàng Thị Dung: Để các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thực sự thấm sâu vào đời sống đồng bào, chúng tôi xác định công tác tuyên truyền, vận động và nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trong năm 2026, Hội LHPN xã đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Na Cô Sa, Công an xã và các ban, ngành đoàn thể tổ chức 12 buổi tuyên truyền lồng ghép thu hút khoảng 1.000 lượt cán bộ, hội viên cùng Nhân dân tham gia. Bên cạnh đó, chúng tôi tổ chức 20 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật lồng ghép các nội dung về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người với khoảng 1.500 lượt hội viên tham gia.

Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội tại 14 bản, Hội luôn chú trọng vận động hội viên phụ nữ nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chấp hành nghiêm quy chế biên giới, không tiếp tay cho các tệ nạn xã hội. Chúng tôi hiểu rằng, đối với đồng bào vùng cao, việc tuyên truyền không thể rập khuôn máy móc mà phải kiên trì, mưa dầm thấm lâu, gắn liền với thực tiễn đời sống hàng ngày thì bà con mới dễ nghe, dễ hiểu và tự giác làm theo.

Chị Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Lâm, tỉnh Điện Biên

PV: Bên cạnh công tác giữ gìn an ninh trật tự, việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cải thiện sinh kế và giảm nghèo bền vững là bài toán cốt lõi. Hội đã triển khai những giải pháp thiết thực nào để giúp chị em vươn lên ổn định cuộc sống?

Chị Giàng Thị Dung: Giảm nghèo cho phụ nữ vùng biên luôn là trăn trở lớn nhất của cán bộ Hội. Trong năm qua, Hội tiếp tục duy trì và quản lý hiệu quả các Tổ tiết kiệm và vay vốn, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 120 lượt hội viên tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ giải ngân đạt hơn 1,9 tỷ đồng. Song song với đó, chúng tôi vận động hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Tiêu biểu trong năm nay, Hội đã phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đào hố trồng mắc ca, trong đó lực lượng biên phòng và hội viên đã trực tiếp hỗ trợ 45 ngày công lao động. Dù điều kiện kinh tế còn nhiều hạn chế, phần lớn phụ nữ vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, nhưng với sự tiếp sức về nguồn vốn và ngày công lao động từ chương trình, nhiều chị em đã có thêm động lực để đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước cải thiện thu nhập.

Hội LHPN xã Quảng Lâm phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trồng mắc ca

PV: Một điểm rất đáng chú ý trong báo cáo năm nay là việc đưa công nghệ số và các hoạt động an sinh xã hội đến với đồng bào vùng cao. Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về những dấu ấn này?

Chị Giàng Thị Dung: Công cuộc chuyển đổi số tại một xã biên giới như Quảng Lâm gặp không ít bỡ ngỡ, nhưng chúng tôi quyết tâm không để chị em bị bỏ lại phía sau. Hội đã phối hợp hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội và thanh toán không dùng tiền mặt cho trên 500 hội viên. Đặc biệt, chúng tôi phối hợp cùng Công an xã triển khai hiệu quả Chiến dịch "Mùa hè cùng VNeID", hướng dẫn tại 100% các bản về cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ứng dụng "Phụ nữ Việt Nam" cũng được triển khai, đến nay đã có 12/20 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khai thác tốt các tiện ích số trong công tác Hội.

Cùng với đó, các hoạt động an sinh xã hội và chăm lo cho trẻ em luôn được các cấp Hội duy trì nghĩa tình. Hội tiếp tục phát huy vai trò kết nối qua các chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng", Dự án "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường" và mô hình "Bố, mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương" để chăm lo cho 35 em học sinh.

Trong năm 2026, Hội đã tổ chức trao 105 suất quà tổng trị giá 157 triệu đồng; đồng thời duy trì mô hình "Hũ gạo chiến sĩ", hỗ trợ 250 kg gạo và 11 kg muối cho 11 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những phần quà và sự quan tâm kịp thời ấy chính là điểm tựa tinh thần quý giá để bà con yên tâm bám bản, giữ đất biên cương.

PV: Nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới tương lai, từ thực tiễn triển khai tại cơ sở, Hội LHPN xã Quảng Lâm đúc rút được bài học kinh nghiệm gì và gửi gắm những kỳ vọng ra sao để chương trình ngày càng hiệu quả hơn?

Chị Giàng Thị Dung: Qua một năm triển khai Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", bài học sâu sắc nhất mà chúng tôi đúc rút được là, mọi hoạt động của Hội muốn đi vào chiều sâu thì phải bám sát thực tiễn đời sống của bà con, cán bộ Hội phải thực sự gần dân, sát bản và kiên trì "cầm tay chỉ việc". Thành quả ngày hôm nay có được chính là kết tinh từ tình đoàn kết quân - dân gắn bó máu thịt, từ sự phối hợp nhịp nhàng giữa Hội LHPN xã với Đồn Biên phòng Na Cô Sa, cấp ủy và chính quyền địa phương.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2026, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, định hướng và hỗ trợ nguồn lực từ Hội LHPN tỉnh Điện Biên cũng như Đồn Biên phòng Na Cô Sa trong thời gian tới. Cụ thể là hỗ trợ xây dựng thêm các mô hình sinh kế bền vững gắn với cây trồng lợi thế địa phương, tiếp tục chung tay chăm lo công tác an sinh xã hội, xây dựng mái ấm và nâng bước các em học sinh.

Về phần mình, tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ Quảng Lâm sẽ không ngừng nỗ lực đoàn kết, phát huy nội lực, góp phần xây dựng địa bàn biên giới ngày càng ổn định, bình yên và phát triển vững chắc.

PV: Xin trân trọng cảm ơn chị!